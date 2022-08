Rubí confesó qué sucedió con su botarga de “La Academia”

(Fotos: Infobae México/Twitter)

Rubí Ibarra se convirtió en una de las participantes que más resaltó en La Academia: 20 años, tanto por el esfuerzo que la llevó a posicionarse como una de las cinco finalistas de la temporada, hasta por las duras críticas que recibió de los jueces en cada concierto.

Sin embargo, una incógnita que quedó después de que el concurso de canto finalizó y la joven potosina se consolidó como el quinto lugar de la competencia, fue qué sucedió con la botarga que cada fin de semana asistía al foro para apoyarla.

Fue así que, durante la alfombra naranja de los Kids’ Choice Awards México 2022, Rubí reveló en exclusiva para Infobae México si sabe qué aconteció con el curioso disfraz.

“No sé qué pasó con la botarga, no me la dieron, se supone que la botarga era mía”, comenzó a decir.

Rubí dijo no saber qué pasó con la botarga

En este sentido, la cantante aprovechó para lanzar una petición al público con la finalidad de recuperarla.

“Por favor, quiero mi botarga otra vez de regreso conmigo”, señaló Rubí Ibarra.

Respecto a cómo a llevado estas semanas posteriores a su salida de La Academia, Rubí se mostró sorprendida con el apoyo que ha recibido por parte de su fandom al cuál rebautizó como: Los Diamantes.

“La verdad tengo mucho apoyo, obviamente uno que otro que te dice: ‘no haces esto bien’, pero siempre va a haber. Cuando estaba en La Academia siempre pensaba: ‘Voy a tener mucho hate y para mi sorpresa no es así, he tenido mucho apoyo, mucha buena vibra, entonces fue algo que no me hubiera imaginado”, comentó.

Asimismo, se mostró renuente a dar alguna declaración respecto a Arturo López Gavito, Lola Cortés, Ana Bárbara u Horacio Villalobos, quienes fungieron como el panel de críticos durante esta generación.

Rubí no quiso profundizar en su opinión de los jueces

“Me preguntan mucho sobre ellos (los jueces de La Academia) y la verdad yo no hablo mucho sobre ellos porque cualquier cosa que uno pueda decir se puede malinterpretar, yo lo único que puedo decir es agradezco las críticas que me dieron, tanto buenas y malas, de ahí voy a sacar todo para poder aplicarlo en la vida, pero en sí de ellos no me gustaría hablar”, dijo de forma contundente.

Respecto a la confesión que dio Crescencio Ibarra -padre de Rubí- en Infobae México recientemente sobre cómo se enteró que su hija hizo el casting para el programa de Tv Azteca, la potosina señaló que fue toda una aventura.

“Yo vi el casting hace un tiempo, yo vivía en la Ciudad de Monterrey, vi el casting y dije: ‘Por qué no, lo voy a hacer’ fue muy loco porque mi mamá fue la que me apoyó, mi papá no supo hasta que regresamos (...) obviamente él al ver que ya había quedado para las finalistas fue como: ‘Si tienes la oportunidad pues ve’”, señaló.

Cabe recordar que, de acuerdo a lo que contó Don Cresencio a este medio, al enterarse de la noticia sobre la participación de su hija en La Academia experimentó varias emociones, pues no era ajeno al riguroso formato del programa y debido a ello decidió hacerle una advertencia a Rubí.

“Me comenta a mí y yo le digo: ‘Mira mi hija, eso es bien duro, es bien difícil, te van a bombardear, te van a destrozar, pero bueno ahí tú”, sabíamos que es algo muy duro y difícil porque nosotros ya hemos visto las Academias y es algo duro, es algo que se necesita de verdad valor y carácter para aguantar tanto”, sentenció.

