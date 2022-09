Adán Augusto respaldó iniciativa militar del PRI: “Nosotros sí apoyamos”

Augusto López afirmó que la Segob apoya la iniciativa del PRI (Foto: Cuartoscuro, Twitter/@alitomorenoc)

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, respaldó la iniciativa militar del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentada por medio de la diputada Yolanda de la Torre, la cual es una iniciativa de Ley para extender de 2024 a 2028 el plazo en que el titular del Ejecutivo federal pueda recurrir al Ejército y la Marina Armada en labores de seguridad pública, bajo el argumento de que en esos años adicionales permitirán consolidarse a la Guardia Nacional, la cual podría integrarse pronto a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Además descartó que la Guardia Nacional haya fallado en sus operaciones en algunos estados, esto, a pesar de que el proyecto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la GN pase a manos de la Sedena, ha sido criticada por diversas personas.

“Es el trabajo que tienen que hacer los legisladores. Vamos a esperar nosotros, desde luego apoyamos la iniciativa que presentó la diputada Yolanda de la Torre”, declaró Augusto López durante su visita a Toluca con sentido del informe de actividades del gobernador Alfredo del Mazo Maza.

Por otro lado, indicó que se deberían cuestionar a gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) si no están de acuerdo con la operación de la GN en sus estados:

“Yo creo que no ha fallado la Guardia Nacional, que le pregunten a los gobernadores emanados de Acción Nacional si ellos no están de acuerdo con lo que la Guardia Nacional aporta sus estados, no le diría que les preguntaron a los gobernadores emanados del PRD porque ya no hay ningún gobierno del PRD”.

Asimismo, reconoció los logros en el gobierno de Alfredo del Mazo Maza y calificó que el mandatario mexiquense entregó buenas cuentas en su quinto informe. “Creo que entrega buenas cuentas a los mexiquenses. Yo creo que tenemos que seguir desde el gobierno federal apoyando a todo al gobierno estatal al gobernador Del Mazo ha habido muy buenos avances todavía en algunos rubros que nos ocupan y nos preocupan pero creo que podemos salir”, aseveró.

Las iniciativas de Morena y del PRI se complementan (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

La iniciativa de Yolanda de la Torre en la que se busca modificar el artículo Quinto Transitorio de la Reforma Constitucional le costó al PRI la alianza Va por México, en la cual se encuentran también el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Pues el pasado 7 de septiembre las dirigencias de los partidos anunciaron la suspensión de la alianza con el PRI, por lo que quedó al aire el destino de la coalición rumbo a las elecciones de 2024.

Actualmente la alianza Va por México se encuentra suspendida (Fotos: Twitter @alitomorenoc, @MarkoCortés y Karina Hernández / Infobae)

Por su parte, el jefe del Ejecutivo Federal, López Obrador, también expresó su apoyo a la propuesta del PRI. “Yo estoy a favor de que cuando menos se amplíe el plazo, aunque se estén haciendo evaluaciones periódicas, pero sí es importante que se amplíe el plazo porque el 24 de marzo termina el plazo y ya no podrían ayudar en tareas de seguridad ni el ejército ni la marina, entonces tenemos que seguir contando con el apoyo de estas dos instituciones”, aseveró.

En ese sentido acusó de “hipócrita” el posicionamiento de grupos opositores: “Los conservadores y sus militantes son muy hipócritas (...) entonces sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad”.

