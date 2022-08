¡La ropa no tiene género!: Alejandro Speitzer se sumó a Bad Bunny y posó con mini top

(Foto: IG @alejandrospeitzer)

La ropa no tiene género y los artistas lo saben perfectamente desde mucho tiempo atrás, pues grandes figuras de la talla de David Bowie demostraron que lo que antes era únicamente y socialmente considerado como prendas para las mujeres o los hombres tienen una amplia gama de posibilidades para ser combinadas y usadas.

Y esta moderna idea no se ha quedado atrás en las nuevas generaciones y en el resto del mundo, pues es más frecuente ver a hombres con ropa así. Muestra de ello es la más reciente fotografía del actor mexicano Alejandro Speitzer, quien aunque no es la primera vez que lo hace, cada que muestra no tener una “masculinidad frágil” enciende las redes sociales de una gran manera.

Recordado por haber interpretado grandes personajes en Televisa Niños, como Rayito de luz, Amy la niña de la mochila azul - a lado de Danna Paola- o Aventuras en el tiempo -con Belinda-, o actualmente se el rostro de internacionales producciones vía streaming como Oscuro Deseo a lado de Maite Perroni y Alguien tiene que morir de la mano de Manolo Caro y con ayuda de Ester Expósito, Cecilia Suárez y más, Alejandro Speitzer no cree en las etiquetas y su foto en un mini top lo demuestra.

Alejandro Speitzer recibió cientos de halagos y una que otra critica negativa (Foto: Instagram/@alejandrospeitzer)

La publicación en Instagram que sin un solo pie de foto, más que un emoji de una flor, ya ha logrado obtener más de medio millón de likes en menos de 12 horas, convirtiéndose en las principales tendencias de dicha red y otras plataformas en las que su impresionante look se ha convertido en tema de conversación y debate, pues las posturas tradicionales han intentado apagar la felicidad de las nuevas generaciones que festejan ver a un hombre usando lo que quiera, aún cuando es abiertamente heterosexual.

“La ropa no tiene género y eso le cuesta a la generación de cemento que se empeña en querernos hacer vivir entre machismo y homofobia tal y como a ellos les pasó”. “No se trata del año, sino de la generación que somos y si prefieren ver a una mujer desaparecida que un hombre con un mini top en Instagram, me da gusto ser de ‘cristal’”. “Alex no es la primera vez que posa con algo que es “para mujeres”, lo que les molesta es que aún usando eso que consideran para niñas jamás ustedes podrían salir con mujeres de la talla de Ester Expósito o la ex novia de Marc Anthony”, escribieron fans.

En el pasado también a cautivado con faldas y vestidos

Si bien el juvenil e importante actor ha causado esas mismas reacciones en el pasado cuando ha usado vestidos cortos o faldas, algunas personas consideran que solo los hombres de tez blanca son los únicos aplaudidos y alabados, pues cuando alguien de piel morena lo hace paso todo lo contrario.

Bad Bunny también rompe estereotipos con vestido, tacones o maquillaje

Hace solo unas semanas el nombre del Conejo Malo se hizo tendencia mundial, pues se anunció que será la edición de septiembre para Harper’s Bazaar -versión Estados Unidos- mostrado con un impresionante vestido blanco de doble corte con transparencia inferior, que llegó incluso a hacer referencia a los de novias, causando gran revuelo en redes sociales.

El cantante posó con ropa de importantes y costosas marcas (Fotos: Instagram/@hapersbazaarus)

“Estoy aprovechando este momento de mi vida en el que puedo hacer lo que quiera y vestir lo que quiero, para poder vivir la vida de forma más auténtica. Al final del día, mi éxito en los Estados Unidos se lo debo a los trabajadores latinos que han ayudado a hacer del país lo que es hoy”, expresó el reguetonero en un breve adelanto donde se le mostró vistiendo afamadas y sofisticadas marcas como Louis Voitton, Tiffany & Co. y Dior.

