Con intro de telenovela, “Acapulco Shore 10″ lanzó tráiler oficial y anunció fecha de estreno

Karime Pindter seguirá siendo la máxima figura de la franquicia (Foto: Instagram/@paramountla)

Acapulco Shore se ha convertido en el reality show más exitoso de MTV Latinoamérica y uno de los más vistos en todo el país. Las legendarias frases de Karime Pindter, las ocurrencias de Eduardo Miranda - mejor conocido como El Chile- o el esperado regreso de Jawy Méndez podrán ser observadas en el estreno de su décima temporada el próximo 27 de septiembre a las 10 p.m. hora de la Ciudad de México por Paramount+.

A través de sus redes sociales, el reality show ha compartido el elenco oficial de su nueva temporada y aunque la mayor parte ya había sido filtrada en internet semanas atrás, la inusual manera en que ha sido presentado el proyecto conmemorativo de la franquicia Shore, ha sido el principal motivo por el que su nombre es tendencia.

Con un intro de telenovela, cada uno de los veteranos, recientes y nuevos talentos de MTV fueron presentados haciendo una clara y exagerada referencia al drama mexicano que caracteriza al país Azteca en el extranjero, siendo este el regreso a los orígenes del programa ya que la temporada pasada Bogotá, Colombia, fue la sede protagonista y en esta ocasión Puerto Vallarta, Guadalajara, será testigo del gran “degenere” que los Shores harán en una emisión que llega a menos de 6 meses de haber finalizado su novena transmisión.

Este es el elenco oficial de “Acapulco Shore” 10

Los "compadres" están de regreso (Foto: Instagram/@karimepindter)

- Elizabeth Varela

- Abel Robles

- Fer Moreno

- Ricardo Ochoa

- Eduardo Miranda “El Chile”

- Karime Pindter

- Jawy Méndez

- Alba Zepeda

- Andrés Cervantes

- Jacky Ramirez

- Sebastián Galvez

Los detalles de “Acapulco Shore” 10 filtrados en internet

Méndez tendrá su gran regreso con esta nueva temporada Foto: Instagram/@jawymendez_oficial

Aún sin iniciar transmisiones, la décima temporada del reality show de MTV ya ha comenzado a dar mucho de qué hablar, pues las constantes filtraciones en redes sociales que han tenido sus grabaciones han generado grandes controversias que apuntan a que habrá una de las ediciones más populares y vistas.

Los acercamientos de Jawy Méndez a Isa Castro y Fer Moreno: con breves clips se ha comenzado a especular que él tendría algún tipo de interés sentimental o casual por dos de las ex compañeras de de Manelyk González, Castro siendo su amiga y protegida en la entrega número siete, que fue grabada en Mazatlán y que sería el debut de ambas.

Retomarán la reconciliación entre Manelyk y Dania: en el mes de mayo, el regreso de la amistad entre las dos ex participantes se convirtió en toda una bomba para los amantes de los reality shows pues durante la fiesta de cumpleaños del tiktoker Kunno, la ex participante de Las Estrellas Bailan En Hoy, reality de Televisa para su matutino, cumplió con sus declaraciones sobre dejar atrás su pasado controversial dentro del show de MTV y Paramount +, así como demostró que no era mentira que ya no existían problemas con la que fuera su compañera y gran amiga .Esta situación será abordada según declaraciones de Rocío.

La viral reconciliación llegará a la nueva temporada

Nuevo talento LGBT+ y las críticas por los constantes estereotipos: A pesar de que la tapatía Alba seguirá representando a la comunidad lésbica, un nuevo hombre traerá todo el toque de colores que ha funcionado con éxito desde la temporada 7. Sin embargo, los fans no están contentos con que se elijan a personajes que estereotipan lo que es ser “gay” y su introducción en el promo es una prueba de ello.

El final de las “sexibajitas”: semanas atrás tras finalizar las grabaciones, se compartió información donde se asegura que Jacky, Fer y Alba ya no serán el trío dinámico que se robó los corazones de miles de fans en la edición número 8. Aunque ya no se siguen en redes sociales, el interés por saber qué las orilló a terminar su amistad es una de las cosas más esperadas de Acapulco Shore 10.

