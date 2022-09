“No grite, señora”: la disputa entre Citlalli Hernández y Denise Dresser por la Guardia Nacional

La senadora CitalIi Hernández señaló que no mantendría ninguna conversación con la escritora, alegó que ella gobierna para el "pueblo" y no para las "élites". (Fotos: Cuartoscuro)

La senadora del Congreso de la Unión, Citlalli Hernández, mencionó en sus redes sociales que no recibiría a la escritora Denise Dresser ni a la feminista Alessandra Rojo de la Vega para hablar acerca de las reformas de la Guardia Nacional, pues según la militante de Morena, la agenda política de las activistas es “bastante clara”.

En el @senadomexicano hay varias organizaciones sociales y activistas preocupadas por el tema que discutiremos en estos días de la @GN_MEXICO_.



A quienes me lo han solicitado les recibiré mañana. Con la señora @DeniseDresserG y @AlessandraRdlv NO; conozco su agenda política. — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) September 6, 2022

Como parte del debate en torno al paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Hernández se reunió con activistas y organizaciones civiles para escuchar sus preocupaciones y puntos de vista acerca de las reformas legislativas de esta institución. En un video compartido en redes sociales se observa a la senadora recibir un documento del colectivo femenino, al mismo tiempo que la escritora de Manifiesto Mexicano intentó entablar una conversación con la funcionaria.

La morenista Citlalli Hernández recibió a un grupo de mujeres activistas para escuchar sus opiniones referentes a la reforma de la Guardia Nacional; sin embargo, aclaró que no mantendrá conversaciones con la escritora Denise Dresser.

“No grite señora, no grite” fue la respuesta de Hernández ante los reclamos de la también politóloga, quien compartió en redes sociales su opinión en contra de la militarización del país.

“Hacer política es dialogar con personas que no piensan como tú”: Denise Dresser

Después de las declaraciones de Hernández y de estar en el Senado de la República, la escritora mexicana escribió en su cuenta oficial de Twitter que escuchar opiniones diferentes ayuda a tomar decisiones que beneficien a todos. Además, agregó que el proyecto de la Guardia Nacional es “patriarcal, excluyente y violento”. La politóloga también indicó que el lugar de la senadora es representar y no excluir a las personas, tal como lo hizo en su visita al Senado.

Sí, en efecto, tengo una agenda política de décadas a favor de las mujeres, la rendición de cuentas, los derechos ciudadanos, la justicia, la igualdad, y en contra de la militarización. Yo no he cambiado, tú sí. 👇 pic.twitter.com/1mNUQHHSPV — Denise Dresser (@DeniseDresserG) September 6, 2022

Por su parte, Hernández respondió que ella solo hace política para el “pueblo” y no para las “élites”. Igualmente, añadió que está abierta a escuchar a los ciudadanos, sin embargo, “cuando dialoguen y no griten” se podrá hablar con ella sin ningún problema.

“Mi posición a favor de la transformación en inamovible”, puntualizó la militante morenista.

Dresser abordó a Monreal

La también columnista aprovechó su visita para abordar al senador Ricardo Monreal y presentar un comunicado por parte del colectivo Resistencia feminista, texto que señaló la postura en contra de la reforma legislativa de la Guardia Nacional. De acuerdo con la abogada, Paola Zavala, el documento fue firmado por más de 445 organizaciones.

“Las fuerzas armadas no están formadas con un enfoque de seguridad ciudadana y sus estrategias militares no reducen la violencia ni han logrado desmantelar las redes del crimen organizado. (...) Exigimos a las senadoras y senadores no violar nuestra constitución y no aprobar leyes ni reformas militaristas que vulneran nuestra vida, integridad y seguridad”, mencionó Zavala durante su intervención.

#ResistenciaFeminista #Resistencia contra la Militarización y contra la guerra, y a favor de buscar soluciones a largo plazo para tener paz y justicia de forma antirracista, antipunitiva, antipatriarcal. pic.twitter.com/INDvo6k9Ij — Gabriela Jauregui (@surplusera) September 6, 2022

Entre las peticiones del colectivo se encuentran detener la política militarista del presidente AMLO, revisar la estrategia de seguridad pública y darle prioridad a la construcción de paz desde la perspectiva de prevención de las violencias.

Qué pasó con la reforma de la Guardia Nacional

El pasado 3 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó en “fast track” la iniciativa de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y dejar de formar parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La reforma, propuesta por el ejecutivo nacional, será analizada después de las Comisiones del Senado y no seguirá el mismo proceso que tuvo la cámara baja.

De acuerdo con el senador, Ricardo Monreal, se respetará el proceso legislativo con apego a la ley y espera que la resolución esté lista antes del 14 de septiembre.

“En el Grupo Parlamentario de Morena hemos decidido que la minuta, en materia de Guardia Nacional, se turnara a comisiones y será analizada y discutida en un proceso legislativo plural y respetuoso”, mencionó en conferencia de prensa.

