Ciro Murayama defendió a Lorenzo Córdova sobre su visita a la UNAM

Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), salió en defensa del consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, a través de su cuenta de Twitter, esto por un video viral del pasado 29 de agosto en donde un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México arremetió contra él llamándolo racista.

“Veo que la mayoría de los estudiantes de la FES Acatlán de la @UNAM_MX recibió con gusto y afecto a @lorenzocordovav. No es sorpresa, Lorenzo es parte de la comunidad universitaria desde hace 35 años y profesor de la máxima casa de estudios hace más de dos décadas. Vídeo va”, redactó este miércoles 31 de agosto.

Cabe recordar que hace algunos días el video donde Córdova visitó la Facultad de Estudios Superiores (FES); sin embargo, un estudiante fue con el consejero y comenzó a grabarlo para decirle que no era bienvenido. “Señor Lorenzo Córdova, hay quienes no nos olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM. Usted no tiene una autoridad moral para venir a hablar de democracia a la UNAM”. Córdova contestó: “Afortunadamente en la UNAM cabemos todos, tú y yo y todos cabemos”.

En el video compartido por Murayama se puede observar como estudiantes se toman fotografías con Córdova y cómo le aplauden tras terminar su ponencia Evolución y desafíos de la democracia mexicana, exactamente lo contrario a lo que se comentó en redes sociales, pues en el video viral donde arremeten contra Córdova, varios usuarios coincidieron en que no era bienvenido a la Universidad.

“Un orgullo que los estudiantes sigan teniendo el espíritu de justicia y se atrevan a defender la nación”, “haz hecho del @INEMexico un refugio de delincuentes corruptos, que solo ven por sus propios intereses”, “no @lorenzocordovav no te equivoques, no es que tengas cabida en la UNAM, es q andas como las metido en toda parte, aunque nadie te soporte, quieres pasar por demócrata y solo confirmas tu cinismo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron.

Cabe destacar que el video originalmente fue compartido por el usuario Alejandro Torres, mismo que después Fernando Belaunzarán exhibió que tenía cierta cercanía con Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Fue el pasado 30 de agosto cuando a través de Twitter, Belaunzarán compartió la fotografía del estudiante que grabó a Córdova donde se puede ver junto a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la presidencia.

“El porrito intolerante que quiso correr a @lorenzocordovavde de una facultad universitaria, pensando que la UNAM es coto del pensamiento único que dicta el régimen corrupto y autoritario de @lopezobrador_, muy pegadito a @JesusRCuevas.¿Por qué no me extraña?”, escribió junto a la fotografía.

La fotografía levantó diversos comentarios en donde los cibernautas afirmaron que recibió un pago para realizar el altercado contra Córdova. “Quien lo hubiera pensado”, “ya no tardan en hacerlo secretario de algo en la 4t” y “ellos mismos tienen gente pagada con nuestro dinero para generar conflicto donde ellos lo requieran, lástima que los chavos se presten para eso”, fueron algunos de los comentarios.

Fernando Belaunzarán exhibió a estudiante que grabó a Córdova (Foto: Instagram/fer_belaunzaran) (Foto: Twitter/@ferbelaunzaran)

Cabe señalar que el estudiante Alejandro Torres fue acusado de trabajar para Morena, así lo dejaron ver algunas fotografías que compartieron diversos usuarios quienes aseguraron que además cuando quisieron dárselo a notar, él los bloqueó de su cuenta de Twitter. Hasta el momento, Torres no ha dado su postura respecto a esto.

