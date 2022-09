PAN arremetió contra AMLO: “Cuatro años sin cumplir”

El líder del PAN volvió a arremeter contra el presidente (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, aprovechó el Cuarto Informe de Gobierno para lanzarse contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al que acusó de no cumplir sus promesas de campaña.

Por medio de sus redes sociales, el líder blanquiazul expresó que lo único que podría informar el mandatario es que presuntamente lleva cuatro años sin cumplirle a la población de todo el país, pues señaló que ha quedado a deber en su mandato.

Para profundizar en sus argumentos, el panista expresó que, pese a lo que mencionó el jefe del Ejecutivo Federal en sus spots, el precio de los hidrocarburos no ha disminuido; además le recriminó por el aumento de la inflación, pues acusó que a la población ya no le alcanza con lo que gana para adquirir productos de la canasta básica.

Asimismo, expresó que no se ha cumplido con la promesa de tener un sistema de salud como en Noruega, al contrario apuntó a que existe más pobreza, menos empleo, así como una presunta falta de acción contra la corrupción o el incremento de la violencia en las diferentes entidades.

“Lo único que hoy puede informar @lopezobrador_, es que lleva #4AñosSinCumplir. No bajó el precio de la gasolina, a la gente ya no le alcanza el dinero, no tenemos un sistema de salud como Noruega, hay más pobreza, menos empleo, no combatió la corrupción e incrementó la violencia”, redactó este jueves 1° de septiembre.

Asimismo, durante su visita a Durango en el marco del sexto informe de gobierno del mandatario José Rosas Aispuro, Cortés Mendoza señaló que el gobierno federal debería imitar el modelo de informe, ya que lo destacó de ser “una verdadera rendición de cuentas”.

Sentenció que la administración del tabasqueño debería de ser tolerante con las diferentes voces, con el fin de que éstas sean escuchadas, además donde plante cara y responda a los millones de mexicanos que, dijo, como él ven que las cosas van de mal en peor.

“El gobernador escucha de viva voz el posicionamiento de cada grupo parlamentario, después da su informe, posteriormente el mandatario responde a dos rondas de preguntas por cada grupo parlamentario que, además, tiene derecho de réplica”, puntualizó.

Marko Cortés asistió al sexto informe de gobierno de José Rosas Aispuro en Durango (Foto: PAN)

Cuarto Informe de Gobierno

Pese a las críticas de la oposición, muy similares a la del dirigente del PAN, el mandatario mexicano manifestó recientemente, durante una de sus conferencias mañaneras, que en cuatro años de gobierno ha cumplido más de los cien compromisos que estableció en su discurso del 1 de diciembre de 2018 al tomar el bastón de mando que le otorgaron los pueblos indígenas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Sin embargo, matizó que de los cien compromisos fijó para su mandato, ha cumplido 98 y que solo le faltaba la descentralización del gobierno federal y resolver el caso Ayotzinapa.

Sobre este último, ya se presentó el informe de la Comisión de la Verdad, en el que se establece que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados y desaparecidos, aunque toma distancia de la Verdad Histórica del sexenio anterior al destacar que no fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Tras llegar al poder el 1 de diciembre de 2018, López Obrador ha intentado apuntalar su proyecto de gobierno, llamado Cuarta Transformación de la vida pública del país, en medio de una batalla diaria contra sus opositores, quienes llaman la atención que el Ejecutivo federal incumplió muchos de sus compromisos iniciales.

