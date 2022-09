Las condiciones de Andrés García para volver al cine

Andrés ha declarado varias veces que "ya siente cerca la muerte" (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Andrés García es uno de los actores que, pese a no ser mexicano de nacimiento, logró desarrollar su trayectoria en el cine nacional durante varias décadas. En múltiples producciones de cine, teatro y televisión, el actor nacido en República Dominicana logró posicionarse como “el galán más codiciado” de la pantalla, como recién lo recordó Maribel Guardia.

Tras varios años retirado de las pantallas debido a sus problemas de salud, Andrés García se refugió en el puerto de Acapulco, Guerrero, desde donde a últimas fechas se ha visto muy activo en su canal de YouTube, en el que se ha caracterizado por contestar diversas preguntas de sus seguidores.

En su reciente publicación, el veterano actor sorprendió al público al hablar sobre sus planes a futuro y su regreso a la gran pantalla. García ilusionó a sus fanáticos al dejar abierta la posibilidad devolver a incurionar en los filmes luego de varios años de retiro de los sets y destapó las condiciones que solicitaría para llegar a protagonizar de nueva cuenta una película.

A través de su canal de YouTube, el artista se mantiene en contacto con sus seguidores (Captura de pantalla: YouTube/Andrés García Tv)

Andrés mencionó que en sus trabajos fílmicos siempre ha tenido la oportunidad de rodearse de un staff talentoso en las historias de su elección, y en su hipotético regreso a la pantalla no sería la excepción.

“No hago películas malas, ni con malos actores, ni con malos directores, ni con malos productores, yo he escogido de las 180 o 205 películas que he tenido éxito en la mayoría, porque como dijo Einstein, no trabajo con pendej*s”, expresó el polémico actor también conocido como “el consentido de Dios”, en alusión al libro que publicó hace algunos años.

El padre de los actores Andrés, Leonardo y Andrea García -con quienes no sostiene una cercana relación-, aseguró que está dispuesto a enseñarle a los realizadores y a los actores cómo desempeñarse para lograr un resultado de calidad.

El actor nuevamente arremetió contra el "Diamante Negro" por supuestas amenazas a su hijo

“Si es una buena historia, un buen guion, un buen director, encantado, los actores no importa que no tengan mucha experiencia, yo les enseño, hasta al director le ayudo y le enseño lo que pueda enseñarle, con mucho gusto”, señaló el protagonista de Pedro Navaja.

Estas declaraciones han sorprendido a los seguidores del artista, pues hace apenas unas semanas dio a conocer que su estado de salud se ha ido deteriorando al paso de los años, pues luego de que hace algún tiempo diera a conocer que le habían detectado leucemia, más recientemente notificó que sufre de cirrosis, esto aunado a los problemas de espalda que mantienen minada su salud.

Incluso el actor de telenovelas como El premio mayor y El privilegio de amar ha mencionado muchas veces en tiempos recientes que “su fin está cerca”, pues se siente debilitado por todas las afecciones que ha enfrentado de la mano de su esposa Margarita Portillo, quien se mantiene a su cuidado en la casa que comparten en el estado guerrerense.

En fechas recientes, Maribel Guardia ha declarado que Andrés García fue el hombre más bello de México (Foto: Ig: maribelguardia / andresgarciatvoficial)

“No se trata de ponerse a llorar ni ponerse tristes, sino que nos vamos a volver a ver y vamos a tener otros tipo de vida allá como almas, espíritus o lo que sea. Cuando me toque a mí, que no creo que falte mucho, porque con esto de que me dio cirrosis, todavía no sé ni cómo combatirla, ando buscando un médico que me diga qué se toma, cómo se toma. Ya he consultado varios médicos buenos, pero quiero saber más, para tener un poquito más de chance y saber si vas a durar seis meses o vas a durar cuatro años o lo que sea”, contó a mediados de agosto en su canal.

Hasta el momento se desconoce si Andrés García cuenta ya con alguna oferta de trabajo para regresar a la gran pantalla, pero sus fans se han mostrado ilusionados por la posibilidad de poder volver a verlo en acción en algún nuevo proyecto.

