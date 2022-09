Video: Bailarina cayó en espectáculo aéreo en Colima y nadie la ayudó; la indiferencia causó gran enojo

(Foto: Captura de pantalla)

En redes sociales trascendió el video de un terrible accidente en el que una bailarina cayó desde las alturas en un show acrobático que realizaba en un restaurante popular de Comala, Colima. Sin embargo, lo que más ha causado indignación es que nadie se inmutó, pues los comensales y el resto de los miembros del espectáculo continuaron como si nada hubiera pasado.

Diversos usuarios han compartido el momento en que la joven es soltada, o se suelta, de su compañero de acrobacias e impacta de espaldas contra el suelo. Mientras ella visiblemente se retorcía de dolor el show continuó sin interrupciones.

La cantante, en lugar de detenerse siguió interpretando “I Will Always Love You” de Whitney Houston junto a la banda de músicos, además, los comensales, solo se sorprendieron por unos instantes pero continuaron sin dilación sus conversaciones, pues incluso al final de la canción aplaudieron.

Momentos más tarde la mujer se queda tendida en el piso y hasta ese momento su compañero, finalmente, baja del aire y se acerca a ella. Segundos después se acerca otro miembro del staff.

Una bailarina cae desde las alturas en el restaurante Don Comalón de #Colima y nadie hace nada por ayudarla: ni el público ni la cantante ni los integrantes de la banda.



Sí, el show debe continuar pero… 😡

Las imágenes subidas a redes sociales causaron indignación, principalmente por la falta de empatía de todos los presentes del lugar, ya que en lugar de ayudar a la joven y detener el espectáculo continuaron en lo suyo ignorándola por completo.

“No ma*n!!!, por que no pararon?? Deberían haberla atendido de inmediato. Bueno, ya me daba pena ajena a ver contorsionistas en el acto este, pero esto es de verdad de mear y no hacer raya!!!, que poco respeto por la vida de otro ser humano!!!!!”; “El valor de la vida en muchos no cuenta, las matanzas, la pandemia y los muertos hicieron a muchos insensibles. Pero la empresa debe tener cubierto el tema de los primeros auxilios. Donde quedo su dictamen de protección civil ???”, dijeron algunos usuarios.

Otros internautas señalaron que las personas en la actualidad se han vuelto más inhumanas debido al contexto que se vive en México, aunque otros dijeron que tal vez no ayudaron para no obstruir el paso de paramédicos o alguien que pudiera ayudarla en esa situación.

La bailarina acróbata que cayó ayer en Don Comalón afirma que está bien.



"Espero que entiendan que los accidentes suceden, todo está bien, seguimos de pie", dijo en la parte final del show.

“Desafortunadamente ese es el actuar de la sociedad actual, deshumanizada, insensible, equivoca de sentimientos. Aquí hay responsabilidad jurídica que habrá que dar seguimiento por parte de las autoridades competentes”; “Yo creo que aplicaron la de si no puedo ayudar para qué estorbo. No creo que hubiera algún médico en el lugar y su compañero hace bien en no moverla”, apuntaron otros.

De acuerdo con Oscar Adrián Luna, uno de los usuarios que subió el video a redes sociales y presumiblemente es quien lo grabó, aseguró el dos de septiembre, un día después de ocurridos los hechos, que la bailarina se encontraba bien y se había reincorporado a sus actividades.

“Espero que entiendan que los accidentes suceden, todo está bien, seguimos de pie”, habría dicho la joven al final del show. Por otro lado, el joven que la acompañó en el baile aseguró que: “Somos amantes del escenario y les entregamos nuestra vida a ustedes”.

Debido a que no hubo mayores repercusiones las autoridades no habrían intervenido y todo quedó en un accidente que indignó a las redes sociales por la indiferencia de las personas.

