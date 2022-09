Alfredo Adame negó haber salido con una mujer trans y culpó a Gustavo Adolfo Infante de este rumor

Adame aseguró que Gustavo Adolfo Infante está detrás de esta publicación y que no tiene nada en contra de Alissa Milán, pues duda que ella haya dicho lo que la revista lanzó (Foto: Gettyimages)

Luego de que este martes se diera a conocer que Alfredo Adame supuestamente estaría saliendo con una mujer transexual, el actor desmintió la noticia y señaló que Gustavo Adolfo Infante tendría la culpa de que este tipo de rumores estén circulando.

Alfredo Adame fue relacionado con Alissa Milán, mujer que habría compartido con TV Notas cómo fue su supuesto romance con el histrión. La modelo aseguró que se conocieron cuando él todavía estaba casado con Mary Paz Banquells, en 2015, y que nunca fueron más allá de ser “amigos con derechos”.

Alissa aseguró que el histrión llegó a hablarle de viajar juntos, de pagarle cirugías o, inclusive, de convertirse en su ”sugar daddy”, pero no trascendió; “al final de cuentas entiendes que los hombres dicen cosas bonitas sólo cuando están calientes”, dijo la modelo.

Alfredo Adame aprovechó para negar saber que Alissa Milán es una mujer transexual, pues compartió que nunca se interesó en profundizar su amistad (Fotos: Gettyimages, Instagram/yrma_lydya)

Sin embargo, Alfredo Adame desmintió estas declaraciones de Milán en el programa Chismorreo, asegurando que sí llegaron a intercambiar mensajes, pero nunca tuvieron relaciones. El ex presentador de Hoy inclusive mencionó que sí se habrían conocido como ella expuso, pero lo demás habría sido invento de la revista que lo publicó.

“Yo soy hombre, soy varón, me gustan las mujeres. Nunca he tenido una relación sexual con un hombre, con un travesti, con un transexual, con un absolutamente nada, siempre han estado bien definidas (...) Alissa Milán, que es la persona que sale ahí, que dice que es transexual, hace unos siete años yo voy a un evento de algo y entonces llega muy extrovertida, muy linda, muy encantadora”

Reafirmó que los mensajes que mostró la revista serían falsos y que lo único que sería real fueron las fotografías, pues esas se las tomaron en las ocasiones que se llegaron a encontrar, en las cuales se habrían saludado, así como también en una ocasión él le pidió que le presentara a una de sus amigas modelos.

“Pa’ acabar pronto, ahí en la revista, ¿cómo vas a calificar de amante a alguien con el que no te acostaste ni nada? Nunca me he acostado con un hombre, nunca me he acostado con un transexual, no me acosté con esta persona, nunca me vi con ella en privado en ningún lado, no tienen videos de nada, no tiene pruebas de nada, no tiene audios de nada. Si no es la revista, lo que sale ahí en WhatsApp son hechos inventados (...) Nunca salí con ella”, agregó Adame.

Marta Guzmán preguntó al polémico actor por qué esto fue publicado y si sabe quién habría incitado a Alissa Milán a contar esto, si es que no es verdad, a lo que Alfredo Adame señaló a Gustavo Adolfo Infante. Según dijo, supuestamente el periodista Juan Bermudez le habló para decirle que el titular de De Primera Mano intentó obligarlo a publicar esta misma información.

Infante hizo mofa en sus redes sociales acerca de lo publicado sobre Adame en la revista y no ha desmentido las declaraciones del actor.

“¿Sabes de dónde viene eso? De Gustavo Adolfo Infante, ¿y sabes por qué te lo corroboro? Porque ahí, en la segunda hoja, en un formato de WhatApp dice: ‘Okay, cerrado. Entonces nos vemos en mi casa a las ocho y si se te complica te mando a Fernando para que las recoja, a ti y a tus amigas. Nos la vamos a pasar rico’. Bueno, este supuestamente es de hace tres años, Fernando tiene conmigo dos años”, aseguró el actor.

Para terminar, el protagonista de Bajo un mismo rostro dijo que no tiene la intención de actuar legalmente en contra de la revista, pero sí va a seguir su pelea con Gustavo Adolfo Infante.

