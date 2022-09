Internautas recordaron a Adela Micha tras complicaciones en estado de salud de la reina Isabel II

La periodista mexicana protagonizó memes por una frase que dijo hace meses sobre Silvia Pinal. (Captura Twitter - Foto: REUTERS/Henry Nicholls/File Photo)

Durante la mañana de este jueves 08 de septiembre (hora de México) el equipo médico que atiende a la reina Isabel II informó que están “preocupados por la salud de su Majestad”. Y es que de acuerdo con un comunicado que emitió el Palacio de Buckingham, en las últimas horas la monarca de Inglaterra presentó complicaciones en su estado, pero permanece tranquila en su castillo ubicado en Escocia en compañía de sus familiares más cercanos.

De hecho, trascendió que sus cuatro hijos ya están acompañándola, mientras que Harry y su esposa, Meghan Markle cancelaron un acto que tenían en Londres y se reunieron con los demás integrantes de la familia real. Hasta el momento se desconocen más detalles, pero se espera que en las próximas horas los informantes de la casa real brinden una actualización.

Este meme inunda las redes cada que un famoso es reportado grave de salud. (Captura Twitter)

En cuestión de segundos las redes sociales en México se llenaron con reacciones sobre el estado de salud de la reina Isabel II, quien ha encabezado a Inglaterra durante más de 70 años y durante su mandato ha visitado el país en dos ocasiones. Entre los comentarios por su pronta recuperación resaltaron algunos donde se relacionó a la monarca de 96 años con Adela Micha.

Y es que ante el posible deceso de la mandataria usuarios de redes sociales recordaron el desafortunado comentario que hace unos meses lanzó la periodista mexicana sobre Silvia Pinal porque estaba atravesando por complicaciones de salud derivados de un contagio de COVID-19: “Ya se va a morir”, dijo durante su programa Me lo dijo Adela.

La periodista no asistió al homenaje que le realizaron a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes. (Captura Twitter)

Tras lo ocurrido, Adela Micha se disculpó con la última diva del cine mexicano y toda su familia, no obstante, a partir de ese momento su comentario ha sido retomado en redes sociales cada vez que una celebridad atraviesa por problemas de salud.

“Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto”, tuiteó en esa ocasión.

Adela Micha:

Ya se va morir eeeh. tuve muchas entrevistas con ella, para que vayan armando algo.

¡Yo creo que ya se va a morir!



@Adela_Micha hablando sobre el estado de salud de la reina Isabel II pic.twitter.com/R6ixIHphOG — Yun🇲🇽Eduar2 ®️ (@YuniEduar2_Mx) September 8, 2022

La periodista explicó que parte de su trabajo consiste en estar al pendiente sobre todo lo que sucede con grandes personalidades: “Sí comenté ‘no se vaya a morir’, porque esta, es mayor, le da COVID. Tiene 91 años con una falla cardiaca hace seis meses. Y dije ‘voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más. Entonces ahí está aclarado, no me contradije. No soy falta de tacto”.

Asimismo, Adela aclaró que ella expresó “no se vaya a morir”, mas no “ya se va a morir”. Además, desde su cuenta de Twitter, escribió que desea la pronta recuperación de Silvia: “Deseo profundamente que mi querida Silvia Pinal se recupere muy pronto, ¡estoy segura de que así será!”.

(Captura Twitter)

Bajo este contexto, usuarios de Twitter etiquetaron a la periodista mexicana en comentarios como: “Adela Micha en estos momentos”. “Ya se va morir. Tuve muchas entrevistas con ella, para que vayan armando algo. ¡Yo creo que ya se va a morir! @Adela_Micha hablando sobre el estado de salud de la reina Isabel II”. “Adela Micha informando el estado de salud de la reina Isabel II”. “#QueenElizabeth @Adela_Micha ‘nuestra querida’ Adela Micha ya lista para cuando se lo notifiquen”.

La mexicana no se ha pronunciado al respecto hasta el momento, mientras tanto en Twitter también circulan memes que relacionan a la mandataria de Inglaterra con Chabelo por la “burla” que existe sobre su edad.

