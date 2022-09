Ricardo Monreal acusó a Sheinbaum de querer “liquidarlo políticamente”

Monreal acusó directamente al gobierno de la capital (Fotos: CUARTOSCURO)

El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta y coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acusó al gobierno de la Ciudad de México, al mando de Claudia Sheinbaum Pardo, de querer liquidarlo rumbo a las elecciones de 2024.

En entrevista con Aristegui Noticias, el senador destacó: “Se me intrigó de que había sido el responsable de la pérdida de alcaldías en la Ciudad de México. Que yo había sido el que había perdido nueve alcaldías y que de hecho yo hoy había influido para que los nueve alcaldes y alcaldesas ganaran. Cosa falsa porque la Ciudad de México tiene un alto nivel de politización y de conciencia y no asistí a un sólo acto que influyera o que permitiera hacer esa valoración. La explicación más fácil para quien gobierna la ciudad era ‘Monreal es el responsable, yo no, sino Monreal nos hizo esta trampa’”.

En ese sentido, fue cuestionado sobre quiénes habían sostenido eso ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que contestó que se trató de los círculos cercanos y que todavía lo sostienen. “Por eso ahora los asesores extranjeros que tienen a su disposición insisten en eso. ‘Monreal es un traidor’. Ese es el mote de la campaña de ellos para liquidarme (rumbo a 2024) pero es una estrategia del Gobierno de la Ciudad”, destacó.

Ricardo Monreal recordó que lleva 25 años a lado del presidente López Obrador (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Asimismo, reafirmó que se trató de Claudia Sheinbaum y “su asesor extranjero”, el español Antoni Gutiérrez Rubí, el cual hace unas semanas se incorporó al equipo de comunicación del gobierno de la capital y es uno de los consultores políticos más reconocidos de la izquierda por apoyar a candidatos como Gustavo Petro en Colombia, así como Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en Argentina.

Finalmente, el legislador morenista no adelantó su voto sobre la iniciativa enviada por el presidente López Obrador para que la Guardia Nacional pase a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“No, no adelantó ni voto y estaré pendiente porque tengo todavía que realizar ejercicios y como soy coordinador quiero actuar con mucha independencia y darle a mis compañeros senadores, como lo he hecho siempre, totalmente independencia en la emisión del voto, el que actúen en razón de conciencia y en razón de su propio pensamiento”, aseveró.

Claudia Sheinbaum fue señalada por Ricardo Monreal (foto: Gobierno de la CDMX)

Por otro lado, Monreal fue blanco de un disgusto por parte de los asistentes de la toma de protesta de Julio Menchaca, pues durante el acto el senador Monreal recibió abucheos y gritos del público. Además. en el evento también estuvieron presentes varios integrantes de Morena y en especial dos de las corcholatas del presidente, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como el presidente nacional del partido guinda, Mario Delgado.

Antes de la toma de protesta, Monreal escribió en su cuenta de Twitter: Antes de la toma de protesta del gobernador @juliomenchaca_, en Hidalgo, me reuní con el secretario de Gobernación, @adan_augusto López. Diálogo franco, diálogo respetuoso”.

A pesar del incidente, Monreal se quedó conversando un par de minutos con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

#VIDEO | El pueblo de Hidalgo abuchea masivamente a @RicardoMonrealA ante su presencia en la toma de protesta del gobernador @juliomenchaca_. pic.twitter.com/93r9h95go6 — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) September 5, 2022

Por el contrario, la funcionaria capitalina, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto, así como invitados especiales del evento, recibieron aplausos y gritos de “presidente” o “presidenta” por parte del público.

