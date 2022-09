Cómo fue el protocolo que siguieron Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera para visitar a la reina Isabel II

Enrique Peña Nieto fue presidente de México de 2012 a 2018. (Imagen especial Infobae: Jovanni Pérez)

Fue en 2015 cuando Enrique Peña Nieto viajó a Inglaterra para participar en una visita de Estado con la reina Isabel II, el Duque de Edimburgo y el ministro de relaciones exteriores. En esa ocasión, el entonces presidente de México y quien era su esposa, Angélica Rivera, tuvieron que seguir un estricto protocolo que consistió en presentarse con propiedad en cada uno de los eventos que fueron realizados en su honor, guardar rigurosa etiqueta en su vestuario y situarse en los lugares que especificamente están dedicados para los mandatarios extrangeros que visitan el país.

Desde que los mexicanos llegaron a Inglaterra siguieron las recomendaciones que recibieron por parte del equipo que trabaja con la reina, las cuales varían de acuerdo con el tipo de evento y horario.

La monarca sólo concede dos visitas de Estado cada año. (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Por ejemplo, en caso de que monarca tenga un encuentro durante el día que no sea necesariamente formal el código de vestimenta marca portar vestido de día y no se exige el uso de guantes o sombrero en caso de las mujeres, mientras que los hombres siempre deben lucir ropa formal, esto de acuerdo con las declaraciones que Jess Cartner-Morley -editora de moda- para The Guardian.

De hecho también el jefe de protocolo de la reina Isabel II considera el país de procedencia del visitante y las normas que tiene cada propiedad de la familia real. Por esa razón, en algunas ocasiones está permitido presentarse con prendas típicas, sin embargo, en casi siempre debe ser vestuario formal sin escotes y con faldas que cubran por debajo de la rodilla para mujeres y trajes para hombres.

La reina Isabel II solo ha visitado México en dos ocasiones (1976 y 1983) durante sus 70 años en el trono de Inglaterra. (MÉXICOFOTO: CUARTOSCURO.COM)

Se sabe que está prohibido usar prendas que dejen al descubierto las piernas, tengan escotes y sean de colores llamativos como fosforescentes. También es importante considerar que ninguna persona puede despedirse de la monarca de Inglaterra dándole la espalda, tocarla a menos de que ella lo permita y en dado caso de que así sea debe hacerse con delicadeza.

En aquel 2015, Enrique Peña Nieto lució un traje negro con camisa blanca y corbata roja cuando se presentó ante la reina Isabel II y Felipe de Edimburgo. Mientras que la protagonista de melodramas mexicanos acompañó a su entonces marido con un vestido blanco de manga larga, maquillaje discreto y cabello semi recogido.

Durante la cermonia de bienvenida Enrique Peña Nieto saludó a la Comitiva Britnánica junto al Duque de Edimgurgo. (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Después de su recorrido ambos mexicanos recibieron una invitación para presentarse en una cena que la reina ofreció en su honor. Debido a la ocasión, el ex mandaterio portó un smokin negro con fajilla y una banda roja, mientras que su esposa apareció con un sencillo vestido rojo de una manga iba desde su hombro hasta sus pies y completó su outfit con una pequeña cartera del mismo color.

Tras su estancia en Inglaterra se dieron a conocer los extravagantes lujos que tuvieron, entre los que llamó la atención que el par de vestidos que Angélica Rivera usó superaron los 7 mil 800 dólares. Pero no fue la única, su hija, Sofía Castro, lució otro vestido de la marca Dolce&Gabbana de 7 mil 274 dólares.

El ex presidente también tuvo un recorrido en carruaje con la Reina Isabel II. (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el viaje con duración de dos días habría costado 7.1 millones de pesos. El costo correspondió a 30 personas entre las que se encontraban la comitiva oficial, la entonces familia presidencial, una hermana del presidente y otra de la entonces primera dama.

En aquella ocasión, se hospedaron seis personas en el Palacio de Buckingham: Peña Nieto y su esposa; el senador Miguel Barbosa y su esposa; así como el secretario de Hacienda Luis Videgaray y el de Relaciones Exteriores José Antonio Meade.

