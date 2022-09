Karely Ruiz confesó que fue rechazada de Acapulco Shore: “Por algo pasan las cosas”

(Foto: Ig karelyruiz/acapulcoshore)

Acapulco Shore, uno de los realities más polémicos, está próximo a estrenar su décima temporada el próximo 27 de septiembre a las 10 p.m. (hora de la Ciudad de México) por Paramount+. Y, aunque promete tener todo tipo de excesos, fiestas y el regreso de algunos antiguos integrantes, la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, no podrá formar parte.

Y es que la aclamada influencer fue cuestionada recientemente en una transmisión en vivo respecto a si fue a audicionar para formar parte de la nueva edición del programa. Y, aunque la joven mencionó que sí, apuntó que no todo fue color de rosa para ella.

“No, no me aceptaron en Acapulco Shore, pero no importa”, comenzó a decir.

Este programa se ha vuelto ampliamente conocido después de lanzar a la fama a artistas como Manelyk González, Brenda Zambrano o Luis Potro Caballero, quienes durante varios años protagonizaron peleas, reconciliaciones y pasaron divertidos momentos en algunas playas nacionales e internacionales.

Ante el rechazo que vivió de la producción de dicho programa, Karely Ruíz apuntó que no se lo tomó personal y que buscará otro tipo de proyectos en donde pueda participar.

“No me voy a agüitar, vienen oportunidades más chingon*s, por algo pasan las cosas. Yo siempre he dicho que por algo no pasan las cosas, por algo no me aceptaron, a lo mejor algo iba a pasar en ese programa que no sé”, sentenció.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y varios de ellos lamentaron que no podrán ver a la influencer.

“Nooo, cómo crees. Hubiera estado muy padre”. “Es que ya traen toda la historia planeada, por eso el elenco que traen”. “Hubiera estado padrísimo”. “No te aceptaron porque eres mucho más bonita que todas las que han salido ahí hasta ahora”. “Qué bueno que manejas esa mentalidad, todo pasa por algo y siempre viene algo mejor”, fueron algunas de las menciones que recibió la joven.

Todo sobre la nueva temporada de Acapulco Shore

Hace unos días y a través de redes sociales, el reality show compartió el elenco oficial de su nueva temporada y aunque la mayor parte ya había sido filtrada en internet semanas atrás, la inusual manera en que ha sido presentado el proyecto conmemorativo de la franquicia Shore, ha sido el principal motivo por el que su nombre es tendencia.

Con un intro de telenovela, cada uno de los veteranos, recientes y nuevos talentos de MTV fueron presentados haciendo una clara y exagerada referencia al drama mexicano que caracteriza al país Azteca en el extranjero, siendo este el regreso a los orígenes del programa ya que la temporada pasada Bogotá, Colombia, fue la sede protagonista y en esta ocasión Puerto Vallarta, Guadalajara, será testigo del gran “degenere” que los Shores harán en una emisión que llega a menos de seis meses de haber finalizado su novena transmisión.

Aún sin iniciar transmisiones, la décima temporada del reality show de MTV ya ha comenzado a dar mucho de qué hablar, pues las constantes filtraciones en redes sociales que han tenido sus grabaciones han generado grandes controversias que apuntan a que habrá una de las ediciones más populares y vistas.

SEGUIR LEYENDO