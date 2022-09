Niurka causó furor en redes sociales tras reaccionar a la muerte de la Reina Isabel II: “Creo que ni sabe quién es”

Niurka reaccionó a la muerte de la Reina Isabel II (Foto: theroyalfamily/telemundo)

Tras el sensible fallecimiento de la Reina Isabel II, las reacciones por parte de los famosos alrededor del mundo no se hicieron esperar y los artistas más controversiales de México rápidamente opinaron al respecto. Tal fue el caso de Niurka Marcos, quién a partir de una sarcástica publicación hizo que las redes estallaran.

Fue desde su cuenta de TikTok donde La mujer escándalo compartió un breve clip en donde mostró “su primera reacción” ante la muerte de la monarca más longeva de Reino Unido.

Así, en el video se puede observar a la vedette durante un encuentro con los medios de comunicación mientras dice: “¿Falleció?, no no sabía, nadie me avisó, ah”.

Cabe señalar que este fragmento no es actual, sino que la ex integrante de La Casa de los Famosos lo retomó, pues originalmente esa entrevista sucedió en 2010, cuando Niurka fue abordada por las cámaras y cuestionada respecto a la muerte de la actriz Blanca Sánchez.

Las menciones por parte de los fans de la cubana no se hicieron esperar y varios se mostraron divertidos con la íronia de la famosa.

“¿Cómo que nadie le avisó si eran mejores amigas?. “Creo que ni sabe quién es”. “Tú siempre una persona justa y respetuosa con quien se lo merece. Gracias por tan bonita expresión”. “Tenían que mandarte un whatsapp o qué”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron.

Cabe señalar que Niurka no fue la única que causó controversia por su opinión respecto al deceso de la Reina Isabel II, pues Andrea Legarreta fue tundida en redes sociales tras colocar una foto con sus hijas de una visita que hizo al Palacio de Buckingham hace unos años.

“A propósito de este día histórico y el fallecimiento de La Reina Isabel II… #QEPD Con mucho respeto… Comparto este #tbt del recuerdo, del 4 de agosto de 2019 en el Palacio de Buckingham”, comenzó a escribir la conductora de Hoy desde su cuenta de Instagram.

Las puertas del palacio se abren al público en verano 10 semanas al año y cómo turistas tuvimos la suerte de visitar el interior de este imponente sitio. Habitaciones, salones, comedores, jardines y más. Te puedes tomar una foto con La Familia Real (la foto con la foto de la familia) Nosotras estábamos muy emocionadas!! Aquí nuestro recuerdo familiar de un viaje inolvidable con mis princesas @ninarubinl y @miarubinlega.

Sin embargo, su publicación solo duró pocas horas en su cuenta de Instagram pues fue duramente criticada por usuarios que tacharon como fuera de lugar sus comentarios.

(Foto: Instagram/@andrealegarreta)

Otra famosa con la cual no tuvieron piedad los internautas fue Martha Debayle, la cual también quiso hablar sobre el fallecimiento de la monarca británica durante su programa de radio.

Y es que a Debayle se le quebró la voz cuando dio a conocer la noticia y no pudo contener el llanto cuando logró que las palabras salieran de su boca.

“Pero yo siento que para todos los que crecimos viendo a la Reina Isabel... mi hija me habló ahorita llorando, porque ella decía que era su abuelita. Pero es muy conmovedor, porque es una figura histórica, una figura que vivimos en nuestro tiempo. Fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos y... Pues hoy ya no está. Ahora sí que para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame. God save the Queen”, sollozó.

Los puntos abordados por Debayle que más criticaron los internautas fue el hecho de que su hija considerara a la Reina Isabel II su abuela y que la conductora le mandara condolencias a sus seguidores británicos.

SEGUIR LEYENDO