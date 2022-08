Carlos Bonavides le ofreció ayuda a Pablo Montero para dejar su supuesto alcoholismo

Pablo Montero tendría problemas de alcoholismo (Fotos: Gettyimages)

Este día, Carlos Bonavides recordó su adicción al alcoholismo y le envió un mensaje a Pablo Montero, quien recientemente se envolvó en una polémica por este motivo, ya que ha sido despedido de varios proyectos por incumplimiento y además habría agredido a Italia Herrera, una reportera de Ventaneando.

En un encuentro con medios de comunicación, el actor conocido por su papel de Huicho Domínguez explicó cómo es ser dependiente del alcohol, destacando que lo primero que tendría que hacer su colega, sería admitir que padece una adicción:

“En el primer paso del alcoholismo, es que te tienes que dar cuenta que estás enfermo, sí tú no crees que estás enfermo pues entonces, va a ser muy difícil”, explicó.

De igual forma, el protagonista de El premio mayor ofreció su ayuda a Pablo Montero para atender profesionalmente su aparente alcoholismo, pues cree que es capaz de recuperarse y dejar atrás todo lo que ha perdido:

“Siempre nos hemos llevado bien y él pronto va a regresar a las telenovelas, porque ya ves que buen papel hizo en la telenovela, que la regó al final, bueno fue al final, no lo justifico, pero sí él necesita ayuda, yo con mucho gusto estoy para ayudarlo; no solo a él sino a cualquier persona que tenga problemas con el alcohol”, dijo para las cámaras de Ventaneando.

Además, dijo que tiene una muy buena percepción del trabajo de Pablo Montero y destacó que la supuesta violencia en contra de Italia fue solo un error esporádico y no la representación de su forma de ser:

“Yo de Pablo Montero no tengo cosas que decir más que buenas, porque somos cuates, porque él siempre me ha tratado muy bien, porque siempre nos hemos llevado muy bien; creo que fue un resbalón y yo no puedo criticar a nadie, porque él que esté libre de culpa que tire la primera piedra”, dijo.

Pablo Montero faltó a una cita en la serie biográifca de Vicente Fernández Foto: Getty Images

Para Carlos Bonavides, uno de los episodios más impactantes de su etapa con adicción al alcoholismo fue una alucinación, es por esto que empatizó con Montero y ofreció ayuda. En mayo de 2021, explicó para el programa Hoy que su percepción llegó a estar tan alterada, que vio a un diablo y lo incitó a seguir consumiendo alcohol.

“Un día unos perros me persiguieron, me salté una barda y yo salvé la botella que llevaba y se me apareció el diablo y me dijo ‘órale, tómale’, y yo con miedo me la tomé”, explicó.

También dijo que su estancia en clínicas de rehabilitación no había funcionado para ayudarlo, pues al salir regresaba su necesidad de consumir alcohol y otras drogas.

Montero dijo que no buscaría rehabilitación (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Por su parte, el actor de la bioserie El último rey: el hijo del pueblo dijo recientemente que no buscaría rehabilitación.

Tras acusaciones de faltar a su responsabilidad con la serie biográfica de Vicente Fernández, Montero externó que quiere dejar en el pasado aquella falta de profesionalismo por la que se ausentó de la grabación final de la polémica bioserie basada en el libro de la periodista Olga Wornat: “Fue una vez y el último día, pero ya no quiero recordar eso, son cosas que me pasan, que nos pasan a cualquier persona, ahorita estoy bien, estoy con mis hijas disfrutándolas y tratando de estar con mis hijos lo más que puedo, estar entrenando, de comer bien y de vocalizar, tengo mucho trabajo y hay que viajar mucho y tienes qué cuidarte mucho”, concluyó.

