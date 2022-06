Tras pleito con Gustavo Adolfo Infante, Michelle Rubalcava se integró a la competencia de “De primera mano”

Michelle Rubalcava y Gustavo Adolfo Infante se enfrascaron en una guerra de declaraciones, ahora "El Mich" llega a "Chismorreo" (Foto: Instagram)

Luego de que el periodista Michelle Rubalcava formara parte del programa de espectáculos De primera mano por tres años y medio, el reportero salió de la emisión liderada por Gustavo Adolfo Infante en septiembre de 2020 entre dimes y diretes.

Y es que el conductor formaba parte del cuadro de presentadores al lado de Mónica Noguera en la emisión vespertina de Imagen Televisión, pero abruptamente su presencia en el programa ya no fue requerida, hecho que causó especulaciones entre su público.

Según se informó en un comunicado, la decisión de la productora Laura Flores Blanco respondió a un proyecto de crecimiento enfocado más en la investigación de espectáculos.

Michelle Rubalcava estuvo tres años y medio en "De Primera Mano" (IG: michrubalcava)

“Dando un paso hacia adelante y con profundo agradecimiento nos despedimos de Michelle Rubalcava, quien ha sido impecable en su labor como conductor, deseándole siempre el más grande éxito en sus siguientes proyectos”, se leía en el documento dado a conocer a través del Twitter oficial del programa.

Fue en una emisión del programa donde Michelle se despidió de su público y cordialmente le dijo adiós a Gustavo Adolfo Infante: “Estoy contento, siempre he pensado que todos los cambios son para bien, creo que es el momento específico para que se cierre el ciclo aquí en De primera mano. Muy agradecido con este canal, me diste la oportunidad de estar a nivel nacional. Gracias por tantos momentos, a toda la producción, a todos, esto es de fiesta, esto no es un adiós es un hasta pronto”, comentó Michelle.

Sin embargo, poco tiempo después el reportero abrió su canal de YouTube donde contó la razón de su salida del programa y el trato hostil que recibió del titular de la emisión:

Rubalcava denunció trato hostil y faltas de respeto por parte de Infante (Foto: Imagen TV - @michrubalcava / IG)

Entonces Rubalcava por fin confirmó la duda que estaba en la mente de todos: fue en realidad Infante quien no quiso que su compañero siguiera más en el programa.

“Yo me había enterado que fue el mismo Gustavo Adolfo el que fue a pedir mi cabeza para que me corrieran, había hecho presión. La verdad es que ahorita no tengo tapujos en decirlo [...] No había dicho tan detalladamente, pero se había comentado que alguien había pedido mi cabeza y que había hecho presión y me salí”, compartió.

Rubalcava se dijo contento de ya no estar en el show, puesto que no era un trabajo en el que se sintiera feliz, sobre todo por el trato que recibía de su ex colega. Y, aunque su actitud fue algo que afectó en su salida, admitió que se siente orgulloso de su comportamiento.

Gustavo Adolfo dijo que Michelle salió de DPM por "inepto" (Foto: Instagram @gainfante @michrubalcava)

“Era un programa en el que ya no estaba cómodo. En donde ustedes vieron muchas veces la falta de respeto que había hacia mi persona, en donde había una tensión en el ambiente y por no ser un lambiscón con el titular”, expresó.

Sin embargo, Gustavo contestó las declaraciones y expresó que Michelle fue suprimido del programa “por inepto”:

“Sólo hay una versión. Yo creo que la gente que deja de trabajar en un lugar es porque no sirve en ese lugar. Vamos a ser claros. si un proyecto quita, corta a una persona, es por inepto, punto, no hay más. No lo va a ser porque es muy bueno, porque es importante, o el consentido del público. Eso es lo que en la cabeza de la gente ardida puede decir, no sé, ya ni me acordaba de él, pero si la empresa decidió correrlo, ¿es por algo no?”, expresó el conductor en una transmisión a través de sus redes sociales en febrero de 2021.

Michelle continuó frente al público en su canal de YouTube y en el programa "Aquí contigo" (IG: michrubalcava)

Tras meses de continuar con su canal de YouTube y su participación en el programa Aquí contigo, ahora se da a conocer la noticia de que Michelle Rubalcava se incorpora al programa Chismorreo, competencia directa de De primera mano, pues son espacios de información de espectáculos y se transmiten en el mismo horario, que también comparten con Ventaneando.

La llegado de Rubalcava al programa conformado por Fabián Lavalle y Esteban Macías significa un refresh para la emisión transmitida por el canal Multimedios y el reportero entra en sustitución de la conductora Laura Estrada.

Este lunes 6 de junio fue el primer programa de "Chismorreo" con Michelle como parte del panel de presentadores (Foto: Recorte de pantalla)

Este lunes fue la presetnación de Michelle en el programa y así agradeció: “Señor, le quiero agradecer a usted, señor Fabián Lavalle, nuevamente a ti señor Esteban Macías, no sabes qué gusto trabajar con ustedes, Laurita, sé que te va a ir excelente, creo que eres una gran periodista y conductora... gracias a mi jefe Quique, a mi casa Multimedios por esta oportunidad”, expresó Michelle, quien aseguró que no moderará sus comentarios en el programa.

“Vamos a echarle mucho, vamos a hablar del chismorreo, y ahora sí que con todo, porque yo luego no me callo”, expresó.

