Maite Perroni anunció su boda con Andrés Tovar: “Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad”

La RBD compartió las fotos posando su anillo (Foto. Instagram/@maiteperroni)

¡Maite Perroni se va a casar! La RBD compartió en sus redes sociales la gran noticia por medio de una serie de fotos a lado de su prometido, el productor Andrés Tovar, en las que además de que se les puede ver muy felices y cariñosos, también muestran el impresionante anillo de compromiso.

Tras varios meses de relación, la actriz hizo oficial una de las noticias más rumoreadas en las últimas semanas, pues aunque su actividad en redes sociales continuó de manera habitual, su ritmo de trabajo se vio ligeramente más tranquilo, así como también sus apariciones públicas disminuyeron considerablemente, motivo por el que se llegó incluso a pensar que ya se encontraba embarazada del productor de Acércate a Rocío.

“¡We said yes! (¡Dijimos que sí!) Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas”, escribió la cantante en la serie de fotos compartidas en su perfil de Instagram y en el de Andrés Tovar, mientas que el agregó al título: “Aquí, cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo.”

Con miles de likes y comentarios, los recién comprometidos se convirtieron en tendencia en redes sociales (Foto: Instagram/@maiteperroni)

*Información en desarrollo