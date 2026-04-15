ENHYPEN en México: recinto confirmado, posibles precios y preventa

Los integrantes de ENHYPEN posan para promocionar su esperada gira mundial 'Blood Saga', que incluirá una parada en la Arena CDMX para deleite de sus fans mexicanos. (Belift Lab/Instagram @arenacdmx)

ENHYPEN es un grupo surcoreano que visitará México por primera vez en julio de 2026, el concierto se confirmó en fechas cercanas a la salida de Heeseung —quien ahora tendrá su carrera en solitario como EVAN—.

El grupo de K-pop se presentará el 11 de julio en la Arena CDMX, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco.

“ENGENE, enciendan motores, Enhypen aterriza en México con su gira mundial BLOOD SAGA y no te lo querrás perder.¡Luces, visuales, coreografías y los éxitos que amas! 11 de julio en la#ArenaCDMX”, se pudo leer.

La Arena Ciudad de México será testigo de este evento musical. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Preventa para ENHYPEN en México

La preventa se realizará con la membresía global de los intérpretes de Bite Me, también tendrán preferencia quienes tengan tarjeta de crédito en Banco Azteca.

Preventa ENGENE MEMBERSHIP: 22 y 23 de abril

Preventa con Banco Azteca: 22 y 23 de abril.

Venta general a partir del 24 de abril en Superboletos.

Precios de boletos para ENHYPEN en CDMX, según la IA

Tomando como base los precios de LE SSERAFIM, otros shows de K-pop y el crecimiento de la demanda, este sería un rango orientativo de precios por zona para ENHYPEN en Arena CDMX:

General (zonas altas o laterales): 1,700 a 3,000 pesos

Zonas medias (Naranja / B / BB / C): 3,600 a 6,100 pesos

Zonas bajas (cercanas al escenario): 6,700 a 9,100 pesos

VIP estándar: 12,000 a 14,000 pesos

Paquete VIP con soundcheck o experiencias extra como el send off: alrededor de 15,000 pesos

El grupo de k-pop ENHYPEN reveló su gira mundial "BLOOD SAGA", que incluye fechas en América Latina, Estados Unidos, Reino Unido y Europa, con una presentación confirmada en la Arena CDMX el 11 de julio de 2026. (Belift Lab/Instagram @arenacdmx)

Las secciones suelen coincidir con los siguientes colores y nombres en el mapa de Arena CDMX para conciertos de K-pop:

Aqua, Morado, Celeste (general y gradas altas)

Zona Miniso, Azul, Banco Azteca, Boing, Naranja (gradas y laterales medias)

SP Oro/Platino, Rojo (zonas bajas y pista)

Experiencias y paquetes VIP (acceso prioritario, soundcheck, send-off regalos, etc.)

Ciudades que visitará ENHYPEN en su gira BLOOD SAGA

2026

Seúl - 1 de mayo

Seúl - 3 de mayo

Sao Paulo, Brasil - 4 de julio

Lima, Perú - 8 de julio

CDMX - 11 de julio

Dallas - 17 y 18 de julio

San Diego - 21 de julio

Tacoma - 26 de julio

Oakland - 28 y 29 de julio

Las Vegas - 1 de agosto

Macau - 17 y 19 de octubre

Tokyo - 1 y 2 de diciembre

Aichi - 26 y 27 de diciembre

2027

Jakarta - 23 de enero

Fukuoka 6 y 7 de febrero

Osaka - 19 y 20 de febrero

Milán - 24 de febrero

París - 27 de febrero

Ámsterdam - 2 de marzo

Berlín - 5 de marzo

Londres - 9 de marzo

Singapur - 14 de marzo

El cartel de la gira —que cuenta con las siluetas de los seis miembros— indica que hay fechas que aún no se han anunciado.

Lee Heeseung aún tiene actividades y es anunciado en la mercancía o ciertos lanzamientos como The Sin: Vanish en Japón, pero no estará en el escenario con ENHYPEN (Facebook/officialENHYPEN)

Integrantes de ENHYPEN

Jay - 23 años

Jake - 23 años

Sunghoon - 23 años

Sunoo - 22 años

Jungwon - 22 años

Ni-ki - 20 años