El mensaje de Andrés García sobre la muerte: “Nos vamos a volver a ver”

Andrés García le pidió a su público no ponerse triste cuando hablen de la muerte, pues algún día las almas se volverán a reencontrar, mencionó en su más reciente video en YouTube (Foto: captura de pantalla/YouTube)

El primer actor Andrés García nuevamente sorprendió a sus seguidores al enviar un conmovedor mensaje debido a que piensa que no le queda mucho tiempo de vida pues aún no encuentra la forma de tratar la cirrosis que recientemente le fue diagnosticada.

Luego de que el pasado mes de julio Andrés García dio a conocer que fue diagnosticado con cirrosis, enfermedad que lo ha debilitado, a través de su canal de YouTube compartió un mensaje con el que, aparentemente, se estaría despidiendo de su público.

Y es que su más reciente video, el dominicano habló de la leyenda que apunta a que las grandes estrellas siempre mueren en tres, por lo que conmovió a sus seguidores, pero aseguró que no deben de ponerse tristes al hablar del fallecimiento de alguien ya que en algún momento volverán a ver a esa persona.

Desde que hace unas semanas García se cayó y se abrió la frente, mencionó que la debilidad lo ha orillado a pensar seriamente acerca de su muerte y cuán próxima está (Foto: Twitter/@AlRojoVivo)

“No se trata de ponerse a llorar ni ponerse tristes, sino que nos vamos a volver a ver y vamos a tener otros tipo de vida allá como almas, espíritus o lo que sea”

Agregó que, nuevamente, teme que su vida pronto llegará a su fin porque aún no encuentra un tratamiento para la cirrosis, situación que le preocupa ya que ningún médico de los que ha consultado le ha dicho si le quedan días, meses o años de vida.

“Cuando me toque a mí, que no creo que falte mucho porque con esto de que me dio cirrosis, todavía no sé ni cómo combatirla, ando buscando un médico que me diga qué se toma, cómo se toma. Ya he consultado varios médicos buenos, pero quiero saber más, para tener un poquito más de chance y saber si vas a durar seis meses o vas a durar cuatro años o lo que sea”, reveló el protagonista de Pedro Navaja.

Andrés se ha sometido a diferentes tratamientos por los dolores de espalda que lo aquejan y también por las secuelas que le dejó la leucemia (Foto: Twitter/@NIETITO)

Después, el actor habló de los amigos artistas que ha visto partir de este mundo, entre ellos Joan Sebastian y Vicente Fernández, a quienes dijo haber apreciado mucho y lamentar su muerte, pero lo que le da consuelo es que algún día volverá a verlos.

“Allá nos veremos pronto todos”

Andrés García en los últimos meses ha reconocido que su salud está decayendo debido a los problemas que tiene en la espalda provocados por una cirugía que no resultó bien; la leucemia que le fue diagnosticada varios años atrás por tomar un medicamento sin consentimiento de un médico y los excesos de su juventud, que hoy resultaron en una cirrosis que se ha ido complicando.

Debido a esto, según mencionó en su canal de YouTube, ha bajado mucho de peso, se siente muy débil y sufre de frecuentes caídas.

En este contexto, reveló que, inclusive, modificó su testamento para que las únicas herederas sean su hermana, Rosa García, y su esposa, Margarita Portillo. Anteriormente, en su testamento estaban consideradas hasta seis personas, entre ellas Roberto Palazuelos.

Aunado a ello, también confesó que como su salud no le permite estar al tanto de todas sus propiedades, decidió poner a la venta a la mayoría de ellas, pues sólo de esta forma no deberá invertir más de su tiempo y dinero en el mantenimiento.

Todo esto también ha provocado que el dominicano tenga pensamientos sobre quitarse la vida, según dijo en entrevista con Ventaneando, pero ha sido su esposa quien lo ha ayudado a salir adelante, cuidándolo.

