Fotografías avivan rumores de romance entre Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota

Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota aparecen en esta composición que aviva los rumores sobre un posible romance entre ellos. (Instagram: Paola Rojas, Jorge Manuel Suárez Azcargota)

La vida personal de Paola Rojas está bajo el escrutinio de las redes sociales, esta vez por presuntas señales de una nueva relación sentimental. Diversas fotografías y publicaciones compartidas durante un viaje a Puerto Vallarta han avivado las versiones que vinculan a la periodista con el empresario e influencer Jorge Manuel Suárez Azcargota, conocido en plataformas digitales como “El Tiburón del Bajío”.

Las especulaciones surgieron meses después de que la conductora confirmara el fin de su relación con el arquitecto argentino Marcelo Imposti, con quien mantuvo un noviazgo de varios años.

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Las imágenes que detonaron los rumores

La versión sobre un posible romance comenzó a circular tras los comentarios del creador de contenido Pablo Chagra, quien señaló que Paola Rojas realizó recientemente un viaje a Puerto Vallarta para asistir a la inauguración de Domósfera.

Aunque en los videos compartidos por la comunicadora aparecían varias personas, fue una publicación posterior de Jorge Manuel Suárez Azcargota la que llamó la atención de los usuarios.

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De acuerdo con Chagra, el empresario difundió una historia en la que se observaban los pies de ambos juntos. Posteriormente, compartió otro video acompañado del mensaje: “Bendito México, bendito sea este lunes y…”, mientras aparecía Paola Rojas dándole un beso en la mejilla.

Si bien ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación sentimental, las imágenes alimentaron las especulaciones entre seguidores de ambos.

Paola Rojas posa sonriente junto a Jorge Manuel Suárez Azcargota y amigos, desatando especulaciones sobre un posible romance tras la difusión de estas imágenes. (Instagram: Paola Rojas)

¿Quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota?

Jorge Manuel Suárez Azcargota es un empresario jalisciense y creador de contenido enfocado en liderazgo, emprendimiento, desarrollo económico y crecimiento personal.

Conocido en redes sociales como “El Tiburón del Bajío”, ha construido una comunidad digital donde comparte reflexiones sobre negocios, libre mercado y motivación. Además, ha participado en campañas políticas y proyectos de comunicación vinculados al ámbito empresarial.

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Su presencia en plataformas digitales ha crecido en los últimos años gracias a entrevistas, conferencias y contenidos relacionados con desarrollo profesional.

El fin de la relación entre Paola Rojas y Marcelo Imposti

En enero pasado, Paola Rojas confirmó que su noviazgo con Marcelo Imposti había llegado a su fin.

La periodista explicó que atravesaba una etapa enfocada en su bienestar personal y crecimiento emocional. Durante ese periodo también dejó claro que no contemplaba volver a casarse. “No, para qué me caso, ya me casé una vez, yo ya me multipliqué, eso ya”, expresó entonces al ser cuestionada sobre la posibilidad de llegar nuevamente al altar.

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La conductora también señaló que estaba concentrada en encontrar equilibrio personal antes de iniciar cualquier nuevo proyecto sentimental.

En enero de 2026, Paola Rojas confirmó que su noviazgo con Marcelo Imposti había llegado a su fin. (IG)

Cronología de las relaciones más conocidas de Paola Rojas

Poncho Vera: Durante sus primeros años en medios de comunicación, sostuvo una relación con el conductor y locutor Poncho Vera. Ambos compartieron proyectos radiofónicos y han recordado públicamente esa etapa como un noviazgo importante de juventud.

Luis Roberto Alves “Zague” (2009-2018): Paola Rojas contrajo matrimonio con el exfutbolista y comentarista deportivo Luis Roberto Alves “Zague”. Durante la relación nacieron sus hijos gemelos, Leonardo y Paulo. El matrimonio terminó en 2018 tras una mediática separación que acaparó titulares en el mundo del espectáculo y los deportes.

Marcelo Imposti (2019-2025): Tras su divorcio, la conductora inició una relación con el arquitecto y empresario argentino Marcelo Imposti. El noviazgo se prolongó por más de cuatro años y concluyó de manera amistosa a principios de 2025.

Zague y su exesposa Paola Rojas durante los tiempos felices

Las recientes imágenes compartidas en Puerto Vallarta han provocado versiones sobre un posible romance entre la periodista y el empresario jalisciense. Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha confirmado oficialmente la naturaleza de su relación.

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Mientras tanto, las fotografías continúan generando comentarios en redes sociales, donde seguidores de Paola Rojas siguen atentos a cualquier señal que confirme o descarte una nueva historia de amor en la vida de la reconocida conductora.