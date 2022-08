"El que busca encuentra": Epigmenio Ibarra compartió video en contra de Lorenzo Córdova

Epigmenio Ibarra, productor de televisión y uno de los principales defensores de la autodenominada Cuarta Transformación, se lanzó en contra del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello por medio de un video compartido en su cuenta de Twitter.

“El que busca, encuentra... Esto le pasó a Lorenzo Córdova”, escribió a través de un tuit, donde compartió un video con una duración de 25 segundos en el que se pudo observar como un hombre graba a Córdova y le menciona: “Señor Lorenzo Córdova, hay quienes no nos olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM, usted no tiene una autoridad moral para venir a hablar de democracia a la UNAM”. Córdova contestó: “Afortunadamente en la UNAM cabemos todos, tú y yo y todos cabemos”.

Cabe señalar que el video se dio en el marco de la visita de Córdova a la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES) misma que a diversos usuarios les molestó bastante, pues dejaron ver su opinión al respecto en algunos tuits.

Lorenzo Córdova no es bienvenido en la UNAM. Hoy le recordamos que es un racista y que el INE que él dirige es el principal enemigo de la democracia.



Denuncio que autoridades de la FES Acatlán agarraron mi teléfono y cortaron el video. pic.twitter.com/9MIPyFfBBV — Alejandro Torres 🔻 (@AleAtorres01) August 29, 2022

“‘No tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia’”. Así recibieron a Lorenzo Córdova en la UNAM. Alguien que es cómplice de @alitomorenoc, no puede hablar de plusvalía y democracia. Bien dicho por el académico que lo enfrentó”, escribió Juan Copérnico.

“Un orgullo que los estudiantes sigan teniendo el espíritu de justicia y se atrevan a defender la nación”, “Haz hecho del @INEMexico un refugio de delincuentes corruptos, que solo ven por sus propios intereses”, “No @lorenzocordovav no te equivoques, no es q tengas cabida en la UNAM, es q andas como las metido en toda parte, aunque nadie te soporte, quieres pasar por demócrata y solo confirmas tú cinismo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron.

El video fue grabado originalmente por el usuario Alejandro Torres, mismo que denunció que autoridades de la FES Acatlán tomaron su celular y cortaron el video.

Córdova presuntamente mantuvo conversaciones con Alejandro Moreno (Fotos: CUARTOSCURO)

Cabe recordar que Epigmenio Ibarra, así como diversos seguidores han criticado los supuestos mensajes entre Alejandro Alito Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el consejero presidente del INE, Córdova Vianello. Fue durante el pasado Martes del Jaguar, programa de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, donde se presentaron algunas de las mil 800 conversaciones de Whatsapp que presuntamente mantuvo Alejandro Cárdenas con el consejero presidente del INE durante 2019 y 2020.

“Adelante. Vamos a apoyarte con todo, ¿ok? Habla con René de primera cuenta, con todo nuestro apoyo. Y el (en lo) otro en la reducción, también tiempo, vamos con todo. ¡Vamos a defender al INE con todo”, fue uno de los mensajes de Alito Moreno.

Asimismo, en una conversación del mismo año, el líder del tricolor le pidió al funcionario del INE registrar a su secretario de Finanzas y darle de alta en el órgano electoral, a lo que Córdova accedió con un simple “ok”.

Ante esto, Lorenzo Córdova contestó ante las acusaciones y señalamientos de conversaciones entre él y Alito Moreno y comentó que era “lo normal y obligado en la democracia”.

A ningún demócrata debería sorprender que la autoridad electoral mantenga comunicación con dirigentes partidistas. Es lo normal y obligado en democracia.

Como consejero presidente del @INEMexico he tenido, tengo y seguiré teniendo comunicación con TODAS las fuerzas políticas. — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) August 25, 2022

Cabe destacar que desde el comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el productor y periodista se convirtió en un fiel simpatizante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Sin embargo, se ha lanzado en numerosas ocasiones en contra del órgano electoral por supuesta “censura”, esto después de que la autoridad electoral ha acusado al productor en algunas ocasiones por promover eventos de la Cuarta Transformación. Sin embargo, Ibarra no se ha quedado callado.

