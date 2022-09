“Va rumbo a la desaparición”: Mario Delgado negó alianza con PRI

Mario Delgado negó alianza con el PRI (Fotos: Morena//Twitter/@alitomorenoc)

El dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, negó una supuesta alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual últimamente se ha visto involucrado en el rumor de su posible ruptura de la Alianza Va por México, conformada también por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Y es que muchos afirman que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas llegó a un entendimiento con el partido guinda. Sin embargo, Delgado lo desmintió.

En conferencia de prensa de este miércoles 7 de septiembre dio su opinión respecto a la suspensión de la Alianza Va por México y lo comparó con un matrimonio, el cual tiene peleas y reconciliaciones. Además se lanzó en contra del tricolor.

“Así son los matrimonios, luego se pelean, luego se reconcilian. Lo que los une no es ningún proyecto, es una alianza que su único objetivo es detener el avance de nuestro movimiento pero si lo mides por resultados, les ha ido muy mal. No nos podemos mantener en la vida matrimonial de estos partidos”, señaló.

Hay rumores de una posible ruptura entre la alianza (Fotos: Twitter @alitomorenoc, @MarkoCortés y Karina Hernández / Infobae)

Muchos señalaron que pudiera haber un entendimiento entre Alito Moreno y el partido guinda, esto para que pararan las investigaciones en su contra; sin embargo, Delgado aseveró que el gobierno federal no negoció con el PRI: “Seguramente no quiere perder las gubernaturas y tampoco quiere ir a la cárcel, imagínate qué desperdicio tener tantas casas. El PRI va rumbo a la desaparición, les vamos a ganar Coahuila y el estado de México. El gran error del PRI fue la reforma eléctrica”.

En ese sentido, aseguró que en la Alianza Va por México lo único que une a los integrantes es la nostalgia por la corrupción y las complicidades, pues ellos decidieron aliarse con “lo peor de la derecha y ahí están los resultados”. Asimismo, reafirmó que Morena no hace acuerdos “en lo oscurito ni tiene complicidades con nadie”.

Hoy, las y los dirigentes morenistas de todos los estados del país hicimos un llamado a las y los senadores a respaldar la iniciativa de reforma a la Guardia Nacional, y a la @SCJN para que mantenga la prisión preventiva oficiosa. #BoletínDePrensa 🛑👇https://t.co/PN4y1HaRQ8 pic.twitter.com/uaOU2tSLBq — Mario Delgado (@mario_delgado) September 7, 2022

Por otro lado, Delgado alabó la iniciativa presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre, la cual se trata de modificar el artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional con el que se creó la Guardia Nacional para así extender hasta 2028 el periodo en el que el titular del Ejecutivo pueda disponer de las Fuerzas Armadas para ejercer labores de seguridad pública.

Delgado mencionó que esa propuesta “tiene mucho sentido” y complementaría el proyecto de la autodenominada Cuarta Transformación, porque “mientras más se apoye a la GN, luego ya no será necesario el apoyo del ejército”. Además destacó que una vez que salga la reforma de la Guardia, “sería muy bueno que se agende la del PRI”.

El PRI acusó a Morena de provocar nulo crecimiento económico (Foto: Twitter/@PRI_Nacional)

La supuesta alianza entre el líder del tricolor con el partido guinda ha sido negada por algunos morenistas, como es el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues rechazó haber tenido algún diálogo con el priista.

Por su parte, Alito Moreno aseguró que no existe un rompimiento con la alianza, pese a que sus aliados señalaron lo contrario. Esto se dio en una conferencia de prensa este mismo miércoles, la cual se realizó específicamente para dar su postura frente al ultimátum presentado por Marko Cortés, líder del blanquiazul.

“Ante cualquier duda, que quede bien claro: la alianza Va por México no está en riesgo, siempre he tenido comunicación con los dirigentes del PAN y del PRD y por supuesto que se respetan sus posturas. Tenemos un proyecto conjunto, pero eso no quiere decir que coincidamos en todo. Esto es por México, ¿Por quién están, por los intereses personales o de partido o por el interés supremo del pueblo de México?”, declaró.

SEGUIR LEYENDO: