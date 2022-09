“Qué nivel de cringe”: Chumel Torres se burló de tiktok protagonizado por diputadas de Morena

Chumel Torres se burló de diputados por tiktok (Fotos: Capturas de pantalla)

El diputado federal Juan Carlos Natale, del Partido Verde Ecologista de México (PVEC) estrenó su cuenta de TikTok con un video apoyando reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, donde contó con la actuación especial de las legisladoras de Morena, Andrea Chávez Treviño y Claudia Selene Ávila Flores fingiendo ser asaltadas.

Sin embargo, el clip causó gracia por la calidad de las actuaciones, las cuales fueron comparadas por los internautas con el programa televisivo La rosa de Guadalupe. En ese sentido, el conductor Chumel Torres no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra el gremio político en México.

“Qué nivel de cringe los politicuchos de mi país, Dios de bondad”, escribió a través de su cuenta de Twitter mientras compartió un fragmento del tiktok en el que también participó Nacho Peregrín, hermano de Belinda, y quien fue candidato a Diputado Federal por el Verde en la alcaldía Benito Juárez, donde perdió.

El clip original de 51 segundos escenifica un asalto a dos transeúntes (Andrea Chávez y Selene Álvarez), de quienes son arrebatados sus teléfonos celulares por un hombre presuntamente armado (Nacho Peregrín). Posteriormente aparece el diputado Juan Carlos Natale para apoyar una propuesta de reforma promovida por el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.

“Esto va a seguir pasando si no es delito grave la portación de armas. Apoya con tus diputados del PAN, del PRI, de MC, del PRD, de Morena y del Partido Verde para que apoyen la propuesta de los diputados y diputadas del Partido Verde, para que sea delito grave la portación ilegal de armas, la fabricación ilegal de armas, el acopio ilegal de armas, la importación ilegal de armas y el tráfico ilegal de armas”, expresó el legislador.

Sin embargo, el cometido del montaje escénico no cumplió su objetivo, pues lejos de motivar el apoyo a la iniciativa, usuarios en redes sociales criticaron la forma, sin darle atención al fondo. “¿De qué hablas? ¿Qué pasó? No puedo dejar de ver sus joggers y sus zapatos”, “El nivel de actuación es más bajo que La rosa de Guadalupe” y “Pues a mí me gustó la actuación, deberían darles un Óscar, hubo trama, llegó rápido la policía y un bonito mensaje al final”, fueron algunos de los comentarios.

Entre tanto, la reforma a la Ley de Armas de Fuego fue presentada por la legisladora Rocío Corona Nakmura de la bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados, la cual planea aumentar las multas y sanciones relacionadas con la portación ilegal y el tráfico de armas.

La iniciativa tomó fuerza luego de que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se posicionó con respecto a la portación de armas. Por medio de un video en su cuenta de Tiktok, el funcionario encargado de las relaciones exteriores en el país declaró: “Sí o sí, debe haber menos disponibilidad de armas para reducir la violencia. Por eso luchamos contra el tráfico ilícito de armas”.

Al interior del video se escucha al secretario apuntar que la reducción de la violencia en el país está directamente relacionada con la presencia de armas en las calles: “Para México es crucial que haya cada vez menos disponibilidad de armas. Si no, no podemos reducir la violencia”.

Sin embargo, en redes hay quienes no apoyaron la iniciativa, pues consideran que restringir más el uso de armas afecta la posibilidad de defenderse, al tiempo que hubo quien opinó que la portación de armas sin permiso ya es un tema regulado.

