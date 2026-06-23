Arturo Ávila llama “copiones” a los del PAN por replicar método para elegir a candidatos rumbo al 2027

Arturo Ávila llamó "copiones" a políticos de oposición del PAN y el PRI por método de encuestas para candidaturas. (Crédito: Cuartoscuro)

“Ya veremos ahí a los copiones del PAN con sus defensores, ¿Cómo le llaman? defensores de la patria, de la familia, de la libertad y del fascismo... Y del cártel inmobiliario", así se expresó el diputado Arturo Ávila sobre el Partido Acción Nacional por la replica del método de encuestas para elegir a quienes serán los próximos candidatos rumbo a los comicios en 2027.

Morena, PRI y PAN aplicarán método de encuestas

El morenista destacó que tras el anuncio de Morena sobre el proceso para elegir a los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación, quienes serán los candidatos para los puestos de elección popular, los partidos de oposición decidieron seguir la misma ruta:

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“Algo hicimos muy bien, que ahora los del PAN y los del PRI han reculado su método de selección y están apostando también por las encuestas. Pues qué bueno que lo que nosotros hicimos desde un inicio hoy, aquellos que traen la brújula perdida lo estén haciendo”.

Ante el proceso de registro que ya inició el partido oficialista, se prevé que el día de hoy, 23 de junio, se registren aspirantes de Chihuahua, Colima y Guerrero; el jueves 24 sean de Michoacán, Nayarit y Nuevo León; el viernes Querétaro, Quintana Roo, y San Luis Potosí; y el sábado será Sinaloa, Tlaxcala y a Zacatecas.

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Arturo Ávila irá por la Cuauhtémoc

Arturo Ávila criticó a la oposición por copiar el método implementado por Morena rumbo al 2027. (Crédito: Cámara de Diputados)

En un breve encuentro con medios de comunicación, Arturo Ávila reconoció que sus aspiraciones no están en Aguascalientes sino en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se registrará en el proceso realizado por su partido en el mes de septiembre, “hoy tenemos la ventaja y la posibilidad de recuperar sin duda la Cuauhtémoc... Nos hemos determinado a participar en su momento”.

El legislador morenista comentó que seguirá como “voceros del grupo parlamentario y en septiembre tomaremos la determinación de participar para recuperar la alcaldía, que en mi opinión es la más importante de nuestro país, el corazón de la Ciudad de México”.

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Descartó que sea la primera vez que su nombre aparezca en la boleta, “ya lo he hecho en varias ocasiones. He sido candidato a presidente municipal y también fui candidato en la última elección, tanto por la vía plurinominal como compitiendo por el distrito uno. En ese distrito tuvimos la votación más alta que se haya registrado en su historia”.

Así va el registro de Morena

Los morenistas se adelantaron al proceso y evitando las sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) decidieron iniciar el registro de sus posibles candidatos bajo el nombre de “coordinadores”, quienes comenzarán a recorrer el estado donde se registren y posteriormente se realizarán encuestas que les darán o no el triunfo dentro del partido.

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La condición principal es no estar en funciones en algún cargo, es decir, quienes ya se registraron deben contar con licencia, si así lo amerita el caso. Así va el listado del registro en su segundo día:

Aguascalientes Nora Ruvalcaba Salma Luévano Genny López Ricardo Rodríguez

Baja California Joel Anselmo Jiménez Armando Ayala Alfredo Álvarez Jorge Ramos Ismael Burgueño Fernando Castro Monserrat Caballero Evangelina Moreno Julieta Ramírez Jesús Ruiz

Baja California Sur Christian Agúndez Manuel Cota Saúl González Milena Quiroga

Campeche Gerardo Sánchez Carlos Ucán.

Chihuahua Andrea Chávez Cruz Pérez Cuéllar Luis Carlos Arrieta Lavenant

