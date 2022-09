Lilly Téllez exigió al gobierno de Sonora “dar la cara” tras ejecución de 2 trabajadores de la CFE

Lilly Téllez exigió a la CFE y a las autoridades de Sonora “dar la cara” por el ataque armado a trabajadores de la paraestatal (Fotos: Getty Images//Captura de pantalla)

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, exigió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a las autoridades del gobierno de Sonora “dar la cara” por el ataque armado a trabajadores de la paraestatal, que dejó como saldo dos muertos y dos heridos.

El pasado martes 6 de septiembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora del blanquiazul envió su más sentido pésame a los familiares de las cuatro personas atacadas por un grupo de hombres armados en la carretera estatal Yécora-Hermosillo, en la sierra de la entidad.

En el mensaje, Téllez solicitó a la Comisión de Electricidad y al gobierno del Estado “dar la cara”, ya que , dijo, al tratarse de seres humanos lo mínimo que deben hacer las autoridades es “mostrar respeto”.

Téllez solicitó a la Comisión de Electricidad y al gobierno del Estado “dar la cara” (Foto: Twitter/@LillyTellez)

“Ofrezco mi más sentido pésame a las familias de las cuatro personas atacadas en la sierra de Sonora. Solicito a la CFE y al gobierno de Sonora dar la cara: son cuatro seres humanos, ¡por el amor de Dios! muestren respeto”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios reprocharon a la senadora que no “diera la cara” cuando se trató del caso Paulette Gebara Farah o de la Guardería ABC.

“‘Muestren respeto por los finados’; la que se sentó dos horas arriba de Paulette para dar una entrevista”, “Igual como lo hiciste con el montaje de la niña Paulette, como lo hiciste con los niños ABC, como lo haces con los 43″ y “Te pedimos que elabores un Proyecto para reabrir el caso de la Guardería ABC. Tienes un trabajo y una deuda como diputada”, fueron algunas de las respuestas.

Sicarios atacaron a empleados de la CFE en Ónavas y quemaron la unidad en que viajaban (Video: Twitter)

Y es que el pasado martes 6 de septiembre se informó sobre el ataque a cuatro empleados de la Comisión Federal de Electricidad por sicarios en Ónavas, en la sierra de Sonora, que dejó como resultado dos muertos y dos más que fueron trasladados a Hermosillo para su atención médica.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la mañana del martes personal de emergencias del 9-1-1 recibió un reporte de los trabajadores de la empresa paraestatal que transitaban por la carretera federal Hermosillo-Yécora, con quienes se perdió comunicación. De inmediato, elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acudieron al lugar de los hechos.

Al llegar a la zona del monte en Ónavas, se logró localizar a salvo a una persona, minutos después, se informó de otro sujeto con vida; ambos fueron resguardados y trasladados vía aérea a Hermosillo.

La delegación de la FGR y la Fiscalía General de Justicia de Sonora serán las instancias que hagan las investigaciones correspondientes (Foto: Captura de pantalla)

Las autoridades detallaron que las víctimas fueron identificadas como Juan Francisco Encinas, José Luis Jara Pérez y Luis Dionisio Figueroa Hernández; así como Francisco Mendoza, quien fue trasladado a Hermosillo para recibir atención médica, sin embargo ahí perdió la vida.

Derivado de las declaraciones de los dos trabajadores de la CFE, la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJE) serán las instancias que hagan las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que al igual que Lilly Téllez, personajes de la política e internautas lamentaron el ataque y exigieron a las autoridades detener la ola de violencia.

“Se vive el terror en las carreteras de Sonora. No son sicarios o narcos. Son trabajadores de la CFE. Sonora de Durazo. CFE de Bartlett. México de López. ¿No que no eran un peligro para México?” y “Extraoficialmente se dice que los ejecutaron sicarios de la región. La autoridad muda. No tienen ni idea de lo que está pasando en el estado. De verdad, si no pueden renuncien. No hay paz, hay miedo”, fueron algunos de los comentarios.

SEGUIR LEYENDO: