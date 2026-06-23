México

Arturo Ávila llama “copiones” a los del PAN por replicar método para elegir a candidatos rumbo al 2027

Morena inició el registro de quienes serán los posibles candidatos para los próximos comicios

Guardar
Google icon
fotografía del legislador morenista
Arturo Ávila llamó "copiones" a políticos de oposición del PAN y el PRI por método de encuestas para candidaturas. (Crédito: Cuartoscuro)

“Ya veremos ahí a los copiones del PAN con sus defensores, ¿Cómo le llaman? defensores de la patria, de la familia, de la libertad y del fascismo... Y del cártel inmobiliario", así se expresó el diputado Arturo Ávila sobre el Partido Acción Nacional por la replica del método de encuestas para elegir a quienes serán los próximos candidatos rumbo a los comicios en 2027.

Morena, PRI y PAN aplicarán método de encuestas

El morenista destacó que tras el anuncio de Morena sobre el proceso para elegir a los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación, quienes serán los candidatos para los puestos de elección popular, los partidos de oposición decidieron seguir la misma ruta:

PUBLICIDAD

“Algo hicimos muy bien, que ahora los del PAN y los del PRI han reculado su método de selección y están apostando también por las encuestas. Pues qué bueno que lo que nosotros hicimos desde un inicio hoy, aquellos que traen la brújula perdida lo estén haciendo”.

Ante el proceso de registro que ya inició el partido oficialista, se prevé que el día de hoy, 23 de junio, se registren aspirantes de Chihuahua, Colima y Guerrero; el jueves 24 sean de Michoacán, Nayarit y Nuevo León; el viernes Querétaro, Quintana Roo, y San Luis Potosí; y el sábado será Sinaloa, Tlaxcala y a Zacatecas.

PUBLICIDAD

Arturo Ávila irá por la Cuauhtémoc

Arturo Ávila criticó a la oposición por copiar el método implementado por Morena rumbo al 2027. (Crédito: Cámara de Diputados)

En un breve encuentro con medios de comunicación, Arturo Ávila reconoció que sus aspiraciones no están en Aguascalientes sino en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se registrará en el proceso realizado por su partido en el mes de septiembre, “hoy tenemos la ventaja y la posibilidad de recuperar sin duda la Cuauhtémoc... Nos hemos determinado a participar en su momento”.

El legislador morenista comentó que seguirá como “voceros del grupo parlamentario y en septiembre tomaremos la determinación de participar para recuperar la alcaldía, que en mi opinión es la más importante de nuestro país, el corazón de la Ciudad de México”.

Descartó que sea la primera vez que su nombre aparezca en la boleta, “ya lo he hecho en varias ocasiones. He sido candidato a presidente municipal y también fui candidato en la última elección, tanto por la vía plurinominal como compitiendo por el distrito uno. En ese distrito tuvimos la votación más alta que se haya registrado en su historia”.

Así va el registro de Morena

Los morenistas se adelantaron al proceso y evitando las sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) decidieron iniciar el registro de sus posibles candidatos bajo el nombre de “coordinadores”, quienes comenzarán a recorrer el estado donde se registren y posteriormente se realizarán encuestas que les darán o no el triunfo dentro del partido.

La condición principal es no estar en funciones en algún cargo, es decir, quienes ya se registraron deben contar con licencia, si así lo amerita el caso. Así va el listado del registro en su segundo día:

  • Aguascalientes
    • Nora Ruvalcaba
    • Salma Luévano
    • Genny López
    • Ricardo Rodríguez
  • Baja California
    • Joel Anselmo Jiménez
    • Armando Ayala
    • Alfredo Álvarez
    • Jorge Ramos
    • Ismael Burgueño
    • Fernando Castro
    • Monserrat Caballero
    • Evangelina Moreno
    • Julieta Ramírez
    • Jesús Ruiz
  • Baja California Sur
    • Christian Agúndez
    • Manuel Cota
    • Saúl González
    • Milena Quiroga
  • Campeche
    • Gerardo Sánchez
    • Carlos Ucán.
  • Chihuahua
    • Andrea Chávez
    • Cruz Pérez Cuéllar
    • Luis Carlos Arrieta Lavenant

Temas Relacionados

MorenaPANPRIArturo ÁvilaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 23 de junio? fallece motociclista atropellado por unidad del Metrobús frente a estación Prepa 1 de la línea 5

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 23 de junio? fallece motociclista atropellado por unidad del Metrobús frente a estación Prepa 1 de la línea 5

Guillermo Ochoa casi se lesiona con el Tri y enciende alarmas antes del partido ante Chequia

El arquero seis veces mundialista, protagonizó un momento de tensión en el entrenamiento de México previo al último duelo de fase de grupos

Guillermo Ochoa casi se lesiona con el Tri y enciende alarmas antes del partido ante Chequia

¿Servicio Militar obligatorio a los 30 años? Cómo liberar tu cartilla en solo 3 meses: mitos y realidades que debes saber

La Sedena busca que el cumplimiento de este deber no implique una interrupción relevante de actividades académicas o laborales

¿Servicio Militar obligatorio a los 30 años? Cómo liberar tu cartilla en solo 3 meses: mitos y realidades que debes saber

La calidad del aire en la CDMX este 23 de junio

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la capital advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

La calidad del aire en la CDMX este 23 de junio

¿Alguien registró al Pato Merlín ante el IMPI antes que los dueños? Esto se sabe

La mascota se ha vuelto tremendamente popular desde que fue vista en los festejos del Mundial 2026

¿Alguien registró al Pato Merlín ante el IMPI antes que los dueños? Esto se sabe
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

“Claudia Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento”, asegura El Chapo Guzmán en su nueva carta

Semar confirma detención de 12 narcomenudistas en Jiutepec, Morelos: nueve tenían antecedentes penales

Cae jefe de plaza del Cártel de Tláhuac dedicado a la venta de medicamentos controlados en un tianguis de la CDMX

Civiles armados emboscan a elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí: uno murió y otro resultó herido

ENTRETENIMIENTO

Quién es Abigail Alfaro, esposa de Luis de Alba quien reveló detalles del accidente del actor

Quién es Abigail Alfaro, esposa de Luis de Alba quien reveló detalles del accidente del actor

‘El Diablo Viste a la Moda 2’: dónde ver online y cuándo llega a streaming en México

Issabela Camil habla sobre Luis Miguel y su presunta operación al corazón: esto dijo quien fuera su ex novia

¿Qué está pasando entre Bogueto y Bellakath? El cantante reacciona a señalamiento de que ella es su ex y le fue infiel a su esposa

Tras ausencia de Julián Gil, Marjorie de Sousa se felicita a sí misma por el Día del Padre

DEPORTES

Guillermo Ochoa casi se lesiona con el Tri y enciende alarmas antes del partido ante Chequia

Guillermo Ochoa casi se lesiona con el Tri y enciende alarmas antes del partido ante Chequia

Seguridad reforzada para el México vs Chequia: CDMX lanza operativo con más de 7500 policías

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Alexis Vega responde a quienes critican el juego de México en el Mundial 2026: “Lo importante es sacar el resultado”

El exfutbolista Omar ‘N’ seguirá proceso en prisión tras perder amparo