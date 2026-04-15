ENHYPEN en México: recinto confirmado, posibles precios y preventa

ENHYPEN es un grupo surcoreano que visitará México por primera vez en julio de 2026, el concierto se confirmó en fechas cercanas a la salida de Heeseung —quien ahora tendrá su carrera en solitario como EVAN—.
El grupo de K-pop se presentará el 11 de julio en la Arena CDMX, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco.
“ENGENE, enciendan motores, Enhypen aterriza en México con su gira mundial BLOOD SAGA y no te lo querrás perder.¡Luces, visuales, coreografías y los éxitos que amas! 11 de julio en la#ArenaCDMX”, se pudo leer.
Preventa para ENHYPEN en México
La preventa se realizará con la membresía global de los intérpretes de Bite Me, también tendrán preferencia quienes tengan tarjeta de crédito en Banco Azteca.
- Preventa ENGENE MEMBERSHIP: 22 y 23 de abril
- Preventa con Banco Azteca: 22 y 23 de abril.
- Venta general a partir del 24 de abril en Superboletos.
Precios de boletos para ENHYPEN en CDMX, según la IA
Tomando como base los precios de LE SSERAFIM, otros shows de K-pop y el crecimiento de la demanda, este sería un rango orientativo de precios por zona para ENHYPEN en Arena CDMX:
- General (zonas altas o laterales): 1,700 a 3,000 pesos
- Zonas medias (Naranja / B / BB / C): 3,600 a 6,100 pesos
- Zonas bajas (cercanas al escenario): 6,700 a 9,100 pesos
- VIP estándar: 12,000 a 14,000 pesos
- Paquete VIP con soundcheck o experiencias extra como el send off: alrededor de 15,000 pesos
Las secciones suelen coincidir con los siguientes colores y nombres en el mapa de Arena CDMX para conciertos de K-pop:
- Aqua, Morado, Celeste (general y gradas altas)
- Zona Miniso, Azul, Banco Azteca, Boing, Naranja (gradas y laterales medias)
- SP Oro/Platino, Rojo (zonas bajas y pista)
- Experiencias y paquetes VIP (acceso prioritario, soundcheck, send-off regalos, etc.)
Ciudades que visitará ENHYPEN en su gira BLOOD SAGA
2026
- Seúl - 1 de mayo
- Seúl - 3 de mayo
- Sao Paulo, Brasil - 4 de julio
- Lima, Perú - 8 de julio
- CDMX - 11 de julio
- Dallas - 17 y 18 de julio
- San Diego - 21 de julio
- Tacoma - 26 de julio
- Oakland - 28 y 29 de julio
- Las Vegas - 1 de agosto
- Macau - 17 y 19 de octubre
- Tokyo - 1 y 2 de diciembre
- Aichi - 26 y 27 de diciembre
2027
- Jakarta - 23 de enero
- Fukuoka 6 y 7 de febrero
- Osaka - 19 y 20 de febrero
- Milán - 24 de febrero
- París - 27 de febrero
- Ámsterdam - 2 de marzo
- Berlín - 5 de marzo
- Londres - 9 de marzo
- Singapur - 14 de marzo
El cartel de la gira —que cuenta con las siluetas de los seis miembros— indica que hay fechas que aún no se han anunciado.
Integrantes de ENHYPEN
- Jay - 23 años
- Jake - 23 años
- Sunghoon - 23 años
- Sunoo - 22 años
- Jungwon - 22 años
- Ni-ki - 20 años