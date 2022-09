Hermana de Rey Grupero denunció a familiares por abuso sexual y acoso: “Temo por mi vida”

La influencer destacó que aunque ya acudió con las autoridades, éstas no han procedido en su caso (Foto: Instagram)

En los últimos tiempos, diversas denuncias públicas por parte de mujeres dedicadas al medio del espectáculo han acaparado los titulares, y es que cada vez son más las jóvenes que deciden alzar la voz en contra de hombres que han ejercido un abuso de poder en su contra, incurriendo en situaciones como acoso y abuso.

Ta es el caso de la youtuber Luciana Ordaz, conocida en redes como Luccianah, quien es hermana del también creador de contenido Luis Ordaz, identificado como Rey Grupero. La joven empleó sus redes sociales recientemente para revelar que sufrió un intento de abuso sexual por parte de una persona de su familia, quien continúa intimidándola.

“Hoy alzo la voz y me uno a no quedarme callada ante el abuso y la opresión de un hombre”, fueron las palabras con las que la influencer comenzó su denuncia en un post de Instagram, en la que denunció a su tío, de quien compartió su fotografía.

Lo siento ya estoy muy cansada, no puedo más, llevo más de 6 meses tratando de qué las autoridades me hagan caso por favor comparte para que se resuelva y estos tipos paguen. Etiqueten a quien me pueda apoyar por favor! 🙏🏽💜 pic.twitter.com/Rq6FjcUs2p — Luccianah✨ (@Luccianah) September 1, 2022

“Este sujeto es Juan Javier Cruz Coello, papá de mi primo Juan Javier Cruz Balderas, como saben, a veces el abuso viene de la misma familia. Juan Javier Cruz Coello intentó abusar sexualmente de mí... No me pienso quedar callada porque esto mismo le puede pasar a cualquier otra mujer, ya no tengo miedo”, escribió.

Según la versión de la también conductora, desde hace un par de años sufre violencia, acoso y amenazas, por parte de su tío y su primo, por lo que teme por su seguridad, ya que su primo “siempre está drogado”.

Luciana aprovechó su denuncia para emitir fuertes declaraciones respecto a sus familiares, quienes aseguran participan en actividades ilegales: “Pusieron un negocio debajo de mi casa donde lavan dinero y venden drogas”.

La también modelo ya levantó un acta ante las autoridades, pues teme por su vida, pero aseguró que está haciendo pública la situación por la que atraviesa para intentar que ésta se detenga e invitó a sus seguidores a denunciar a su tío y primo, en caso de reconocerlos y haber sido sus víctimas.

“Levanté un acta en la alcaldía Miguel Hidalgo porque temo por mi vida y la de mis familiares ya que nos amenazaron de muerte. Ellos se dedican a estafar a gente inocente dejándolos sin dinero y sin sus propiedades”.

De acuerdo con la hermana de Rey Grupero, pese a que ya existe un proceso legal en contra de sus agresores, las autoridades no han actuado, por lo que su caso sigue sin respuesta, mientras su tío y primo está en libertad.

“Lo siento ya estoy muy cansada, no puedo más, llevo más de 6 meses tratando de qué las autoridades me hagan caso, por favor comparte para que se resuelva y estos tipos paguen. Etiqueten a quien me pueda apoyar por favor!”, escribió la joven en Twitter.

Luciana también compartió con sus seguidores que ha tenido que tomar medidas extremas de seguridad por el temor que vive tras las amenazas de las que ha sido víctima.

“He asegurado mis puertas con infinidad de chapas de seguridad por miedo a que un día entren. Llené todo mi edificio de cámaras de seguridad y hace poco él -su primo- vino a cortar las cámaras”

La joven también mencionó que sus agresoras envían a distintas personas a revisar las cámaras de seguridad, que “se le quedan viendo mucho tiempo” al lente, además de que permiten el acceso de personas externas para que la intimiden, por lo que no puede salir de su casa.

“Imagínate que cualquier persona tiene acceso a mi hogar y que en cualquier momento me pueden hacer daño. Siempre hay gente afuera y adentro para vigilarme”

“Acudí a la policía decenas de veces”, explicó la influencer, quien además aseguró que ha acudido en más de una ocasión al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales; incluso mostró su carnet.

“Me tienen amenazada de muerte y tengo más de seis meses pidiéndole ayuda a las autoridades y no han hecho nada. Mi carpeta de investigación desde hace meses ya está lista. No he faltado a ningún solo examen psicológico. Ya están las pruebas, ya están las fotos, ya están las actas”, declaró la joven, quien criticó el actuar de las autoridades.

“Cuando una mujer muere se hace todo un escándalo, pero cuando una persona está viva y está pidiendo ayuda ustedes nunca hacen nada. Vivo con miedo”.

En otro post, Luciana compartió un video donde se le ve a su hermano, Rey Grupero, confrontando al supuesto agresor, quien inmediatamente se armó con palos y se rodeó de gente que lo defendía.

“El día de hoy me encuentro con mucho coraje y muchísima impotencia al saber que un asqueroso trató de abusar de mi hermana Luciana. Este sujeto responde al nombre de Juan Javier Cruz Coello... quise confrontarlo y el cobarde me recibió con un palo”, comentó el creador de contenido.

Después de que la publicación de la influencer se hizo viral, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México le escribieron comentarios señalando su interés en brindarle apoyo.

