México tiene la reserva natural más grande de América del Norte y está en un lugar que pocos imaginan

La Reserva de la Biosfera Pacífico Mexicano Profundo abarca más de 43 millones de hectáreas de mar profundo frente a las costas de siete estados del país. Fue decretada el 7 de diciembre de 2016 mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) (Gob. México)

La reserva natural más grande de América del Norte está bajo el océano Pacífico mexicano, a cientos de metros de profundidad, en un lugar que ningún turista puede visitar y que pocos mexicanos conocen por su nombre.

La Reserva de la Biosfera Pacífico Mexicano Profundo abarca más de 43 millones de hectáreas de mar profundo frente a las costas de siete estados del país. Fue decretada el 7 de diciembre de 2016 mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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No es un bosque, una selva ni un desierto. Es el fondo del océano.

Una reserva que empieza donde termina la luz solar

Su territorio inicia a los 800 metros bajo la superficie del mar y desciende hasta el fondo marino, entre los 1.085 y los 5.886 metros de profundidad. Cuatro polígonos submarinos conforman su extensión frente a Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

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La geografía submarina que protege incluye ventilas hidrotermales, la trinchera mesoamericana, montes submarinos, domos salinos, dorsales oceánicas y cañones submarinos. Según el decreto del DOF, esta topografía conecta una gran diversidad de hábitats con una complejidad que no tiene equivalente en tierra.

El área abarca dos ecorregiones marinas. La denominada Pacífico Transicional Mexicano es la más extensa del país, con el 33% de la zona económica exclusiva de México, y se considera una de las más relevantes del mundo en términos de biodiversidad.

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Más de 43 millones de hectáreas protegidas bajo decreto oficial

Ninguna otra área natural protegida de América del Norte iguala esa extensión. (Gob. México)

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) registra la reserva con una superficie vigente de 43.614.688 hectáreas, cifra que resulta de una modificación al decreto original tras la creación del Parque Nacional Revillagigedo en 2017, que excluyó una porción de su polígono.

El decreto inicial de 2016 fijó la superficie en 57.786.214 hectáreas, distribuidas en 15 zonas núcleo —con más de 18,7 millones de hectáreas de protección estricta— y zonas de amortiguamiento que sumaban más de 39 millones de hectáreas.

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Ninguna otra área natural protegida de América del Norte iguala esa extensión.

El lugar que pocos imaginan: sin visitantes, sin señalización

La reserva no tiene horarios de visita, ni cuotas de entrada, ni servicios de ningún tipo. La propia CONANP indica en su portal oficial que el área “no permite visitación por las características del ANP”.

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Su existencia transcurre fuera del radar del turismo y de la discusión pública. No aparece en itinerarios de ecoturismo ni en guías de viaje. Su protección opera, en la práctica, como una restricción sobre las actividades humanas en el mar profundo.

Especies en riesgo en las profundidades

Los ecosistemas del fondo marino albergan también ventilas hidrotermales con tapetes de bacterias, invertebrados bentónicos y peces demersales altamente especializados, cuya composición genética es única en el mundo, según el DOF. (Gob. México)

El decreto del DOF documenta en la reserva 50 especies de peces óseos, 7 de tiburones, 21 de crustáceos, 3 de moluscos y 5 de mamíferos marinos. Varias de ellas están catalogadas bajo alguna categoría de riesgo por la norma oficial NOM-059-SEMARNAT.

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Entre las especies identificadas: el cachalote común (Physeter macrocephalus), el delfín tornillo (Stenella longirostris), el delfín listado (Stenella coeruleoalba), el pepino de mar (Isostichopus fuscus) y el topote del Pacífico (Poecilia butleri).

Los ecosistemas del fondo marino albergan también ventilas hidrotermales con tapetes de bacterias, invertebrados bentónicos y peces demersales altamente especializados, cuya composición genética es única en el mundo, según el DOF.

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La unidad marina más grande de México

Junto al Parque Nacional Revillagigedo —designado en noviembre de 2017 como la mayor área marina con protección total de América del Norte continental, con 148.087 kilómetros cuadrados (Gobierno de México)

La Reserva de la Biosfera Pacífico Mexicano Profundo no opera de forma aislada. Junto al Parque Nacional Revillagigedo —designado en noviembre de 2017 como la mayor área marina con protección total de América del Norte continental, con 148.087 kilómetros cuadrados— y el Santuario de Ventilas Hidrotermales de la Dorsal del Pacífico Oriental, conforman la unidad contigua de área marina protegida más extensa de México.

Esa unidad suma 355.634 kilómetros cuadrados, una superficie comparable a la de Alemania, según datos de The Nature Conservancy y la CONANP.

El Parque Nacional Revillagigedo —que protege las islas Socorro, San Benedicto, Clarión y Roca Partida, al suroeste de Cabo San Lucas— fue reconocido por la UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial en 2016, antes de su expansión como parque nacional. En sus aguas habitan al menos 366 especies de peces, 26 de ellas endémicas del archipiélago, y 27 especies de mamíferos marinos.

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México, entre los países con mayor superficie marina protegida

México administra 232 áreas naturales protegidas, con más de 23 millones de hectáreas de superficie terrestre y más de 74 millones de hectáreas marinas, de acuerdo con datos de la CONANP actualizados a 2025.

De las 232 ANP, 58 integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), donde se concentran las zonas con mayor relevancia ecológica para el país.

La reserva terrestre más grande de México también está en la península más solitaria del país

La UNESCO, que la reconoce como Sitio de Patrimonio Mundial desde 1993, eleva su superficie total —incluyendo la porción marina— a 4.188.720 hectáreas. Su territorio se extiende entre el Océano Pacífico al poniente y el Golfo de California al oriente, entre los paralelos 26°30′ y 28° de latitud norte. FUENTE Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur

En tierra firme, el título recae sobre la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, en el municipio de Mulegé, en el centro de la Península de Baja California Sur. Con 2.493.091 hectáreas, es la mayor área natural protegida terrestre del país, según los registros de la CONANP.

La UNESCO, que la reconoce como Sitio de Patrimonio Mundial desde 1993, eleva su superficie total —incluyendo la porción marina— a 4.188.720 hectáreas. Su territorio se extiende entre el Océano Pacífico al poniente y el Golfo de California al oriente, entre los paralelos 26°30′ y 28° de latitud norte.

Fue declarada reserva de la biosfera el 30 de noviembre de 1988. Sus ecosistemas abarcan desde uno de los desiertos más áridos del mundo hasta manglares, lagunas costeras, bosques de encino y mezquitales.

En su porción pacífica opera como santuario de reproducción de la ballena gris, que migra anualmente desde las aguas del Ártico. Alberga más de 3.000 especies de plantas y animales, de las cuales 126 están en alguna categoría de riesgo según la norma oficial NOM-059-SEMARNAT.

Al norte, colinda con el Valle de los Cirios, un área de protección de flora y fauna de extensión similar. Juntas, ambas reservas superan en superficie al estado de Quintana Roo.