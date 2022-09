Carlos Bonavides: el día que “Huicho Domínguez” apoyó a AMLO en su camino a la presidencia

El histrión apareció en spots del partido Morena en 2017.

En fechas recientes, el actor Carlos Bonavides, de 81 años, se volvió tendencia en la red, esto luego de que se desvaneciera durante la transmisión en vivo de un programa televisivo. El actor preocupó a sus seguidores e hizo que las personas se preguntaran por su estado de salud, pues hace apenas unas semanas, Bonavides fue internado de emergencia.

Conocido como Huicho Domínguez, Carlos Bonavides ha formado parte de telenovelas como El premio mayor y Vencer el pasado. El pasado jueves asistió de invitado a SNSerio, junto a la actriz Amaranta Ruíz, y la diputada Anita González, en donde participó en una dinámica en la que se le comenzaron a dar toques. Mientras se le daban descargas eléctricas, el actor se tocó el pecho y se tiró al suelo, lo que hizo que en redes se comenzara a hablar de un presunto infarto.

Bonavides participaba en una dinámica de preguntas y respuestas, donde como castigo, se daban toques eléctricos como castigo. Tras ser sancionado, los conductores prosiguieron con la máquina, pero el histrión repentinamente se tocó el pecho y se desvaneció.

Luego de lo que pareció ser una pérdida del conocimiento, comenzaron a gritar en el foro ¿Qué pasó? Carlos, ¿Estás bien? Posteriormente, se llamó a los paramédicos y mandaron a una pausa comercial. Luego, se aclaró que se trataba únicamente de una broma.

El pasado jueves, el actor Carlos Bonavides se desvaneció en un programa en vivo. Foto: Getty Images

Sin embargo, muchas personas pensaron que era algo serio, pues el actor tiene un historial con antecedentes de problemas de salud. A finales de julio, quien le da vida al personaje de Huicho Domínguez, fue ingresado de emergencia en el hospital de la Ciudad de México, tras sufrir síntomas, como sentirse decaído y cansado, mareado y sin energía. Además, presentó un cuadro de diarrea persistente y deshidratación.

Los especialistas detectaron una bacteria y lo dieron de alta. “Ojalá salga bien de esto para seguir adelante, porque los años no pasan en balde y mi deseo más íntimo es morirme en el escenario”, le dijo entonces a El Chismorreo.

En 2018, se enfrentó a otro diagnóstico, luego de que le fuera encontrado un tumor cancerígeno, tras lo cual se sometió a la extirpación de riñón. El actor ha reconocido públicamente problemas de alcoholismo.

Carlos Bonavides en spot a favor de AMLO

En 2017, antes de que el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien el día de ayer presentó su Cuarto Informe de Gobierno, llegara al poder, el actor Carlos Bonavides mostró su apoyo al mandatario, pues apareció en spots apoyando a Morena y se convirtió en su vocero.

Cuando AMLO se encontraba en campaña, el actor participó en spots mostrando apoyo a Morena y al ahora presidente

En un video con una duración de 30 segundos, que fue compartido por medio de redes sociales, aparece el histrión diciendo “Mexicanos, les tengo un mensaje muy importante. Por eso, se los voy a decir así, ‘despajito’, como la canción”. Así comienza el spot, y sigue: “Los mexicanos ya no vamos a permitir que la corrupción siga en el poder, ya no vamos a permitir que nos sigan robando, que nos sigan engañando, por eso la voz del pueblo nadie la puede callar”.

En otra toma, el también comediante aseguró: “Y vamos a ganar así, ‘despajito’”.

Al compartir dicho video, en la página de Facebook de Morena Territorial, se compartió que se cambió de estrategia, pues, dijeron, los spots del partido ya no serían protagonizados por el presidente. “A partir de este mes de septiembre sus spots publicitarios no estarán protagonizados por su presidente, Andrés Manuel López Obrador, si no ahora el actor Carlos Bonavides será quien funja como el vocero del partido”, se informó.

Poco antes, en INE había aprobado los lineamientos conocidos como “cancha pareja”, entre los que se determinó que ningún actor político interesado en acceder a un cargo de elección popular en 2018, pudiera destinar recursos para promocionar su imagen. Antes de ello, era el mismo López Obrador quien protagonizaba los videos, con su característica frase “La Esperanza de México”.

