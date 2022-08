Marko Cortés lanzó indirecta a AMLO: “Para que México no esté al capricho de un solo hombre”

El presidente Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés durante la conferencia de prensa de la alianza Va por México (Foto: Partido Acción Nacional)

“México vive uno de los peores momentos en su historia y me refiero uno de los peores momentos, en materia de seguridad, al presidente se le está incendiando el país, literalmente se le está incendiando el país del norte sur de este a oeste y lo minimiza” así de contundente fue el mensaje que envió el presidente Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés Durante la conferencia de prensa de la alianza Va por México donde se anunció la creación y el inicio de los trabajos de una comisión tripartita para impulsar gobiernos de coalición en las elecciones de 2024

En dicho evento donde también participaron los líderes nacionales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno y Jesús Zambrano de la Revolución Democrática (PRD), todos coincidieron en que la mejor coalición es con la ciudadanía.

Durante su intervención, Marko Cortés habló sobre la necesidad que tiene México de contar con un nuevo modelo de gobierno: “Frente a la necesidad del país de un nuevo modelo de gobierno y la persecución política que vivimos la oposición, hoy instalamos la comisión que formulará la ley sobre gobiernos de coalición para construir el mejor proyecto no solo de partidos, también con la sociedad”.

En este sentido, el líder de Acción Nacional expuso que durante años, el país ha tenido un modelo presidencialista pasar del tiempo y de los gobiernos se fueron creando instituciones, organismos autónomos que dieron contrapeso y que pudieron decidir de forma paralela al ejercicio del poder del Ejecutivo Federal, “y si bien, había un presidencialismo, no se tocaba las decisiones del Banco de México porque se le hizo autónomo, no se tocaban las decisiones de los organismos de competencia porque se le hizo autónomo y se tenía instituciones como la de transparencia a la que se le hacía caso desde el gobierno, había equilibrio y contrapesos, no se sometía como hoy se somete a los integrantes del Poder Legislativo del partido en el gobierno o de la alianza en el gobierno” comentó Cortés quien aseguró que en México pasamos de un presidencialismo a un hiperpresidencialismo y de una democracia a una autocracia”.

En repetidas ocasiones, Marko cortés ha expresado su descontento con el actual gobierno, y resaltó que trabajarán para tener una legislación secundaria en lo federal de gobierno de coalición “y que tengamos en los estados que así vayamos conviniendo legislaciones locales de gobiernos de coalición, para que México no esté al capricho de un solo hombre, para que pueda haber una visión compartida, con equilibrios, con contrapesos, con inclusión, en donde no solamente quienes decidan sea el partido gobernante sino lo partidos gobernantes con la sociedad”.

Destacó que frente a la necesidad del país de un nuevo modelo de gobierno y la persecución política que vive la oposición, se instaló la comisión que formulará la ley sobre gobiernos de coalición para construir el mejor proyecto no solo de partidos, también con la sociedad.

La propuesta es que cada partido político hable con la sociedad civil para que de esa manera evalúen cómo se puede construir el mejor modelo de gobiernos de coalición de partidos, “pero también con la gente y de esa forma entonces sean gobiernos donde realmente gobernemos todos y seamos escuchados todos, todas las visiones, de todas las partes, donde no se abuse del poder y no se tome decisiones caprichosas con base en ideologías y no en base a la técnica, en donde los proyectos vayan más allá de los sexenios y no estemos a los vaivenes de la política”

Cortés hizo un recuento de las razones por las se necesita un cambio radical en el país, pues aseguró que hoy México está peor que nunca en materia de seguridad; en economía ocurre lo mismo, hoy hay más pobres (más de 4 millones); destrozaron el sistema de salud impusieron el Insabi, no hay atención médica, no hay medicamentos y el combate a la corrupción es una farsa.

En otro tema, respecto de los procesos electorales del 2023, comentó que cada partido tiene sus propios tiempos y aspirantes y hay reglas que cumplir, pues el INE acaba de emitir algunos lineamientos adicionales, que se deben de cumplir en un proceso en el cual solamente hay dos gubernaturas. Aseguró que se van a permitir que desaparezcan al INE, ni militaricen al país; dijo, van a seguir cuidando en México la libertad, las instituciones y el interés superior de todos los mexicanos.

Y concluyó: “En este proceso de construcción, estamos buscando, primero, que a través de esta comisión formal, que hoy ha sido instalada de los tres partidos políticos de la coalición legislativa, se proponga, una legislación también para los congresos locales en estos estados, para que no sea eventualmente de darse una coalición electoral, sino también sea una coalición de gobierno y que dé resultados y que lleve ahí a los mejores de los partidos coaligados y de la sociedad a cumplirle a la gente. Lo primero entonces es esa legislación, en cada uno de los dos estados.

