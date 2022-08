”Adentro de mi casa hay armas”: Alfredo Adame explotó contra Rey Grupero por filtrar su número

Alfredo Adame dijo que Fofo Márquez y Rey Grupero corrieron con suerte, pues nadie se dio cuenta de la broma que le estaban jugando (Foto: Cuartoscuro - @reygruperomx / IG)

Luego de que Rey Grupero le jugó la broma a Alfredo Adame de colgar una manta con todos algunos datos personales para clases de DJ y patadas de bicicleta. Pese a que el polémico actor mencionó que para él era publicidad gratis, este miércoles le recordó al youtuber que él cuenta con varias armas para defenderse de este tipo de eventos.

La tarde del 2 de agosto, Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, compartió en sus redes sociales que había colgado, junto a Fofo Márquez, una lona en la fachada de la casa de Alfredo Adame. En ella se burlaban de sus dotes en las artes marciales y sus cursos para convertirse en DJ, además de que filtraron su número telefónico. La manta también estuvo en un lugar más público, puente peatonal.

“Patadas de bicicleta, carazo a botella, desplazamiento con sillas con el experto en artes marciales: DJ clases, charangas, cumbias y más... Zen zei Alfredo Adame. No aceptes imitaciones”, se lee en la lona.

La broma surgió de que Adame lanzó un curso para ser DJ, pues aseguró que está teniendo mucho éxito en los centros nocturnos (Foto: Instagram/@reygruperomx)

En su momento, Adame sólo se mostró molesto, aunque no hizo más declaraciones, pero en entrevista con Despierta América, el histrión explotó contra la Rey Grupero por haber hecho público su número telefónico y aseguró que de querer proceder, el youtuber puede ir a la cárcel.

“Lo que sí me dio coraje es que otra vez pusieron mis números. Desde hace unos dos o tres años el Rey Grupero ha estado publicando mis teléfonos (...) este tipo es malo, es tóxico, es nocivo, es dañino (...) tiene una orden de restricción y es cárcel, de hecho, publicado es cárcel. Mi abogado, el licenciado Francisco Díaz, me habló y me dijo: ‘Es bote directo’. O sea, el cuate tiene una orden de restricción y lo hizo”

Agregó que, por el momento, no se siente interesado en hacer algo en contra de Luis Alberto por haber hecho público su teléfono, pues aseguró que es más publicidad para él y esto es una forma de colaborar con que su éxito siga aumentando.

Los youtubers también hicieron mofa de las ocasiones en que Alfredo se ha tirado al suelo, o lo han tirado, durante sus más recientes peleas (Foto: Captura)

“No me interesa, es un tipo que ya lo hice pedazos cuando se metió conmigo, lo exhibí como lo que es, un mitómano mentiroso, que todo lo arma (...) Para mí no es otra cosa mas que más publicidad, más de la que ya tengo; estoy triunfando como DJ, estoy triunfando como influencer, estoy triunfando como esto, estoy triunfando como el otro”, dijo el ex presentador de Hoy.

Para finalizar su mensaje contra Rey Grupero, mencionó el hecho de que tiene armas de fuego en su casa, las que servirían para “defenderse” de este tipo de actos, inclusive, mencionó que Fofo Márquez y Ordaz “corrieron con suerte” al no ser atrapados poniendo la lona porque, de otra forma, la policía les hubiera disparado.

“La única advertencia que le voy a decir es que se acuerde que aquí adentro de mi casa hay armas, armas para mi defensa y para defensa de mi casa y de mis bienes y de mis seres queridos y todo el rollo, que corrieron con mucha suerte, eh, los que lo vinieron a hacer, porque si hubiera pasado una patrulla y los agarra ahí, igual y les meten unos plomazos”

El polémico actor presentó su colección de armas en una conferencia de prensa luego de que Gustavo Adolfo Infante asegurara que no tiene permiso de portarlas (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Y es que Alfredo Adame mencionó en una conferencia de prensa que dio el pasado febrero que cuenta con un permiso de portación de armas y presumió su colección para los diversos medios. En aquella ocasión mostró cuatro armas largas y una Glock 380, que la Secretaría de la Defensa Nacional vende en México.

SEGUIR LEYENDO: