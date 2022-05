Mariana Garza aplaudió a Sasha Sokol por destapar su caso con Luis de Llano: “Es un tema muy doloroso”

Mariana Garza destacó que el tema de Sasha ha puesto el tema del abuso en el centro de la conversación (Foto: Instagram)

Aunque había sido cautelosa las últimas semanas al tocar el tema de Luis de Llano y Sasha Sokol, Mariana Garza esta vez reveló ante la prensa cuál es su sentir respecto al escabroso tema, en el que la cantante de Serás el aire compartió el pasado 8 de marzo haber reflexionado sobre lo que le ocurrió en la adolescencia.

Y es que en el comunicado compartido por Sokol en el marco del Día internacional de la mujer, expresó que tras tres décadas pudo dilucidar que cuando tenía 14 años fue víctima de un abuso por parte de Luis de Llano, el productor de Timbiriche que entonces llegaba casi a los 40 años y quien, con base en el uso de su poder, logró inducirla a sostener unas relación sentimental, pese a la oposición de su madre y su padrastro.

Ante este panorama, Mariana Garza no había hecho declaraciones contundentes sobre “su hermana”, a quien conoce desde que debutaron en la banda infantil a principios de los 80. Fue en la conferencia de prensa posterior al estreno de su obra de teatro Sólo quiero hacerte feliz -en la que comparte créditos con su ex pareja Pablo Perroni- donde Garza admitió que el tema ha sido complicado a través de los años.

La actriz participa en la obra "Sólo quiero hacerte feliz" al lado de su ex pareja Pablo Perroni (Foto: Cuartoscuro)

“Es un tema muy doloroso, muy, es un tema que nosotros vivimos de muchas maneras, estando ahí en una edad y que seguimos juntos”, expresó la cantante, actriz y productora teatral, quien reconoce el valor y el temple que ha demostrado Sasha al hacer público el episodio que vivió en su adolescencia.

“Ahora lo que creo es que respeto muchísimo a mi hermana por hacer esta recapitulacion y nombrar las cosas con su nombre, creo que ayuda en muchos sentidos a muchas personas a darnos cuenta de que...y lo hablaba hace rato con esta obra, de cómo hay que revisar las cosas con las que nos educaron y que normalizamos y que efectivamente no están bien”, añadió con semblante serio la cantante de Besos de ceniza.

Garza aprovechó el tema destapado por Sasha para hablar con sus hijas (Foto: Archivo)

Garza destacó que el hecho de que el tema se haya destapado de manera amplia en los medios de comunicación abona a que el tema del abuso de poder y la violencia contra las mujeres y los menores se “ponga sobre la mesa” en la sociedad.

“La admiro mucho y la respeto mucho, como mamá es una situacion que me ha ayudado a hablar con mis hijas, le agradezco que ponga el tema sobre la mesa y que lo haga de la manera en que lo está haciendo, primero poniendo la verdad. Ella vivió ciertas situaciones, las vivió de una manera y en este momento de su vida, a esta edad, se da cuenta que es distinto a como lo vivió y yo me quito el sombrero”, añadió la ex Timibiriche.

Sasha y Mariana han coincidido en los reencuentros de Timbiriche al paso de los años (Foto: Instagram @kikocamposmex)

Garza exhortó al público a “tomar esa responsabiloidad de dejar de normalizar y hacer cosas que no se deben hacer, dejar de hacer, pensar a una niña, a una adolescente, que eso que está haciendo está padre, está divertido, está bien, hay cosas que no están bien y no se deben de solapar”.

Respecto a su relación con Luis de Llano, quien la vio crecer desde sus pininos en el medio artístico, Mariana reveló que no tiene contacto con él ni piensa hablar del tema que le concierne al productor de oros grupos como Kabah y Garibaldi.

Sasha aseguró recientemente que no ha procedido legalmente aún contra De Llano (Foto: Archivo)

“No hemos tenido relacion ahora, pero es todo lo que puedo hablar del tema proque además ahora ya está en un momento en que no puedes estar hablando del tema. Me mueve, no tienes ni idea de cuánto, pero nada, en cuanto a ella, mis respetos, mi respaldo, mi amor incoindicional, y vamos a hacer, ahí sí me incluyo, vamos a hacer que esto que sucedió sea algo beneficioso para todos”, recalcó.

SEGUIR LEYENDO: