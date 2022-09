Epigmenio Ibarra criticó que regreso de Lorenzo Córdova a la UNAM es por “amiguismo”

Epigmenio Ibarra criticó regreso a la UNAM de Lorenzo Córdova (Fotos: Cuartoscuro/EFE)

Epigmenio Ibarra, productor de televisión y uno de los principales defensores de la autodenominada Cuarta Transformación, se lanzó en contra del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello por medio de un tuit en su cuenta.

“Todo indica que la plaza de investigador en la UNAM, que pretende retomar Lorenzo Córdova, la preservó con violaciones a la legislación universitaria y al amiguismo de las autoridades. ¿Les sorprende?”, redactó el también periodista este lunes 5 de septiembre.

Esto se dio después de que se diera a conocer que el consejero del INE regresará al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México una vez que concluya su periodo como consejero Presidente del INE; sin embargo, expertos afirmaron que la plaza de investigador la preservó con “amiguismos”.

¿Les sorprende? — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) September 6, 2022

Diversos usuarios en Twitter señalaron que la UNAM solo autoriza una licencia académica por seis años sin goce de sueldo; sin embargo, acusaron que el consejo interno del IIJ amplió en dos ocasiones la licencia de Córdova Vianello, es decir, hasta el 2023, por lo que estaría violando la disposición jurídica.

“Lorenzo Córdova pretende regresar a la UNAM pasándose por los tanates la legislación universitaria, fiel a sus costumbres el virrey del INE”, “Tan corrupto @lorenzocordovav que regresará a su plaza de la UNAM, que gracias a las componendas de sus amigos, está esperando, sin importar el tiempo” y “El príncipe Lorenzo Córdova quiere perpetuar sus privilegios violando los estatutos de la UNAM y contradiciendo su condición de defensor de la democracia y la legalidad”, fueron algunos de los comentarios que dejaron.

Fue así que varios acusaron a Lorenzo Córdova de violar los estatutos de la Universidad, así como a la propia casa de estudios por permitir que esto pase. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las dos partes ha manifestado su opinión.

Lorenzo Córdova fue criticado por su visita a la UNAM (Captura de pantalla)

Esta no es la primera vez que a Córdova se le relacionó con la UNAM, pues el pasado 31 de agosto, algunos universitarios se lanzaron en contra del consejero en redes sociales. Cientos de jóvenes universitarios se manifestaron en contra de Lorenzo Córdova por su desempeño en el INE, además se identificaron con credencial de su institución y se pronunciaron a favor de la reforma electoral.

Asimismo, el pasado 29 de agosto se hizo viral un video de 25 segundos en el que se pudo observar como un joven graba a Córdova y le menciona: “Señor Lorenzo Córdova, hay quienes no nos olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM, usted no tiene una autoridad moral para venir a hablar de democracia a la UNAM”. Córdova contestó: “Afortunadamente en la UNAM cabemos todos, tú y yo y todos cabemos”.

Lorenzo Córdova no es bienvenido en la UNAM. Hoy le recordamos que es un racista y que el INE que él dirige es el principal enemigo de la democracia.



Denuncio que autoridades de la FES Acatlán agarraron mi teléfono y cortaron el video. pic.twitter.com/9MIPyFfBBV — Alejandro Torres 🔻 (@AleAtorres01) August 29, 2022

El video fue grabado originalmente por el usuario Alejandro Torres, mismo que denunció que autoridades de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán tomaron su celular y cortaron el video.

Sin embargo, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), salió en defensa del consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova. “Veo que la mayoría de los estudiantes de la FES Acatlán de la @UNAM_MX recibió con gusto y afecto a @lorenzocordovav. No es sorpresa, Lorenzo es parte de la comunidad universitaria desde hace 35 años y profesor de la máxima casa de estudios hace más de dos décadas. Vídeo va”, redactó el pasado miércoles 31 de agosto.

