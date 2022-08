Citlalli Hernández no gana 250 mil pesos al mes y ni siquiera tiene sueldo en Morena, aseguró el partido

Morena aseguró que Citlalli Hernández no es remunerada por su labor como secretaria general (Fotos: CUARTOSCURO)

La secretaria general de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández Mora, quedó envuelta en la polémica luego de que en redes sociales fue criticada por presuntamente ganar más que Andrés Manuel López Obrador.

Ante los señalamientos en su contra, Hernández negó tener un sueldo superior al del presidente de México. Pese a que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), tenía registrado que la legisladora percibía dos salarios mensuales, uno como senadora de la República y otro como secretaria general del partido, ella negó información. Este 23 de agosto la bancada guinda respaldó a la militante.

Fue a través de un comunicado que Morena aseguró que el error en la PNT había sido corregido, por lo que se puede corroborar que Hernández dejó de ser remunerada por su labor en el partido desde el primer trimestre del año. En ese sentido, aseveró que los señalamientos, según los cuáles su colaboradora gana más de 250 mil pesos al mes, son falsos.

Ante la desinformación que circula en medios de comunicación, es importante aclarar que la secretaria general de Morena, @CitlaHM, no percibe sueldo alguno por desempeñar dicho cargo dentro de nuestro Movimiento.



En Morena nos conducimos con honestidad y transparencia. pic.twitter.com/Tj5Rfr3vs2 — Morena (@PartidoMorenaMx) August 23, 2022

“Las notas publicadas el día de hoy por diversos medios de comunicación en las que se afirma que recibe dos salarios, uno como senadora de la República y otro como secretaria general del partido, por un ingreso mensual de 256 mil 15 pesos brutos, contienen datos erróneos”, expuso la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

Morena también señaló que, fue desde el 19 de abril que Citlalli Hernández renunció a la remuneración que recibía por el cargo que desempeña en la agrupación política. Con ello confirmó lo dicho por la secretaria el pasado 22 de agosto, cuando incluso mostró la carta que envió a Francisco Javier Cabiedes Uranga, delegado en funciones de Secretario de Finanzas, para comunicar su renuncia al monto que percibía.

De acuerdo con la información modificada en la PNT, la militante de Morena no gana 256 mil 15 pesos cada mes sino 114 mil 608 pesos con 62 centavos cada mes. Esto debido a que renunció a la remuneración de 68 mil pesos por su desempeño como secretaria de la bancada guinda.

Morena aseguró que Citlalli Hernández no gana 256 mil 15 pesos cada mes sino 114 mil 608 pesos (Foto: archivo)

Por último, el partido respaldó la declaración de la senadora perteneciente a sus filas, quien aseguró no ser “una mujer con ambición económica”. Ya que aseguraron que sus miembros no persiguen grandes remuneraciones económicas, pues “en Morena la meta final no son los cargos ni mucho menos los salarios, sino la consolidación de una nueva patria con bienestar y justicia social”.

Pese a que tanto la 4T como la propia Citlalli Hernández han negado la información que se viralizó en redes sociales, las críticas no han cesado. Uno de los primeros en lazarse en contra de la secretaria de Morena fue el polémico creador de contenido, Chumel Torres.

Uno de los primeros en lazarse en contra de Citllali Hernández fue el polémico creador de contenido, Chumel Torres (Foto: Instagram/@citlafoto/@chumeltorres)

El creador de El Pulso de la República lanzó un ácido comentario en contra de la morenista. A través se cuenta de Twitter escribió “Iba a hacer un chiste de ya sé en qué se gasta la mayor parte de esa lana… pero es demasiado… fácil”, comentario que fue tomado con humor por algunos usuarios y reprobado por otros, quienes dedujeron que estaba haciendo referencia al peso de Citlalli Hernández.

Cabe mencionar que, Chumel Torres y Citlalli Hernández han tenido enfrentamientos y han hecho comentarios sobre el otro en el pasado. En una ocasión, la secretaria general de Morena comparó despectivamente a los posibles candidatos presidenciales de la oposición con el youtuber, al decir: “De nivel Chumel andan los presidenciables de la derecha en México”.

