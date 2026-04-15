México

ENHYPEN en México: recinto confirmado, posibles precios y preventa

La salida de Heeseung marcó el anuncio, pero los fans celebran primer concierto en el país

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Seis miembros de la banda de k-pop ENHYPEN, vestidos de negro, posan contra un fondo metálico. Debajo, texto blanco "BLOOD SAGA" y "ENHYPEN WORLD TOUR IN MEXICO CITY"
Los integrantes de ENHYPEN posan para promocionar su esperada gira mundial 'Blood Saga', que incluirá una parada en la Arena CDMX para deleite de sus fans mexicanos. (Belift Lab/Instagram @arenacdmx)

ENHYPEN es un grupo surcoreano que visitará México por primera vez en julio de 2026, el concierto se confirmó en fechas cercanas a la salida de Heeseung —quien ahora tendrá su carrera en solitario como EVAN—.

El grupo de K-pop se presentará el 11 de julio en la Arena CDMX, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco.

“ENGENE, enciendan motores, Enhypen aterriza en México con su gira mundial BLOOD SAGA y no te lo querrás perder.¡Luces, visuales, coreografías y los éxitos que amas! 11 de julio en la#ArenaCDMX”, se pudo leer.

La Arena Ciudad de México será testigo de este evento musical. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.
La Arena Ciudad de México será testigo de este evento musical. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Preventa para ENHYPEN en México

La preventa se realizará con la membresía global de los intérpretes de Bite Me, también tendrán preferencia quienes tengan tarjeta de crédito en Banco Azteca.

  • Preventa ENGENE MEMBERSHIP: 22 y 23 de abril
  • Preventa con Banco Azteca: 22 y 23 de abril.
  • Venta general a partir del 24 de abril en Superboletos.

Precios de boletos para ENHYPEN en CDMX, según la IA

Tomando como base los precios de LE SSERAFIM, otros shows de K-pop y el crecimiento de la demanda, este sería un rango orientativo de precios por zona para ENHYPEN en Arena CDMX:

  • General (zonas altas o laterales): 1,700 a 3,000 pesos
  • Zonas medias (Naranja / B / BB / C): 3,600 a 6,100 pesos
  • Zonas bajas (cercanas al escenario): 6,700 a 9,100 pesos
  • VIP estándar: 12,000 a 14,000 pesos
  • Paquete VIP con soundcheck o experiencias extra como el send off: alrededor de 15,000 pesos
Cartel de la gira mundial "BLOOD SAGA" de ENHYPEN con los miembros en silueta frente a un atardecer rojo vibrante, listando fechas y ciudades del tour
El grupo de k-pop ENHYPEN reveló su gira mundial "BLOOD SAGA", que incluye fechas en América Latina, Estados Unidos, Reino Unido y Europa, con una presentación confirmada en la Arena CDMX el 11 de julio de 2026. (Belift Lab/Instagram @arenacdmx)

Las secciones suelen coincidir con los siguientes colores y nombres en el mapa de Arena CDMX para conciertos de K-pop:

  • Aqua, Morado, Celeste (general y gradas altas)
  • Zona Miniso, Azul, Banco Azteca, Boing, Naranja (gradas y laterales medias)
  • SP Oro/Platino, Rojo (zonas bajas y pista)
  • Experiencias y paquetes VIP (acceso prioritario, soundcheck, send-off regalos, etc.)

Ciudades que visitará ENHYPEN en su gira BLOOD SAGA

2026

  • Seúl - 1 de mayo
  • Seúl - 3 de mayo
  • Sao Paulo, Brasil - 4 de julio
  • Lima, Perú - 8 de julio
  • CDMX - 11 de julio
  • Dallas - 17 y 18 de julio
  • San Diego - 21 de julio
  • Tacoma - 26 de julio
  • Oakland - 28 y 29 de julio
  • Las Vegas - 1 de agosto
  • Macau - 17 y 19 de octubre
  • Tokyo - 1 y 2 de diciembre
  • Aichi - 26 y 27 de diciembre

2027

  • Jakarta - 23 de enero
  • Fukuoka 6 y 7 de febrero
  • Osaka - 19 y 20 de febrero
  • Milán - 24 de febrero
  • París - 27 de febrero
  • Ámsterdam - 2 de marzo
  • Berlín - 5 de marzo
  • Londres - 9 de marzo
  • Singapur - 14 de marzo

El cartel de la gira —que cuenta con las siluetas de los seis miembros— indica que hay fechas que aún no se han anunciado.

Siete jóvenes con ropa casual clara posan al aire libre en un sendero de tierra rodeado de vegetación y árboles, algunos sostienen bebidas y uno una manzana
Lee Heeseung aún tiene actividades y es anunciado en la mercancía o ciertos lanzamientos como The Sin: Vanish en Japón, pero no estará en el escenario con ENHYPEN (Facebook/officialENHYPEN)

Integrantes de ENHYPEN

  • Jay - 23 años
  • Jake - 23 años
  • Sunghoon - 23 años
  • Sunoo - 22 años
  • Jungwon - 22 años
  • Ni-ki - 20 años

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