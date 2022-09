Lalo España arremetió contra AMLO: “Dizque presidente que dizque gobierna este país”

Lalo España nuevamente criticó a AMLO debido a su Cuarto Informe de Gobierno, aunque anteriormente el actor ya se había ido contra el presidente debido a los resultados de su "Cuarta Transformación" (Fotos: Cuartoscuro)

Lalo España nuevamente causó controversia por sus críticas a los seguidores de la llamada “Cuarta Transformación”, pues los llamó “chairos agresivos” y también aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está “de la ching...”.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su Cuarto Informe de Gobierno el jueves 1 de septiembre, Eduardo España compartió un video en su cuenta de Twitter, en él se fue contra AMLO y quienes lo apoyan, pues dijo que gracias a ellos el país se encuentra en una situación política lamentable.

“Hace algún tiempo subí un video criticando al dizque presidente que dizque gobierna este país tan mágico y tan maravilloso, tan golpeado, México, y mucha gente se identificó conmigo, me dijo: ‘Estamos desesperados, los medicamentos de los niños con cáncer, la corrupción’, ‘sí, ha habido sexenios muy malos, pero estos son peor que todos’, me decían de todo. Y también mucha gente me atacó, incluso comunicadores que decían: ‘No, cómo es posible, muy mal, Lalo, es irresponsable lo que dijiste’ y eso”, comenzó su mensaje.

A partir del Cuarto Informe de Gobierno se desataron críticas contra AMLO, como los comentarios que Laura Zapata dijo días antes, pero también mensajes de apoyo hacia el presidente (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Agregó que, de quienes más ha recibido críticas por sus pasadas declaraciones contra López Obrador son por parte de personas a las que ve como un “chairo agresivo, intolerante, ciego” y, además, que tienen una ortografía “surrealista”, inclusive los imitó.

“Y ahora esos mismos comunicadores, de verdad, se refieren al presidente de unas maneras en que, si lo comparan con el video que yo hice, mis palabras parecen alabanzas a la madre Teresa de Calcuta, y el típico chairo agresivo, intolerante, ciego, como le quieran llamar, ataca con una ortografía espeluznantemente surrealista, y lo sostengo diciendo: ‘¿Qué pedo, pinch... televiso? ¿Por qué no dijistes nada en otros pinch... gobiernos?’”

No obstante, lo que más causó controversia de su video fue que, para finalizarlo, dijo que las personas que apoyan a AMLO lo hacen porque no verían la situación “lamentable” del país o porque no tienen la capacidad de ver esto, pues “este gobierno está de la ching...”.

Se tenía qué decir y se dijo: Este es uno de los peores gobiernos que hemos tenido. ¡Qué tristeza siendo México un país con gente tan valiosa y tantas maravillas! Si me muero los quise… pic.twitter.com/rf3jYuRcmO — Eduardo España (@laloespana) September 2, 2022

“Quien no se de cuenta de lo lamentable que está políticamente hablando nuestro país, de verdad que está ciego o se les cayó de niño y lo pisó un caballo o lo patearon o algo, está muy mal México y este gobierno está de la ching..., con todo respeto o sin ningún respeto. Gracias”

Hasta el momento, el mensaje de Lalo España ha tenido casi 300 mil reproducciones y más de 25 mil “me gusta”, provocando diferentes reacciones entre los usuarios, pues inclusive se convirtió en tendencia en diferentes redes sociales.

*Información en desarrollo

