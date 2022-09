“Es lo único que hace y luego se duerme”: Lia Limón se lanzó contra AMLO y la mañanera

Lia Limón acusó a AMLO de no llevar a cabo otras acciones en favor del país, además de la mañanera (Fotos: Cuartoscuro)

La edil de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, Lia Limón, perdió los estribos durante una reunión con Ángel Tamariz, concejal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En medio de la discusión la militante de Partido Acción Nacional (PAN) atacó no solo al representante del concejo, sino incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aparentemente lo que desató la indignación de Lia Limón fueron las supuestas constantes interrupciones de Tamariz durante el turno de otros participantes. Fue en ese contexto que la alcaldesa habría decidido interrumpir al concejal, a modo de amonestación por su comportamiento.

Durante una reunión con el concejo de alcaldía Álvaro Obregón, Lia Limón perdió los estribos y se lanzó contra AMLO

Una de las intervenciones de Tamariz que interrumpió la edil fue una en la que éste intentaba resaltar la importancia de las conferencias matutinas del mandatario nacional. El concejal expuso:

“Por su puesto que no somos iguales, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene mañaneras todos los días donde somete al escrutinio”

La frase fue interrumpida por Lia Limón quien se lanzó contra el jefe del ejecutivo, a quien acusó de no llevar a cabo otras acciones en favor del país y dijo:

“Es lo único que hace y luego de duerme el resto del día”

Pero el ataque no terminó ahí, ya que durante el altercado arremetió contra el movimiento encabezado por el presidente: la Cuarta Transformación.

“Nuestro movimiento no es igual a ustedes”, dijo el morenista antes de una nueva interrupción por parte de la edil de Álvaro Obregón, quien expuso: “No, claro que no, por supuesto que no, el tuyo es una bola de inútiles”.

De inmediato, Tamariz reprobó el comentario y le preguntó a la política blanquiazul si era consciente de que la reunión estaba siendo grabada. Lia Limón afirmó saber que la situación estaba siendo filmada y llegaría a los habitantes de la alcaldía e incluso expresó: “Para que me oigan: Son una bola de inútiles”

El video fue compartido por el concejal de Morena en su cuenta de Twitter, donde desaprobó la actitud de Limón, a la que calificó como una muestra de falta de respeto y autoritarismo. Asimismo consideró que fue una agresión hacia la ciudadanía que ha votado por Morena.

Lia Limón contra la 4T

Anteriormente Lia Limón arremetió contra Claudia Sheinbaum, una de las "corcholatas" de AMLO (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOCURO.COM)

Esta no es la primera vez que Lia Limón critica a la Cuarta Transformación. En el pasado arremetió contra Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y una de las figuras más cercanas a López Obrador.

La crítica se dio luego de que Sheinbaum apoyó a Layda Sansores, gobernadora de Campeche y militante de Morena, quien ha hecho públicos una serie de audios en contra de Alejandro Moreno Cárdenas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sansores fue alcaldesa de Álvaro Obregón, razón por lo que Limón se lanzó contra Sheinbaum argumentando que la funcionaria a quien celebró “Gobernó con las patas”.

Cabe que mencionar que en el pasado Lia Limón también fue señalada por un intento de boicot a las elecciones internas de Morena en la demarcación de la que es edil. El concejal Ángel Tamariz la acusó de propiciar disturbios al organizar eventos en los mismos sitios donde estaban previstos los congresos morenistas.

