Luis “Potro” Caballero reclamó no ser considerado para Acapulco Shore 10: “Puras promesas”

Luis Potro Caballero fue parte de las primeras temporadas (Fotos: Ig/@acapulcoshore)

El pasado 28 de agosto se estrenó el tráiler de Acapulco Shore 10, la temporada llena de descontrol, fiesta, alcohol y controversias en la que Luis Potro Caballero no estuvo contemplado, cabe recordar que él decidió alejarse del reality hace años.

Sin embargo, recientemente el ex acashore utilizó su cuenta de Instagram para demostrar enojo e indignación por no haber sido requerido para la décima temporada del programa. Aunque el influencer no precisamente quería formar parte de las vacaciones, reveló que le hubiera gustado cantar la canción del teaser tráiler.

La expectativa en torno a su supuesta participación creció en la cuenta oficial de Acapulco Shore, pues hace dos semanas se pudo leer una publicación que decía: “¿Te gustaría que el potriiiiish hiciera una reaparición en las vacaciones Shore? Espera la nueva temporada de #MTVAcaShore a través de MTV y @paramountplusla”.

Además, en la misma cuenta se publicó un TikTok con la canción La Noche Más Linda del Mundo, en la recopilación se pudieron ver algunos momentos de aquella primera temporada de Acapulco Shore, todo parecía apuntar a que sería Luis Potro quien volvería a colabrorar con el reality aunque fuera solo en una aparición especial, sin embargo, el tráiler reveló que habrá otros artistas invitados y no lo llamaron tampoco para formar parte del elenco.

En sus historias temporales de Instagram, Luis Potro aseguró que la producción de Acapulco Shore no apoya “a quien debe apoyar”, dando a entender que le pareció injusto que se hubieran olvidado de lo que alguna vez llegó a aportar a la popularidad del programa.

“Yo creo que hubiera sido un gran detalle para mí y para la gente que ha tenido la camiseta puesta durante todos estos años, el que dieran la oportunidad de cantar la canción de la temporada. Aunque es una tontería de un minuto, pero es el hecho de que la cante alguien que formó parte de su talento, habría hablado muy bien de ellos pero bueno, no fue así”, escribió.

El comentario del influencer surgió como parte de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, pues alguno de sus fans lo cuestionó sobre la posibilidad de que él fuera el invitado especial de la décima temporada, a lo que Luis Potro explicó:

Foto: Instagram/@luis_acashore

“No soy yo, ni siquiera me hablaron para hacerlo y una vez más me doy cuenta que tomé una buena decisión al salirme de Acapulco, no apoyan a la gente que tienen que apoyar, puras promesas y no hacen nada”, dejando entrever que quería sentirse considerado.

Ellos serán los participantes de Acapulco Shore 10, la cuál se estrenará el próximo 27 de septiembre a las 22:00 horas en México a través de MTV y de la plataforma Paramount+

-Fernanda

-Alba

-Jacky Ramírez, quien acaba de salir de Survivor México

-Chile

-Jawy

-Karime, también conocida como La Matrioshka

-Eli

-Andrés

-Sebastían

-Abel

-Ricky

Entre todos los hechos que emocionan por la próxima entrega del programa, se sabe que en esta temporada se podrá ver la razón por la que Jacky, Fer y Alba ya no serán el trío dinámico de “Sexy vaguitas” que se robó los corazones de miles de fans en la edición número 8. Aunque ya no se siguen en redes sociales, el interés por saber qué las orilló a terminar su amistad es una de las cosas más esperadas.

