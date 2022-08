Andrés García destapó que “se intercambiaba” las novias con Luis Miguel

Andrés García ayudó a que Luis Miguel lanzara su carrera como cantante (Instagram)

Andrés García ha ganado atención mediática desde hace algunas semanas, cuando el actor de 81 años encendió las alarmas de sus seguidores al dar a conocer que había sufrido un aparatoso accidente que le generó una gran herida en el cráneo después de una caída en su casa, donde vive desde hace tiempo en el puerto de Acapulco, Guerrero.

El veterano artista se encuentra bajo el cuidado de su esposa Margarita Portillo, quien lo atiende frente a la cirrosis que al actor le fue diagnosticada recientemente, que aunada a sus lesiones lumbares y a la leucemia que también le fue detectada, mantienen deteriorada su salud.

Además, Andrés García ha dado de qué hablar por las escandalosas declaraciones, como la de asegurar que “ya se ve cerca su final”, y por retar a quien fuera como un hijo más para él, el actor Roberto Palazuelos, a un duelo a balazos.

Andrés García ha visto disminuida su salud en los últimos tiempos (Video: TV Azteca)

Y es que sus declaraciones no sólo han surgido de los distintos espacios mediáticos donde el protagonista de Pedro Navajas se ha enlazado desde su mansión, sino también por las dinámicas que presenta en su canal de YouTube, donde frecuentemente responde las preguntas que le hacen sus seguidores.

En esta ocasión, el actor que recientemente recibió el apoyo de Anahí, causó revuelo por asegurar que con Luis Miguel se llegó a “intercambiar” las novias. Y es que García fue cuestionado si alguna vez interfirió en alguna relación amorosa del cantante de Será que no me amas, o si fue el tercero en discordia entre el Sol y alguna mujer.

Y es que por muchos años tanto Luis Miguel como el actor de telenovelas como El privilegio de amar y El premio mayor pertenecieron al selecto grupo de los galanes más cotizados del espectáculo mexicano, por lo que los fans de García se preguntaron si alguna vez llegaron a tener la misma novia.

Tan cercana era la relación de Luis Miguel con Andrés García que lo llamaba "tío".

“Yo no diría que bajarle (una novia), ni él a mí, sino que intercambiábamos”, respondió brevemente el actor nacido en República Dominicana mientras disfrutaba de una comida en Acapulco.

Pese a que ahora la relación entre Andrés García y Luis Miguel no es muy cercana, por años mantuvieron lazos muy estrechos. Y es que el actor de El cuerpo del deseo fue muy allegado a Luisito Rey y su familia, y gracias a esa relación fue como pudo presenciar los primeros pasos de Luis Miguel en el mundo de la música.

Durante su niñez, Micky fue apoyado por Andrés, quien incluso pudo ayudarlo a conseguir espacios en televisión para que pudiera presentar su proyecto como cantante infantil.

García fue un apoyo para el intérprete de Cuando calienta el sol durante sus primeros años en el medio del espetáculo y en otros momentos críticos en la vida del artista, como cuando tuvo que afrontar siendo muy joven la desapareción de su mamá, la recordada Marcela Basteri.

Apenas a principios del mes de agosto, Andrés García fue cuestionado por uno de sus seguidores sobre si Luis Miguel lo había buscado en medio de su delicado estado de salud, a lo que el hombre que llegó a ser considerado “el más guapo del medio” contestó:

“Pues fíjate que no me ha buscado (Luis Miguel), pero yo lo entiendo porque Micky se ha hecho un actor (cantante/artista) muy famoso en el mundo entero y cuando uno se hace tan famoso no tiene tiempo de nada, aunque parezca increíble”, contó en una de sus habituales dinámicas de preguntas y respuestas.

En dicho video, Andrés García excusó el alejamiento de Luis Miguel y dijo comprenderlos sin juzgar su ocupada agenda, que lo mantiene separado de sus amigos:

“A mí me tocó también en las épocas de no parar de trabajar como está ahora Micky, trabajando... El ser artista, cuando ya eres muy famoso, pues tienes que contestarle a los fans, tienes que contestarle a los productores, a los asistentes de productor, a los asistentes de director y gente con quien trabajas para tus shows o películas, más el público que te llega en persona a sacarte una foto, a felicitarte y luego pasa que realmente no tienes tiempo de hacer nada”, contó entonces.

