“Arriba el exceso”: Karime Pindter y los “Acapulco Shore”, a solas con Infobae México

Acapulco Shore 9 se estrena este 18 de enero

Acapulco Shore se ha convertido en un fenómeno televisivo que desde el 2014 no ha dejado de crear polémica entre sus participantes, pero sobre todo en sus seguidores. Con motivo del estreno de su novena temporada el próximo martes 18 de enero por Paramount+, algunos de los integrantes platicaron con Infobae México sobre qué pueden esperar sus fans en esta nueva entrega.

Karime Pindter regresa como única Shore original y pese a que ha formado parte de todas las entregas de la versión mexicana del reality de MTV, la también llamada La Matrioska considera que es una buena anfitriona pero no depende de ella sola el éxito del programa.

“En realidad no siento que sea mi responsabilidad pero trato de ser buena anfitriona, arriba el exceso, nuestro valores de la fiesta y pues obvio trato de jalarlos al lado oscuro de la vida. Ellos al final traen todo en la mochila, así que hacemos un ‘equipower’”, expresó.

Al ser cuestionada sobre los rumores que algunas exparticipantes han realizado en su contra, asegurando que solo ella cobra grandes cantidades económicas por temporada o que para firmar contrato indica qué personas no pueden entrar el reality, la popular y querida influencer confesó:

“No es verdad. Si fuera así yo tendría aquí a toda mi pandilla en el Shore pero no, claro que no. Se hace un casting normal, todos los hacen por su propio pie y ahora sí que son muchas mentiras. Decían que según yo no dejaba que viniera gente pero no es verdad. Hay varios, no nada más ella (Rocío Sánchez del Río) que decían ‘Karime por contrato no sé qué’, cero”, mencionó.

Beni Falcón regresa a esta nueva entrega que ahora será desde Cartagena, Colombia después de que él mismo confesara que no había encajado con la temporada 8. Esta vez menciona que las cosas fueron mucho más diferentes:

“No es secreto para nadie, yo no encajaba en las vacaciones pasadas sin embargo eso no me quitó las ganas de regresar a otras, que fueron completamente distintas. Se dio la oportunidad de volver a convivir con más amigos y dije ‘bueno quizá en estas nuevas vacaciones voy a reconectar de una manera distinta con la gente que conocí en la pasada’ y la sorpresa fue que había una energía nueva y mucho más abierto, con ganas de pasarla bien. Ahora sí me sentí parte de la familia [:..] estoy muy feliz de haberme dado la oportunidad de volverlo a intentar”, mencionó el influencer.

En esta nueva entrega también habrá talento internacional formando parte de ella. Nati Peláez es una modelo e influencer colombiana que llega a la familia Shore para unir su cultura con la mexicana y esperando el mejor recibimiento en tierras aztecas:

“Yo espero caer bien, normalmente las paisas caemos bien y más yo que soy súper carismática, sociable, amable y divertida pues yo sé que me van a recibir súper bien así como me recibieron ellos (demás participantes)”, expresó.

Nati está consciente de que habrá mucho hate pues eso pasa cuando se entra a un reality show, pero está dispuesta a conquistar al público con su talento: “Obviamente sé que habrá haters porque esa es la consecuencia que uno tiene al entrar en esta carrera de ser famoso, influencer, modelo, pero yo he crecido con eso desde niña e incluso yo sufrí de bullying muy pequeña entonces siempre he sabido manejar ese tema. Siempre van a hablar bien o mal , pero creo que voy a caer bien por mi personalidad”, finalizó.

Acapulco Shore fue el programa más visto en la televisión de paga mexicana durante el 2021, por lo que se espera un gran éxito para esta nueva entrega.

