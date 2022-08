La competencia entre Andrés García y Vicente Fernández que habría causado la muerte del charro

El cantante y el actor se enviaban videos donde comparaban su recuperación médica, intentando caminar cada vez más rápido (Fotos: Getty Images)

Hace más de un año, se dio a conocer que Vicente Fernández se había caído en su rancho Los Tres Potrillos; este accidente provocó su hospitalización y su posterior muerte el 12 de diciembre de 2021. En su video más reciente, Andrés García mencionó que probablemente sufrió dicho incidente doméstico por estar “echando carreras con él”.

El actor de diversas películas explicó que ambos estaban lastimados de la cadera y tenían dificultades de movilidad, pero encontraron una manera de brindarse apoyo, ya que se enviaban videos de sus avances médicos, creando una competencia por ver quién caminaba más rápido.

“Creo que se cayó por culpa de echar carreras conmigo porque nos mandábamos videos y el andaba mal también para caminar, entonces me decía ‘mira, mira, estoy caminando y te lo voy a enseñar que bien camino ya’ y entonces el trataba de caminar, medio rengo pero caminaba más rápido que yo”, recordó el dominicano.

Cabe recordar que el Charro de Huentitán estuvo hospitalizado por la caída desde el 9 de agosto del año pasado, entró a terapia intensiva en el primer día de diciembre y su salud decayó hacia el día 9. El famoso Don Chente “murió por una falla orgánica derivada de la enfermedad de Guillain-Barré”, de acuerdo con su hija Alejandra.

Por su parte, Andrés García “presumía” sus avances médicos desde su casa en Acapulco, “Yo le mandaba videos aquí en la playa y decía ‘pues ahora te mando yo videos de cómo voy mejorando’, curiosamente ahora estoy empeorando, no sé porque, entonces él me enseñaba cómo caminaba rápido pero en loza, (yo decía) ‘ahora voy a caminar rápido en arena, veme, pero en la arena no se puede caminar tan rápido como en la loza’”, dijo.

Andrés García se enviaba videos con Vicente Fernández para ver quién mejoraba su situación médica (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

El protagonista de Pedro Navaja (1978) y Chile Picante (1983) reconoció que no fue directamente culpable de la caída, pero tiene la creencia de que fue parcialmente responsable, pues constantemente competían por caminar cada vez mejor y a paso veloz, además de que la época en la que se cayó era muy cercana a las grabaciones que compartían.

En su video, Andrés García también destacó que el piso del rancho Los Tres Potrillos lucía muy resbaloso en los videos que le enviaba.

“Y poco tiempo después de eso fue que según me dicen se cayó y tuvo el problema en la nuca y se nos fue, o sea que quizás el culpable no que haya sido yo, sino que la competencia que traíamos en ver quien caminaba más rápido porque andábamos lastimados de la cadera”, dijo.

Vicente Fernández estuvo hospitalizado de agosto a diciembre de 2021, cuando se anunció su sensible fallecimiento (Photo by Kevin Winter/Getty Images for LARAS)

Finalmente, envió un mensaje a su ya difunto amigo: “Descanse en paz, Dios te tenga en su gloria mi querido Vicente”. En su programa 77 de YouTube, también habló sobre la muerte y la leyenda “que tenían los viejos pioneros del cine, la cual dice ‘Las grandes estrellas se van de tres en tres”, al respecto, el famoso actor mencionó que las personas no deberían sentir tristeza al hablar de sus seres queridos que ya fallecieron, pues “Los van a volver a ver”.

En el mismo video, el reconocido actor explicó que aún no encuentra el tratamiento ideal para la cirrosis que le diagnosticaron recientemente, por lo que constantemente piensa en la muerte. El pasado 9 de agosto, el actor incluso modificó su testamento para no heredar a Roberto Palazuelos ni a sus hijos.

SEGUIR LEYENDO: