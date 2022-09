El PAN explicó las razones por las que evitará que México se militarice y se convierta en una dictadura

Acción Nacional, junto con los partidos opositores, presentará la correspondiente Acción de Inconstitucionalidad, que evite que México se siga militarizando y se convierta en una dictadura. (Foto: PAN.org.mx)

Si la iniciativa recién aprobada en la Cámara de Diputados, también se aprueba en la de Senadores, Acción Nacional sin titubeos junto con los partidos opositores presentarán la correspondiente acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, evitando que México se siga militarizando y se convierta en una dictadura, así lo informó el dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza quien recordó que al inicio de este Gobierno Morenista se les dio el voto de confianza aprobando por unanimidad que los militares pudieran participar por 5 años en la integración, formación y capacitación de la Guardia Nacional, además señaló que, en los primeros tres años de su aprobación se está haciendo exactamente lo contrario al mandato constitucional.

En un primer punto, aseguró que es contrario a lo que dice en la Carta Magna, poniendo un militar al frente en lugar de un civil, y además construyendo una policía militar en lugar de una policía civil, tal cual ocurre en las dictaduras, además dijo, de forma completamente incongruente, con su “estrategia fallida de los abrazos” doblega al Estado mexicano frente al crimen, provocando que la violencia e inseguridad se expanda en todo el territorio nacional.

Acción Nacional está en contra de la militarización del país. (Foto: REUTERS/Edgard Garrido).

El líder nacional panista recordó que recientemente, Acción Nacional, los partidos y los coordinadores parlamentarios integrantes de la Coalición Va por México, realizaron un compromiso público y firmado, de una Moratoria Constitucional, para mantener intacta la Ley Suprema, para cuidar al INE, la democracia y la libertad, para garantizar los derechos humanos y particularmente, para evitar cualquier supuesto que siga militarizando el país.

Cortés Mendoza como segundo punto enfatizó: “Comprometido con la sociedad no modificaremos la Constitución, que amplíe el plazo de 5 años que limita la participación militar en la Guardia Nacional, que eran para fortalecer una policía civil con suficiente estructura, capacidad y cobertura territorial, ya que hasta ahora, dicho periodo de tiempo ha sido usado en sentido contrario, para desmantelar las policías civiles federales, estatales y municipales, llevando al país por el camino incorrecto de la militarización y de la fallida estrategia, que incrementó la violencia e inseguridad en gran parte del territorio nacional.

Un tercer punto es que rechazarán las veces que sean necesarias la militarización de México: “Y más cuando vemos que desmantelaron las policías civiles federal, estatales y municipales, llevándonos hacia una militarización que ha representado un rotundo fracaso en la estrategia de seguridad. Por eso, la aprobación de Morena y sus aliados para imponer el control militar, administrativo y operativo sobre la Guardia Nacional es inconstitucional, una trampa para el ejército y que demuestra que a López Obrador se le ha salido completamente de control la seguridad del país”.

"Lo que no entiende el Presidente es que México es un país democrático y no una autocracia). (Foto: REUTERS/Edgard Garrido/File Photo).

El presidente nacional del PAN señaló como cuarto punto, que cada vez nos acercamos a un régimen autoritario y nos alejamos de la democracia. “López Obrador busca que México se convierta en una dictadura igual que Venezuela, Nicaragua o Cuba y no lo vamos a permitir. Nosotros seguiremos confiando en la autonomía del Poder Judicial, que debe cumplir con la encomienda de proteger la Constitución y defender los intereses de todos los mexicanos y no los de un solo hombre”.

Puntualizó que lo que no entiende el Presidente es que México es un país democrático y no una autocracia, “El presidente no entiende que el Poder de la Unión está dividido en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. López Obrador no entiende que los ministros de la Corte, representan otro poder, que deben ser autónomos y generar equilibrio, que su responsabilidad es cuidar a México, a la sociedad en general y hacer valer nuestra Constitución y no están ahí para atender los deseos de un solo hombre, que busca instaurar una dictadura”.

El dirigente Nacional reconoció el trabajo de las y los diputados de Acción Nacional por defender a México, mostrarse valientes en tribuna y exhibir las mentiras e incongruencia de los morenistas que antes de este sexenio rechazaban de manera tajante militarizar al país y ahora son quienes lo promueven y aprueban.

