Adela Micha habló sobre polémica con Silvia Pinal: “Estaba haciendo mi trabajo”

Hace unos meses Adela Micha protagonizó una de las polémicas más grandes en el mundo del espectáculo mexicano mencionando una de las frases más trascendentes en internet: “Ya no tarda en morirse”. Ahora, la comunicadora ha dado más detalles sobre qué pasó con la última diva del cine mexicano, tras sobrevivir a la COVID-19 e incluso retomar su carrera como actriz, así como en qué términos quedó su amistad con Alejandra Guzmán, hija de la primera actriz, quien se molestó mucho por sus comentarios al aire y viralizados a nivel nacional.

Aunque ya había dado avances sobre el tema en anteriores entrevista, sería tras el relanzamiento de su plataforma Saga, que transmitirá nuevos contenidos enfocados en el periodismo político y el entretenimiento, que no ha podido evitar hablar con diversos medios de comunicación sobre el tema, por lo que en esta ocasión dio más detalles a la revista TVyNovelas sobre lo que pasó en ese famoso diciembre del 2021, cuando la actriz fue hospitalizada en un nosocomio de la Ciudad de México y bajo un contexto donde otras grandes celebridades mexicanas habían muerto: Carmen Salinas y Vicente Fernández.

“Todas las redacciones del país estaban en lo mismo, y no sólo las de este país, porque estamos hablando de la última diva de México, pero me causó mucha sorpresa lo grande que se hizo. Sin embargo, soy una mujer que sabe reconocer y pues la cagu*, la cagu*...fue que se escuchó, pero yo estaba haciendo mi trabajo”, confesó.

La primera actriz regresó al teatro FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

La que fuera uno de los más grandes en el periodismo dentro de Televisa, también narró cómo manejó ese momento confesando que si bien nunca se sintió mal ya que no le estaba deseando el mal, sino haciendo su trabajo, la polémica se generó al darse cuenta que se había escuchado ya que estaba al aire:

“Pues en el momento dije: ‘chin, caray, ¡se escuchó!’, pero no le deseé nada malo a nadie, y menos a una mujer que admiro y quiero; estaba haciendo mi chamba, y creo que en todas las redacciones del país estaban preparándose”, agregó.

Sobre qué le dijo la protagonista de grandes películas del Cine de Oro mexicano como Viridiana, La Mujer Que Yo Perdí y La Mujer De Oro, así como de qué manera terminó su relación amistosa con Alejandra Guzmán, quien en su momento estalló en contra de la comunicóloga al igual que la familia Pasquel y seguidores de la dinastía dirigida por la primera actriz.

Madre e hija posaron sonrientes para la cámara, la imagen fue publicada en la cuenta de Alejandra (Foto: Instagram)

“Si, ella es una mujer enorme en todos los sentidos y me dijo: ‘Adela, por favor, te admiro, te quiero y te respeto como siempre’, a lo que se le cuestionó: “Trascendió que a raíz de esto hubo una ruptura en tu amistad con Alejandra Guzmán, ¿es cierto?” y ella respondió: “No se dio una ruptura, pero no le gustó, y fuera de saber que no le gustó, pues nada; y lo supe por ella, un mensaje, le ofrecí una disculpa y nada más. En esta chamba no puedes, quizá, tener muchos amigos”.

Adela Micha no perdió la oportunidad para hablar sobre las dificultades a las que se ha enfrentado desde que dejó Televisa e inició su carrera de forma independiente, por lo que aseguró que ha sido muy difícil todo el proceso ya que no es lo mismo recibir un sueldo que pagar uno.

Adela Micha continúa de manera independiente (Foto: Instagram @adelamicha)

“Yo no sabía emprender, siempre había sido empleada de los medios de comunicación y nunca empresaria, hasta hace cuatro años y medio, y lo más difícil, sin duda, son las cuentas, ¡las nóminas de cada mes! Afortunadamente nos ha ido bien, y si no hemos ganado lana, al menos podemos seguir haciendo lo que nos gusta todos los días. Ha sido una aventura en la que decidí arriesgar, pero siempre he pensado que si no te arriesgas en la vida, simplemente te quedas estático, y la vida es para crecer, para que hagas lo que disfrutes, si tienes el privilegio”, finalizó.

