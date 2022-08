Se inauguró en la alcaldía Álvaro Obregón la Casa Aliada Vania, un refugio para mujeres víctimas de violencia

Álvaro Obregón es la primer alcaldía en la Ciudad de México que pone en funcionamiento con recursos propios un refugio temporal, gratuito y especializado. (Foto: Alcaldía Álvaro Obregón)

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón firmó el convenio con la Fortaleza IAP, para iniciar actividades en la Casa Aliada Vania, tras la remodelación y rehabilitación de un inmueble para adecuar este refugio pensado para todas aquellas mujeres que sufren de cualquier tipo de violencia.

Esta alcaldía se coloca como la primera en la Ciudad de México que pone en funcionamiento con recursos propios un refugio temporal, gratuito, especializado y con un modelo integral para las mujeres víctimas de violencia y que se encuentran en riesgo feminicida. Todas las mujeres que lleguen a las instalaciones de esta casa serán bien recibidas junto con sus hijos e hijas.

“Este esfuerzo se suma a la Tarjeta Aliada, a los Puntos Violeta, a la Línea Aliada y a Contacto Mujer. A todas las mujeres que viven violencia en Álvaro Obregón les digo que en la Casa Vania encontrarán un espacio digno y cálido, un hogar temporal desde el que puedan empezar de cero y reconstruirse. Y eso no tiene precio”, expresó Lía Limón.

Por su parte Leticia Bolaños directora general de Fortaleza IAP, destacó que los refugios en México hasta ahora son los mecanismos mejor articulados para garantizar la seguridad de quienes han sido víctimas de violencia y sobre todo para prevenir feminicidios.

Leticia Bolaños directora general de Fortaleza IAP, destacó la importancia de los refugios en México para prevenir feminicidios. (Foto: Alcaldía Obregón)

Cabe mencionar que Fortaleza IAP es una institución de asistencia privada no lucrativa busca fomentar el crecimiento armónico e integral de la familia. “En Fortaleza contribuimos a la prevención de la violencia familiar y de género, en el Centro de Asistencia Externa trabajamos para crear conciencia de corresponsabilidad en la población para frenar dicha problemática siempre con un enfoque de equidad de género y de derechos humanos”, explican en su página de internet. Cuenta ya con 28 años de trabajo a nivel nacional e internacional y pertenece a la Red de Refugios, una de las organizaciones más sólidas del país.

La Casa Aliada Vania lleva este nombre en memoria de Vania, una víctima de feminicidio y como un recordatorio para que estas situaciones brutales no vuelvan a repetirse. Por su parte, la mamá de Vania, hizo un llamado a todas las autoridades para proteger a las mujeres, “para que no tengan una vida de maltrato, ni ellas ni sus hijos. Sepan que el amor no es violencia, no restringe, no maltrata. Sepan que solo tenemos que alzar la voz”, concluyó.

Entre los meses de enero y mayo de 2022 en México se registraron 396 presuntas víctimas de feminicidio, de acuerdo con los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Las entidades con una mayor incidencia de este delito en el mismo periodo son el Estado de México, Nuevo León, Veracruz y la Ciudad de México.

En México son asesinadas en promedio 10 mujeres diariamente, según cifras oficiales, la mayoría de los feminicidios tristemente se cometen por las parejas actuales o ex parejas de las víctimas, familiares o personas cercanas a su círculo social o familiar. Por eso la importancia de los refugios, pues las víctimas tienen a donde ir y así salir definitivamente de los núcleos peligrosos y nocivos

Feminicidio de Vania

Este es uno de los casos que le siguen doliendo a México, los hechos se reportaron en la colonia 8 de agosto en la alcaldía Álvaro Obregón el pasado 26 de marzo. A pesar de la relación que Vania mantenía con su pareja Luis “N” y la hija de seis años que engendraron, el hombre fue capaz de golpear a la joven y, según reportes locales, hasta el grado de asfixiarla con el uso de un cordón.

El cuerpo de Arzaluz fue encontrado en el domicilio de El Wicho, debajo de la cama. De acuerdo con el testimonio de la madre de la víctima, se encontraba muy golpeada cuando la localizaron. Según los medios que cubrieron el suceso, la joven de 21 años habría llamado en múltiples ocasiones a su madre para pedir auxilio, pero no obtuvo respuesta. Se presume que la última llamada sí fue contestada, pero debido a la mala señal no se pudo comunicar correctamente.

Al momento de realizar las indagatorias, la Fiscalía tuvo conocimiento de que El Wicho habría estado relacionado con otras dos carpetas de investigación por robo. (Foto: Fiscalía CDMX)

Frustración y coraje invade a las mujeres que siguen luchando por las que ya no están, pues una vez más si las autoridades hubieran actuado rápido, tal vez Vania seguiría con vida. Ya que además de los intentos fallidos de llamadas, Vania envió varios mensajes de texto para solicitar ayuda, lo que alertó a sus familiares, quienes inmediatamente intentaron localizarla para saber cómo estaba. Sin embargo, cuando la policía arribó a la casa del victimario, la joven ya había muerto.

Tres meses después del asesinato, se logró la detención de Luis “N”, alias El Wicho, el pasado 15 de junio en dicha demarcación. El feminicida fue ubicado en la colona Bellavista, dio a conocer la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FJGCDMX), Ernestina Godoy. Fue así como lo trasladaron a las inmediaciones del Reclusorio Oriente por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

Sin embargo, además de su posible participación en la muerte de Vania, Luis “N” habría estado relacionado con otras dos carpetas de investigación por robo. Asimismo, de acuerdo con la Fiscalía, cuenta con un internamiento penal.

SEGUIR LEYENDO: