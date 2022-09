“Lo que diga no me interesa”: el contundente mensaje de Rubí a Lolita Cortés

Rubí y Lola Cortés (Fotos: Instagram)

A estas alturas, el final de La Academia: 20 años parece lejano, pero la controversia alrededor de algunos ex alumnos como la ganadora Cesia, no han parado. Sin embargo, aunque Rubí Ibarra también ha recibido múltiples preguntas sobre su paso por el programa, la joven ha optado por no caer en polémica y ser más reservada ante las cámaras.

Fue así que, en esta ocasión, durante su festejo de cumpleaños, la potosonina respondió ante los cuestionamientos de los medios respecto a Lolita Cortés, una de las juezas más duras en el reality show de canto en TV Azteca.

“No le guardé ningún rencor, yo no soy una persona de rencores y la verdad es que no le he hecho nada, independientemente de la opinión que tenga de mí”, comenzó a decir la joven de 21 años para Venga la Alegría.

En este sentido, Rubí señaló que está completamente enfocada en su trayectoria profesional, por lo que no pretende engancharse con los malos comentarios que llegó a recibir durante su participación en La Academia y del cual consigió el quinto lugar.

“Voy a ser sincera y lo digo de todo corazón: no me importa, porque yo vengo aquí a cumplir mis propias expectativas, no las de los demás, así que yo le deseo lo mejor a Lolita, que le vaya bien, yo a lo mío y lo que diga ella de mí no me interesa”, remarcó.

¡La ex alumna de @LaAcademiaTV, Rubí celebró sus 21 años y aprovechó para mandarle un mensaje a Lolita Cortés! 🎉💃🎂📺 #MiMartesEnVLA pic.twitter.com/A84pjKOXKb — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 6, 2022

Cabe recordar que, durante el veinte aniversario de La Academia, Rubí fue una de las concursantes más atacadas, pues en repetidas ocasiones le fue cuestionado su talento vocal. Sin embargo, aunque el mismo panel de críticos solía remarcarle en cada concierto que lo mejor que podía hacer era abandonar la competencia, la potosina no se rindió y gracias a su carisma consiguió posicionarse como una de las cinco finalistas.

Cabe señalar que hace unas semanas, Rubí platicó con Infobae México respecto a por qué no le gusta opinar sobre Lola Cortés, Horacio Villalobos, Arturo López Gavito y Ana Bárbara.

“Me preguntan mucho sobre ellos (los jueces de La Academia) y la verdad yo no hablo mucho sobre ellos porque cualquier cosa que uno pueda decir se puede malinterpretar, yo lo único que puedo decir es agradezco las críticas que me dieron, tanto buenas y malas, de ahí voy a sacar todo para poder aplicarlo en la vida, pero en sí de ellos no me gustaría hablar”, contó.

La potosina se volvió muy conocida (Foto: IG @laacademiatv)

Asimismo, la joven se mostró sorprendida de todo el cariño que recibió tras su salida de La Academia, ya que mientras estaba dentro del concurso llegó a creer que el público la odiaría.

“La verdad tengo mucho apoyo, obviamente uno que otro que te dice: ‘no haces esto bien’, pero siempre va a haber. Cuando estaba en La Academia siempre pensaba: ‘Voy a tener mucho hate y para mi sorpresa no es así, he tenido mucho apoyo, mucha buena vibra, entonces fue algo que no me hubiera imaginado”, comentó.

Lolita Cortés y su relación con Rubí

Aunque durante la temporada, Lolita Cortés se mostró muy dura con Rubí, conforme pasaron las galas y la concursante fue mejorando en sus presentaciones, La Jueza de Hierro comenzó a empatizar con ella e, incluso, en una emisión se proclamó “Rubiliever”.

“Yo soy una Rubiliever ¿Por qué? y le comenté al señor Arturo antes de empezar. Amo su tenacidad, amo su disciplina, amo su perseverancia, amo porque es una persona que no se encuentra dentro de su grupo de amistades y que cada que sube al escenario sabe que ahí pertenece, por eso es que no se da por vencida, porque es igual de rara que yo”, expresó.

SEGUIR LEYENDO