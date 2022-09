“El mismo que liberó a Ovidio se queja”: Lilly Téllez tundió a AMLO por prisión preventiva

Lilly Téllez arremetió contra del presidente López Obrador por prisión preventiva (Fotos: Instagram@lillytellezg // Cuartoscuro)

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por querer mantener la prisión preventiva oficiosa.

Este jueves 8 de agosto, a través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora del blanquiazul recordó que el mismo que dejó libre a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, es la persona que se “queja” de la liberación de delincuentes tras la posible eliminación de la medida cautelar.

“El mismo que liberó a Ovidio, se queja por la liberación de delincuentes”

Cabe señalar que su comentario se da luego de que el presidente López Obrador aseguró que sería “una chicanada” de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminar la prisión preventiva.

Lilly Téllez tundió a AMLO por querer mantener prisión preventiva (Foto: Twitter/@LillyTellez)

“Se presume que podrían reformar un artículo de una ley del Código de Procedimientos Penales, que es similar a lo que establece la Constitución, eso sería una chicanada y los ministros no están para eso, ningún jurista, ningún ciudadano podría hacerlo”, manifestó este jueves durante su tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional.

No obstante, el mandatario federal externó su confianza en que los ministros van a actuar con apego a la legalidad: “Es muy claro que el Poder Judicial no debe tomarse atribuciones que no le corresponden, no se puede anular un artículo de la Constitución, para eso están los legisladores, para eso está la división y equilibrio de Poderes”.

El jefe del Ejecutivo insistió en que derogar la prisión preventiva oficiosa sería abrir la puerta de las cárceles a muchos delincuentes, principalmente a los que tienen poder económico y poder para el uso de la fuerza. “Es plata o plomo”, agregó.

Ministro retira proyecto sobre prisión preventiva oficiosa

Luis María Aguilar retiró su proyecto para hacer una nueva propuesta que intente plasmar las posturas de los pares (Foto: Captura de pantalla)

La tarde de este jueves, al reanudarse el debate en el máximo tribunal del país sobre invalidar o no la prisión preventiva, el ministro ponente Luis María Aguilar retiró su proyecto para hacer una nueva propuesta que intente plasmar las posturas de los pares.

“He encontrado algunos puntos en común que evidencian la posibilidad de llegar a un consenso mayoritario entre los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, en aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello, tratar de unir los puntos de conexión”, señaló el ministro.

Con esta decisión, agregó, pretende “matizar los disensos que nos separan, afín de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas y de las familias mexicanas”.

El ministro rechazó haber firmado o insinuado “quitarle hojas a la norma constitucional” con el fin de buscar vulnerar la Carta Magna (Foto: captura de pantalla / Suprema Corte de Justicia de la Nación)

Sobre la inconstitucionalidad de la Constitución, Luis María Aguilar aclaró que en ningún momento se toca el tema en el contenido del proyecto que presentó.

“En el proyecto no se ha propuesto la invalidez del artículo 19 constitucional, de ninguna manera”

Asimismo, rechazó haber firmado o insinuado “quitarle hojas a la norma constitucional” con el fin de buscar vulnerar la Carta Magna, al recordar que hay una mayoría de ministros que coinciden en que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos.

“Insisto y reitero, (...) de ninguna forma y bajo ninguna interpretación la interpretación constitucional que propuse significaría la desaparición de la prisión preventiva y la liberación inmediata de las personas que actualmente están en prisión preventiva oficiosa”, sostuvo.

