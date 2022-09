Alan Tacher se convirtió en canon del Universo Cinematográfico de Marvel (Foto: Instagram/@alantacher/@Disney)

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) -desde su comienzo en el 2008 con Iron Man- ha tenido la oportunidad de recibir a cientos de actores provenientes de distintas partes del mundo, en ese entonces, durante el desarrollo de su primera fase eran casi nulas las participaciones de histriones de origen mexicano.

Han pasado poco más de 10 años desde la creación del UCM y los histriones nacionales se han ganado a pulso la oportunidad de sumarse a la exitosa franquicia perteneciente a Disney, ya sea con roles secundarios o primarios como han sido los caso de Salma Hayek, Tenoch Huerta, Mabel Cadena, Adriana Barraza, Eduardo Yañez, Joaquín Cosió, David Zepeda y varios más.

Este último fue parte de un fugaz cameo en el UCM durante la cinta de Venom: Let There Be Carnage (2021) durante la escena post-créditos cuando Tom Hardy, Eddie Brock/Venom se encuentra recostado en una cama mientras observan la telenovela Acorralada (2007).

Primer adelanto de "She-Hulk: defensora de héroes"

Tras la cómica escena, la cultura y la presencia de mexicanos en el UCM se volvió todavía más recurrente dentro de las producciones de Marvel Studios, ahora, otro mexicano se sumó a la selecta lista de personalidades nacionales que se han vuelto canon de la empresa comandada por Kevin Feige.

Fue el turno del reconocido conductor de televisión y animador mexicano, Alan Tacher, pues durante la serie protagonizada por Tatiana Maslany (She-Hulk), el expresentador de La Academia tuvo un breve cameo dentro de la serie que a lo largo de sus cuatro capítulos ha tenido varias referencias al pasado y al futuro del ahora, Multiverso Cinematográfico de Marvel (MCM).

El cameo del Alan Tacher de 51 años ocurre a mitad del episodio, cuando Jennifer Walters acaba de cambiar su perfil de Matcher -una red de citas románticas- pues en su personalidad civil no ha tenido suerte. En cambio, cuando se da de alta como She-Hulk, empiezan a llover galanes, y entre los candidatos descartados, vemos fugazmente al presentador de Despierta América.

Alan Tacher se convirtió en canon del UCM (Foto: Disney)

La aparición de Tacher causó una ola de reacciones por parte de los fanáticos de Marvel en México y comenzaron a compartir cientos de comentarios y materiales audiovisuales en Twitter y Facebook.

“Alan Tacher es CANON en el MCU”. “Ojalá el buen @alantacher cuente cómo le fue en su cita con #SheHulk”. “Bueno muchos chabelos por hoy. Ahora podemos hablar de que Alan Tacher sale en She-Hulk?”. “Alan Tacher es cánon en Abogada Hulka, entonces, por simple eliminación, Erasmo Catarino y Arturo López Gavito también”, son algunas reacciones recuperadas.

Hasta el momento no ha existido alguna reacción por parte del expresentador de las dos empresas televisivas más importantes de México, Televisa y TV Azteca, pero se espera que tras la ola de reacciones por parte de los fanáticos de Marvel en tierras aztecas, pronto lo haga de alguna manera cómica.

Alv, ahora alan tacher se une a david zepeda como canon en el #UCM #Marvel #SheHulk pic.twitter.com/CvATvn7nti — El Fazk Factory 🏭 (@Fazk_Factory) September 9, 2022

Desde hace más de una década el nombre de Alana Tacher ha estado posicionado entre los favoritos de las audiencias mexicanas, inició su recorrido en TV Azteca y tras mostrar su talento fue adquirido por Televisa, hoy en día el también publicista de 51 años, es una de las figuras más importantes de la conducción, aunque ahora radique en EEUU en Despierta América, que se transmite para el sector hispano de la cadena Univision.

En su trayectoria ha formado parte de exitosas producciones como Tempranito, La Academia, Desafío de estrellas, El Programa Hoy, Despierta América y varias más.

