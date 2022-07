Qué le pasó a Rey Grupero: su aspecto llamó la atención en una alfombra roja

Foto: Karla Tapia/Infobae México Ig/@reygruperomx

Recientemente el creador de contenido Rey Grupero se dejó ver junto a Cynthia Klitbo en la Gala por la Telenovela Mexicana organizada por Telemundo Internacional, sin embargo no solo destacó que iba en compañía de su ex pareja, sino su apariencia.

Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, llegó a la pasarela vestido de forma pulcra con un saco que tenía detalles brillosos, camisa negra, zapatos y una corbata de moño en el mismo color.

Foto: Karla Tapia/Infobae México

Además, llevaba el cabello peinado hacia atrás y una complexión más delgada respecto a la que se puede ver en sus videos o en sus redes sociales. También llamó la atención que su rostro se veía con la piel más atersada e incluso restirada, como si se hubiese sometido a algún tratamiento estético.

Entre las luces de las fotografías y las preguntas, el famoso youtuber notó que los asistentes se extrañaron por su apariencia y comenzó a hacer bromas con su aspecto, ya que “parecía otra persona”.

Sin embargo, estos fueron los únicos comentarios que realizó, pues se negó a hablar de cualquier otro tema, incluido el término bajo el cual se relaciona actualmente con Cynthia Klitbo, ya que no dijeron explícitamente si se habían reconciliado amorosamente, solo mencionaron que se habían acompañado como amigos.

Foto: Ig/@reygruperomx

“Somos amigos, no hay una relación, pero yo le debo mucho a este señor”, mencionó Klitbo. Durante toda su asistencia, ambos estuvieron del brazo y sin despegarse, pero tampoco tuvieron muestras de afecto que indicaran que ya son pareja de nuevo.

Algunas estrellas desfilaron este martes 26 de julio en la alfombra roja de Telemundo Internacional y la International Academy of Television Arts Sciences. Entre ellas algunas como Érika Buenfil, Vanessa Claudio, Vivir Quintana y Gaby Spanic que brillaron con sus looks en la pasarela. Algunas de las celebridades fueron invitados especiales por ser parte del comité del 50th International Emmy Awards.

Fue hace más de un año que Rey Grupero y Klitbo terminaron su relación. El 17 de abril de 2021 la actriz dio a conocer que además de su publicación en Instagram, no haría ningún otro anuncio para la prensa y también explicó que su amistad estaría intacta pero ahora, el aprecio sería desde la individualidad de cada quien.

Foto: Karla Tapia/Infobae México

En la caja de comentarios de dicha publicación, la actriz de Atrévete a soñar recibió múltiples mensajes de sus seguidores en los que demostraban tristeza mediante emojis. “Lo bailado nadie se los quita, Saludos Cinthia”, escribió una de sus fans, aunque también hubo quienes no creyeron el anuncio y comentaron “Es broma yo creo, sigue su foto con él”.

“Desafortunadamente no nos alcanzó el amor, Fue imposible integrar nuestros objetivos de vida y felicidad. No obstante nuestra amistad está intacta”, escribió Cynthia Klitbo como parte de su mensaje que colocó en un fondo de tonos pastel.

(Fotos: Gettyimages Facebook/Juan Vidal Gil)

A pesar de su distanciamiento sentimental, Rey Grupero se mantuvo muy cerca de Klitbo cuando terminó su relación con Juan Vidal. En junio de 2022, el youtuber filtró unos supuestos audios donde se podría identificar que él estaba cerca de golpear a su ex pareja durante una acalorada discusión cuando aún eran novios.

Para el medio DPM, el Rey Grupero mostró algunos audios en los que se comprobaría que Juan Vidal estaba tratando mal a Klitbo. En uno de ellos, Vidal aseguraría que Klitbo ronca, lo cual sería motivo -según él- de su irritabilidad y forma golpeada de hablar: “Si claro corazón, para ti ahorita todo es simple, tú estás madura y estás tan bien y yo tan mal. Mamá con usted no se puede dormir okay, roncas como un tren. Amanezco cansado, desbaratado, irritable, si tú no quieres tener esa comprensión, pues ni modo está bien ponme como el ogro que quieras, pero con esta situación no se puede más y menos cuando estás ofendiéndome, maltratando y jodiendo”, dice Juan Vidal en el primer audio.

SEGUIR LEYENDO: