Maribel Guardia recordó cuando le quitó una pistola a Andrés García: “Iba a matar al director”

Guardia y García han coincidido en distintos proyectos, siendo el último de ellos la obra teatral "Tres parejas disparejas" (Foto: Ig: maribelguardia / andresgarciatvoficial)

Además de haber sido uno de los galanes más cotizados del cine mexicano, a Andrés García se le conoce por su explosivo carácter, prueba de ello son algunas de sus últimas declaraciones, pues el actor de 81 años recientemente retó a un duelo de balazos a Roberto Palazuelos, mismo que el actor y aspirante a político declinó.

Y es que la afición por las armas de fuego para hacer frente a sus enemigos o contra quienes tiene alguna discrepancia es una característica que ha acompañado al veterano actor a través de los años y no son pocas las anécdotas que dan cuenta de la personalidad impulsiva del histrión.

En esta ocasión ha sido Maribel Guardia, con quien Andrés participó en la película Pedro Navajas, entre otros proyectos, quien recordó una ocasión en la que el nacido en República Dominicana estuvo a punto de balacear al director de una película.

Palazuelos declinó el duelo de balazos porque "no estamos en el viejo oeste" (Fotos: Instagram @robertopalazuelosbadeaux / @andresgarciatvoficial)

“Ya sé que Andrés ha dicho barbaridad y media mía y de todo el mundo, pero yo lo quiero mucho porque Andrés sí tiene un carácter difícil, muy difícil, pero también es un hombre muy tierno y muy amoroso”, contó la actriz para las cámaras de Imagen Televisión.

Para dar cuenta de la generosidad del actor que se encuentra atravesando por problemas de salud, Maribel narró cierta vez que invitó a todos los miembros del staff de la obra de teatro Tres parejas disparejas, realizada en 2014, a comer a un lujoso restaurante.

“Recuerdo la última vez que trabajé con él, que era en Tres parejas disparejas, un día llegamos a un lugar, y seguramente le habían pagado el sueldo e invitó a toda la producción a comer a un restaurante carísimo. Todos los chicos felices con cangrejos, con langostas, y él era así, como que cuando tiene, lo da todo, pero a veces parece como loco, grita...”, recordó la actriz nacida en Costa Rica.

Maribel destacó la galanura del hombre de hoy 81 años (Foto: Getty Images)

Asimismo, Maribel relató que pudo tranquilizar a García cuando estaba a punto de atacar con un arma de fuego al director de la puesta en escena, de quien no reveló su nombre, aunque se conoce que quien ocupó ese cargo fue el actor Alejandro Herrera.

“Con ese tipo de personalidad yo no exploto, yo más bien los tranquilizo, entonces recuerdo que un día le quité una pistola porque ya iba a matar al director, y yo me le puse en medio, también qué irresponsable yo porque qué tal si le sale la bala. Me paré (y le dije) ‘No, Andrecito, no hagas esto, mira por favor dame la pistola’ y entonces me dijo ‘Pues a ti es a la única que respeto’ y yo ‘Ay, gracias a Dios’, y entonces le agarré la pistola y se la quité, “, relató la actriz de 63 años.

El actor ha conmocionado a su público, pues últimamente ha asegurado ern distintas ocasiones que su muerte está por llegar (Captura de pantalla: YouTube/Andrés García Tv)

La madre del cantante Julián Figueroa destacó el afecto que le tiene a García, aunque puso en duda que actualmente posea una fortuna considerable, pues para ella “el actor lo regaló todo” a sus mujeres.

“Pero yo le tengo un gran cariño, lo recuerdo con cariño y también veo cómo fue con sus ex mujeres, a todas les dio casa, les dio dinero, yo ni creo que él tenga herencia, como él dice que va a dar porque yo creo que no tiene dinero, porque todo lo regaló, Andrés fue así”.

Maribel también destacó la galanura del actor, quien participó en telenovelas como Mujeres engañadas y El privilegio de amar. “Era el hombre más guapo de México, se reía y se les caían los calzones, no digo los míos porque a mi marido le va a dar un in...pero gracias a Dios yo nunca tuve nada qué ver con él”, recordó.

SEGUIR LEYENDO: