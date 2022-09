“Un error histórico”: Julen Rementería se lanzó contra la designación de Alejandro Armenta en el Senado

(fotos: Cuartoscuro/Reuters)

La noche de este miércoles 31 de agosto, la cámara del Senado, tras una larga y tropezada jornada de votación, se eligió como presidente de la Mesa Directiva del Senado a Alejandro Armenta, quien era el candidato por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Esto con la emisión de 65 votos a favor, precedidos por tres rondas y un receso por parte de Olga Sánchez Cordero ante un alto número de abstensiones.

Sin embargo, a pesar de haber ganado, entre los primeros usos de la palabra estuvo el senador Julen Rmentería, quien calificó la votación de ser una imposición por parte de la mayoría, la cual, argumentó, no representa la opinión de los demás.

Por lo que dijo que se trataba de un “error histórico” que solo demostraba la falta de pluralidad dentro del senado y fuera de la Cámara.

“Aunque es una decisión legal, me parece que corresponde, por esta Cámara, a un error histórico porque se desatiende la pluralidad del senado. Desde la mañana y desde días anteriores se había platicado la posibilidad de construir una mayoría que respetara a esta Cámara como la debieramos de respetar todos”

Julen Rementería se lanzó contra Alejandro Armenta en el Senado (foto: Senado de México)

Ya que aseguró que lo que se buscaba era que la Cámara de Senadores no fuese un instrumento del presidente “que pudieramos tener la dignidad suficiente de decirle sí para lo que le conviene y también decirle no a lo que no le conviene a México”.

Por lo que aseguró que era “una fecha lamentable para lo que significa el reconocimiento de la pluralidad en nuestro país en acercar las posiciones el encontrar los caminos de acuerdo”, declaró el panista.

“Es una vil imposición de una mayoría que no acepta que en este país no todos pensamos igual, que se vale poder disentir”, por lo que dijo que se les debía reconocer a un espacio a los millones de personas que tampoco concuerdan con el gobierno.

“Es triste que esto hoy pase en México en una cámara que solo por unos cuantos votos domina una mayoría que no la tiene hoy en la calle, no la tienen y no la podrán tener nunca más”

Después de tres rondas de votaciones, Alejandro Armenta sustituirá a Olga Sánchez Cordero en la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La respuesta de Ricardo Monreal

Posterior a los comentarios de despedida de otrosa senadores y senadoras, sin tanto reproche que el de Rementería, tomó palabra el senador Ricardo Monreal, quien reconoció la conducción de Olga Sánchez Cordero y miembros de la mesa.

Y felicitó a los nuevos miembros que los sucederán. Tras esto, pidió e hizo hincapíe en que se debe respetar la división de poderes y la autonomía de los legisladores con respecto a otros poderes.

“Este momento es particularmente complicado”, aseguró. Y agradeció a quienes emitieron sus votos por él (alcanzó 52 votos), a lo que dijo “no creo que sea un gesto de mala fe”. Por esto, se comprometió a seguir con la defensa de la cámara.

(Foto: Twitter/RicardoMonrealA)

Por último agradeció a sus compañeros legisladores y dijo que “esta Cámara sí tiene nivel”, aunque reconoció que el periodo que viene iba a ser uno muy difícil para llegar a acuerdos.

De este modo, Alejandro Armenta y los nuevos secretarios y secretarias de la Mesa, tomaron protesta. Estará compuesta de la siguiente forma.

- Presidencia: Alejandro Armenta Mier (Morena)

- Vicepresidencia: Ana Lilia Rivera Rivera (Morena), Alejandra Noemí Reynoso (PAN) y Eruviel Ávila Villegas (PRI)

- Secretarias y secretarios: Verónica Noemí Camino Farjat (Morena), Verónica Delgadillo García (Movimiento Ciudadano), Martha Cecilia Márquez Alvarado (Partido del Trabajo) y José Narro Céspedes (Morena).

SEGUIR LEYENDO: