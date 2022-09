Adela Micha opinó sobre los memes en su contra tras muerte de la Reina Isabel II: “Cómo pierden su tiempo”

Adela Micha y Reina Isabel II (Foto :Ig theroyalfamily/Twitter)

Previo al anuncio oficial del fallecimiento de la reina Isabel II y desde que el palacio de Buckingham anunció el jueves pasado que la salud de la monarca británica estaba delicado, la periodista Adela Micha volvió a ponerse en el ojo público, ya que usuarios en redes sociales comenzaron a hacer memes retomando la ocasión en que se filtró un video de la famosa diciéndole a su equipo de trabajo que comenzaran a preparar contenido sobre Silvia Pinal porque “Ya no tardaba en morirse”.

Ante esto, la comunicadora rompió el silencio y, durante una breve entrevista para Venga la Alegría, no sólo se mostró incómoda por las bromas de los internautas, sino que aseguró ser indiferente a ese tipo de contenido.

“Me da igual, yo no sé como pierden su tiempo haciendo eso, yo no tengo tiempo para eso”, comenzó a decir.

Respecto al controversial momento donde Adela Micha predijo que La Diva del Cine de Oro Mexicano podría estar próxima a morir, la periodista apuntó que sus comentarios no fueron malintencionados, ya que parte de su trabajo era preparar este tipo de material por la inmediatez que requieren las noticias de último momento.

“Igual que tú (estaba trabajando) igual que todos con la reina (Isabel II), idéntico, idéntico. Pero no me quita el sueño, hay otras cosas que sí, pero eso no”, sentenció.

Otro tema ríspido para Adela es que, derivado de sus antiguos comentarios, tras no ser invitada al homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes, se comenzó a especular que posiblemente la familia no la incluyó en el evento por sus antecedentes.

A esto, la conductora de La Saga se mostró extenuada de los constantes rumores y aclaró que su relación con la Dinastía Pinal quedó en buenos términos, después de que se disculpó.

“Ay que lata con eso, es increíble que sigan dando lata con eso. Estaba haciendo mi trabajo al igual que tú también, tuve la mala fortuna de que mi micrófono estuviera abierto... bueno, ni buena ni mala, se oyó mal, pero yo estaba haciendo mi trabajo. Le ofrecí una disculpa a quien la tenía que ofrecer y la señorona, Silvia Pinal, me dijo: ‘O sea ni te preocupes’ y nos reímos del incidente’”, comentó.

Los memes de Adela Micha por la muerte de la Reina Isabel II

Tras el empeoramiento de la salud de la Reina Isabel II y su muerte el jueves pasado, en cuestión de segundos las redes sociales en México se llenaron con reacciones y entre los comentarios por su pronta recuperación resaltaron algunos donde se relacionó a la monarca de 96 años con Adela Micha.

En su momento, Adela Micha ofreció una disculpa y aseguró queque parte de su trabajo consiste en estar al pendiente sobre todo lo que sucede con grandes personalidades: “Sí comenté ‘no se vaya a morir’, porque esta, es mayor, le da COVID. Tiene 91 años con una falla cardiaca hace seis meses. Y dije ‘voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más. Entonces ahí está aclarado, no me contradije. No soy falta de tacto”.

Respecto a la reina de Inglaterra, los internautas etiquetaron a la periodista mexicana en comentarios como: “Adela Micha en estos momentos”. “Ya se va a morir. Tuve muchas entrevistas con ella, para que vayan armando algo. ¡Yo creo que ya se va a morir! @Adela_Micha hablando sobre el estado de salud de la reina Isabel II”. “Adela Micha informando el estado de salud de la reina Isabel II”. “#QueenElizabeth @Adela_Micha ‘nuestra querida’ Adela Micha ya lista para cuando se lo notifiquen”.

